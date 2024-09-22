https://sarabic.ae/20240922/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ثلاث-مسيرات-أوكرانية-فوق-روستوف--عاجل-1093000044.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر ثلاث مسيرات أوكرانية فوق روستوف
الدفاع الجوي الروسي يدمر ثلاث مسيرات أوكرانية فوق روستوف
سبوتنيك عربي
قال حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إنه في منتصف الليل تقريبًا، تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T22:43+0000
2024-09-22T22:43+0000
2024-09-22T23:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
رستوف
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وكتب غولوبيف على قناة تلغرام، "حوالي منتصف الليل في منطقة كامينسك-شاختينسكي، عملت وحدات الدفاع الجوي على أهداف جوية، ودمرت ثلاث طائرات مسيرة، ونتيجة لسقوط الحطام في الميدان، اشتعلت النيران في النباتات الجافة".وأوضح غولوبيف أن وحدات الخدمة والإنقاذ توجهت إلى مكان الحريق.وبحسب قوله، لم تقع إصابات أو أضرار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240922/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مناطق-مختلفة-من-البلاد-1092980264.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة, رستوف
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة, رستوف
الدفاع الجوي الروسي يدمر ثلاث مسيرات أوكرانية فوق روستوف
22:43 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 23:03 GMT 22.09.2024)
قال حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إنه في منتصف الليل تقريبًا، تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة.
وكتب غولوبيف على قناة تلغرام، "حوالي منتصف الليل في منطقة كامينسك-شاختينسكي، عملت وحدات الدفاع الجوي على أهداف جوية، ودمرت ثلاث طائرات مسيرة، ونتيجة لسقوط الحطام في الميدان، اشتعلت النيران في النباتات الجافة".
وأوضح غولوبيف أن وحدات الخدمة والإنقاذ توجهت إلى مكان الحريق.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.