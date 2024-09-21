مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط

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البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن دخول الحرب "مرحلة جديدة"، نصر الله يؤكد أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال قبل إيقاف الحرب
17:03 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:18 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20240921/مستويات-الرواتب-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1092894552.html
مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط
مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط
سبوتنيك عربي
مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط
2024-09-21T07:00+0000
2024-09-21T07:00+0000
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مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط
مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط

مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط

07:00 GMT 21.09.2024
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أصحاب الدخل الأعلى هم المقيمون في سويسرا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة الأمريكية، الذين يكسبون في المتوسط ​​6550 دولارًا و5447 دولارًا و4518 دولارًا في عام 2024، على التوالي. تعرف على مستويات الرواتب بشكل عام في دول منطقة الشرقين الأدنى والأوسط من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك".
مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
مستويات الرواتب في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
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