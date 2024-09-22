https://sarabic.ae/20240922/أردوغان-يتعهد-بجذب-أكبر-المستثمرين-في-العالم-إلى-تركيا-1093000291.html

أردوغان يتعهد بجذب أكبر المستثمرين في العالم إلى تركيا

أردوغان يتعهد بجذب أكبر المستثمرين في العالم إلى تركيا

سبوتنيك عربي

يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع ممثلي أكبر الشركات العالمية في نيويورك، اليوم الاثنين، لمناقشة فرص الاستثمار في بلاده. 22.09.2024, سبوتنيك عربي

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2024-09-22T23:43+0000

2024-09-22T23:43+0000

رجب طيب أردوغان

استثمار

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تركيا اليوم

اقتصاد

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سبوتنيك. وفقا لصحيفة ديلي صباح التركية، فإن الاجتماع المقرر عقده في 23 سبتمبر/أيلول الجاري سيحضره ممثلون عن 20 من أكبر 100 شركة في العالم.كما سيعقد مؤتمر استثماري في مقر بنك الاستثمار جولدمان ساكس في مانهاتن بمشاركة وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، حسبما ذكرت الصحيفة في وقت سابق.وبحسب التقرير، بلغ حجم التجارة التركية الأمريكية خلال عام 2023 نحو 33.5 مليار دولار، منها 14.8 مليار دولار صادرات من تركيا.وتعمل في تركيا نحو 2000 شركة أمريكية، ويبلغ إجمالي استثمارات هذه الشركات 15 مليار دولار، وتبلغ استثمارات الشركات التركية في الولايات المتحدة 11 مليار دولار.وتأمل الحكومة التركية في انخفاض التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول إلى أقل من 50%. وفي أغسطس/آب، تباطأ التضخم بشكل حاد، إلى 51.97% من 61.78% في يوليو/تموز.وفي الوقت نفسه، لم يغير البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي لمدة ستة أشهر، ويظل عند 50%. ووفقًا لنائب رئيس البنك المركزي، عثمان أكجاي، فإن الهيئة التنظيمية لا تخطط لخفضه بعد، حيث سيكون الانخفاض المستقر في التضخم شرطًا أساسيًا لخفض السعر، حسب قوله.

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رجب طيب أردوغان, استثمار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد