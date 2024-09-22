"أنصار الله" تدعو "التحالف العربي" إلى سحب قواته من اليمن وتتوعد إسرائيل بمفاجآت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها عواقب وخيمة على رعاة النظام الأوكراني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240922/أنصار-الله-تدعو-التحالف-العربي-إلى-سحب-قواته-من-اليمن-وتتوعد-إسرائيل-بمفاجآت-1092985452.html
"أنصار الله" تدعو "التحالف العربي" إلى سحب قواته من اليمن وتتوعد إسرائيل بمفاجآت
"أنصار الله" تدعو "التحالف العربي" إلى سحب قواته من اليمن وتتوعد إسرائيل بمفاجآت
سبوتنيك عربي
دعت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، "التحالف العربي" إلى جدولة انسحابه من اليمن، ملوحة باستئناف عملياتها العسكرية ضده، كما توعدت إسرائيل مجددا بمواصلة... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T11:05+0000
2024-09-22T11:05+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0c/1048661536_0:183:3073:1911_1920x0_80_0_0_94cca3227b068895bab9faeafc3c5bc6.jpg
ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، تصريحات وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله"، اللواء الركن محمد العاطفي، خلال حفل تخريج 4 آلاف من طلاب الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، قال فيها: "على المستمرين في معاداة وحصار شعبنا للعام العاشر أن لا يفهموا أن صبرنا الاستراتيجي ضعف، فذلك خطر عليهم".وأضاف العاطفي، بالقول: "نحذر المعتدين على اليمن، منذ عشرة أعوام، من تجاوز الخطوط الحمراء والتدخل في الشأن الداخلي للبلاد". وتابع العاطفي، بالقول: "على الغزاة والمعتدين سرعة البدء بجدولة انسحابهم من أراضي اليمن وجزره، ونحذرهم من تذوق مرارة جهوزيتنا العسكرية"، مضيفًا أن "المؤسسة العسكرية تشهد تطورا متسارعا في مسار التأهيل والتدريب وتحديثا كبيرا للمنظومة الصناعية العسكرية تأهبا لكافة المستجدات".وأكد العاطفي "العمل لصناعة قوة عسكرية دفاعية قادرة على فرض المعادلة السياسية والعسكرية والمحافظة على سيادة الجمهورية اليمنية على كافة أراضيها".وتوعد إسرائيل بـ"العمل على استمرارية توجيه الضربات الموجعة لعمق قواتها".
https://sarabic.ae/20240916/السنوار-يوجه-رسالة-إلى-الحوثي-بعد-تدشين-أنصار-الله-المرحلة-الخامسة-من-عملياتهم-ضد-إسرائيل-1092786494.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0c/1048661536_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_d5cd23841f9413eded323cab648919fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الحرب على اليمن
العالم العربي, الحرب على اليمن

"أنصار الله" تدعو "التحالف العربي" إلى سحب قواته من اليمن وتتوعد إسرائيل بمفاجآت

11:05 GMT 22.09.2024
© AP Photo / Hani Mohammedالحوثيون في صنعاء، اليمن مارس 2021
الحوثيون في صنعاء، اليمن مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
دعت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، "التحالف العربي" إلى جدولة انسحابه من اليمن، ملوحة باستئناف عملياتها العسكرية ضده، كما توعدت إسرائيل مجددا بمواصلة قصف عمقها "دعما للشعب الفلسطيني"، بحسب قولها.
ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، تصريحات وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله"، اللواء الركن محمد العاطفي، خلال حفل تخريج 4 آلاف من طلاب الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، قال فيها: "على المستمرين في معاداة وحصار شعبنا للعام العاشر أن لا يفهموا أن صبرنا الاستراتيجي ضعف، فذلك خطر عليهم".
وأضاف العاطفي، بالقول: "نحذر المعتدين على اليمن، منذ عشرة أعوام، من تجاوز الخطوط الحمراء والتدخل في الشأن الداخلي للبلاد".
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
السنوار يوجه رسالة إلى الحوثي بعد تدشين "أنصار الله" المرحلة الخامسة من عملياتها ضد إسرائيل
16 سبتمبر, 14:35 GMT
وتابع العاطفي، بالقول: "على الغزاة والمعتدين سرعة البدء بجدولة انسحابهم من أراضي اليمن وجزره، ونحذرهم من تذوق مرارة جهوزيتنا العسكرية"، مضيفًا أن "المؤسسة العسكرية تشهد تطورا متسارعا في مسار التأهيل والتدريب وتحديثا كبيرا للمنظومة الصناعية العسكرية تأهبا لكافة المستجدات".
وأكد العاطفي "العمل لصناعة قوة عسكرية دفاعية قادرة على فرض المعادلة السياسية والعسكرية والمحافظة على سيادة الجمهورية اليمنية على كافة أراضيها".
وتوعد إسرائيل بـ"العمل على استمرارية توجيه الضربات الموجعة لعمق قواتها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым от пожара после ракет, выпущенных из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يعلن قصف شركة تصنيع عسكرية إسرائيلية10:11 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала