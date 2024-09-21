https://sarabic.ae/20240921/مستويات-الرواتب-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1092894552.html
مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط
مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط
سبوتنيك عربي
مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط
2024-09-21T07:00+0000
2024-09-21T07:00+0000
2024-09-21T07:00+0000
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مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط
مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط
مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط
أصحاب الدخل الأعلى هم المقيمون في سويسرا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة الأمريكية، الذين يكسبون في المتوسط 6550 دولارًا و5447 دولارًا و4518 دولارًا في عام 2024، على التوالي. تعرف على مستويات الرواتب بشكل عام في دول منطقة الشرقين الأدنى والأوسط من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك".