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أمريكا والهند واليابان وأستراليا تطلق مهمة بحرية مشتركة وتؤكد على "إصلاح" مجلس الأمن الدولي
أمريكا والهند واليابان وأستراليا تطلق مهمة بحرية مشتركة وتؤكد على "إصلاح" مجلس الأمن الدولي
سبوتنيك عربي
أعلن رؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عن تشكيل وحدة مراقبة مشتركة لخفر السواحل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ،... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T07:40+0000
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وجاء الإعلان الرباعي عقب اجتماع "كواد"، جاء فيه: "يخطط خفر السواحل الأمريكي وخفر السواحل الياباني وقوات الحدود الأسترالية وخفر السواحل الهندي، لإطلاق أول مهمة لمراقبة السفن في عام 2025، لتحسين إمكانية التشغيل البيني وتعزيز الأمن البحري".وفي سياق آخر، أكدت الرباعية، في بيانها، أنها "ستقوم بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع إدراك الحاجة الملحة لجعله أكثر تمثيلا وشمولا وشفافية وفعالية وديمقراطية وخاضعا للمساءلة من خلال توسيع الفئتين الدائمة وغير الدائمة لعضوية المجلس".وشدد زعماء الرباعية على أن "توسيع المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، ينبغي أن يشمل تمثيل بلدان جديدة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بعد إصلاحه".يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي هو الهيكل الدائم للأمم المتحدة، المنوط به المسؤولية الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ويضم المجلس 15 دولة، خمسة أعضاء دائمين وهم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين وفرنسا، ولهم حق النقض (فيتو)، و10 أعضاء مؤقتين يتم انتخابهم لمدة عامين.يذكر أن اجتماع "كواد" بمثابة "وداع" للرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بعد أن قال كلاهما إنهما لن يسعيا لإعادة انتخابهما، الأول رئيسا للولايات المتحدة، والأخير رئيسا للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم ورئيسا لوزراء اليابان.وتم إطلاق تنسيق "كواد" (الحوار الأمني ​​الرباعي) في عام 2007، من قبل رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي، كآلية تشاورية غير رسمية لأربع دول تتقاسم "قيم" منطقة المحيطين الهندي والهادئ، "الحرة والمفتوحة".
https://sarabic.ae/20210925/زعماء-تجمع-كواد-يتعهدون-بجعل-منطقة-المحيطين-الهادي-والهندي-حرة-ومفتوحة-1050247442.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

أمريكا والهند واليابان وأستراليا تطلق مهمة بحرية مشتركة وتؤكد على "إصلاح" مجلس الأمن الدولي

07:40 GMT 22.09.2024
© AP Photo / U.S. Navyتُظهر هذه الصورة التي قدمتها البحرية الأمريكية البحارة المعينين في المجموعة 2 للتخلص من الذخائر المتفجرة يستعيدون منطادًا للمراقبة على ارتفاعات عالية قبالة سواحل ميرتل بيتش، ساوث كارولينا، 5 فبراير 2023.
تُظهر هذه الصورة التي قدمتها البحرية الأمريكية البحارة المعينين في المجموعة 2 للتخلص من الذخائر المتفجرة يستعيدون منطادًا للمراقبة على ارتفاعات عالية قبالة سواحل ميرتل بيتش، ساوث كارولينا، 5 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / U.S. Navy
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أعلن رؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عن تشكيل وحدة مراقبة مشتركة لخفر السواحل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في عام 2025، وذلك بحجة "تعزيز الأمن في المنطقة".
وجاء الإعلان الرباعي عقب اجتماع "كواد"، جاء فيه: "يخطط خفر السواحل الأمريكي وخفر السواحل الياباني وقوات الحدود الأسترالية وخفر السواحل الهندي، لإطلاق أول مهمة لمراقبة السفن في عام 2025، لتحسين إمكانية التشغيل البيني وتعزيز الأمن البحري".

وأكد أعضاء "كواد"، في بيانهم، أنهم يعتزمون "مواصلة القيام بمهام مماثلة، في السنوات اللاحقة، في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وفي سياق آخر، أكدت الرباعية، في بيانها، أنها "ستقوم بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع إدراك الحاجة الملحة لجعله أكثر تمثيلا وشمولا وشفافية وفعالية وديمقراطية وخاضعا للمساءلة من خلال توسيع الفئتين الدائمة وغير الدائمة لعضوية المجلس".
اجتماع زعماء تجمع كواد في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2021
زعماء تجمع "كواد" يتعهدون بجعل منطقة المحيطين الهادي والهندي حرة ومفتوحة
25 سبتمبر 2021, 04:42 GMT
وشدد زعماء الرباعية على أن "توسيع المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، ينبغي أن يشمل تمثيل بلدان جديدة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بعد إصلاحه".
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي هو الهيكل الدائم للأمم المتحدة، المنوط به المسؤولية الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ويضم المجلس 15 دولة، خمسة أعضاء دائمين وهم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين وفرنسا، ولهم حق النقض (فيتو)، و10 أعضاء مؤقتين يتم انتخابهم لمدة عامين.
يذكر أن اجتماع "كواد" بمثابة "وداع" للرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بعد أن قال كلاهما إنهما لن يسعيا لإعادة انتخابهما، الأول رئيسا للولايات المتحدة، والأخير رئيسا للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم ورئيسا لوزراء اليابان.
وتم إطلاق تنسيق "كواد" (الحوار الأمني ​​الرباعي) في عام 2007، من قبل رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي، كآلية تشاورية غير رسمية لأربع دول تتقاسم "قيم" منطقة المحيطين الهندي والهادئ، "الحرة والمفتوحة".
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