https://sarabic.ae/20240922/أنصار-الله-تدعو-التحالف-العربي-إلى-سحب-قواته-من-اليمن-وتتوعد-إسرائيل-بمفاجآت-1092985452.html

"أنصار الله" تدعو "التحالف العربي" إلى سحب قواته من اليمن وتتوعد إسرائيل بمفاجآت

"أنصار الله" تدعو "التحالف العربي" إلى سحب قواته من اليمن وتتوعد إسرائيل بمفاجآت

سبوتنيك عربي

دعت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، "التحالف العربي" إلى جدولة انسحابه من اليمن، ملوحة باستئناف عملياتها العسكرية ضده، كما توعدت إسرائيل مجددا بمواصلة... 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T11:05+0000

2024-09-22T11:05+0000

2024-09-22T11:05+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، تصريحات وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله"، اللواء الركن محمد العاطفي، خلال حفل تخريج 4 آلاف من طلاب الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، قال فيها: "على المستمرين في معاداة وحصار شعبنا للعام العاشر أن لا يفهموا أن صبرنا الاستراتيجي ضعف، فذلك خطر عليهم".وأضاف العاطفي، بالقول: "نحذر المعتدين على اليمن، منذ عشرة أعوام، من تجاوز الخطوط الحمراء والتدخل في الشأن الداخلي للبلاد". وتابع العاطفي، بالقول: "على الغزاة والمعتدين سرعة البدء بجدولة انسحابهم من أراضي اليمن وجزره، ونحذرهم من تذوق مرارة جهوزيتنا العسكرية"، مضيفًا أن "المؤسسة العسكرية تشهد تطورا متسارعا في مسار التأهيل والتدريب وتحديثا كبيرا للمنظومة الصناعية العسكرية تأهبا لكافة المستجدات".وأكد العاطفي "العمل لصناعة قوة عسكرية دفاعية قادرة على فرض المعادلة السياسية والعسكرية والمحافظة على سيادة الجمهورية اليمنية على كافة أراضيها".وتوعد إسرائيل بـ"العمل على استمرارية توجيه الضربات الموجعة لعمق قواتها".

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العالم العربي, الحرب على اليمن