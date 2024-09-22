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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240922/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ثلاث-مسيرات-أوكرانية-فوق-روستوف--عاجل-1093000044.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر ثلاث مسيرات أوكرانية فوق روستوف
الدفاع الجوي الروسي يدمر ثلاث مسيرات أوكرانية فوق روستوف
سبوتنيك عربي
قال حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إنه في منتصف الليل تقريبًا، تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T22:43+0000
2024-09-22T23:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
رستوف
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وكتب غولوبيف على قناة تلغرام، "حوالي منتصف الليل في منطقة كامينسك-شاختينسكي، عملت وحدات الدفاع الجوي على أهداف جوية، ودمرت ثلاث طائرات مسيرة، ونتيجة لسقوط الحطام في الميدان، اشتعلت النيران في النباتات الجافة".وأوضح غولوبيف أن وحدات الخدمة والإنقاذ توجهت إلى مكان الحريق.وبحسب قوله، لم تقع إصابات أو أضرار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240922/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مناطق-مختلفة-من-البلاد-1092980264.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة, رستوف
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة, رستوف

الدفاع الجوي الروسي يدمر ثلاث مسيرات أوكرانية فوق روستوف

22:43 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 23:03 GMT 22.09.2024)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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تابعنا عبر
قال حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إنه في منتصف الليل تقريبًا، تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة.
وكتب غولوبيف على قناة تلغرام، "حوالي منتصف الليل في منطقة كامينسك-شاختينسكي، عملت وحدات الدفاع الجوي على أهداف جوية، ودمرت ثلاث طائرات مسيرة، ونتيجة لسقوط الحطام في الميدان، اشتعلت النيران في النباتات الجافة".
وأوضح غولوبيف أن وحدات الخدمة والإنقاذ توجهت إلى مكان الحريق.
وبحسب قوله، لم تقع إصابات أو أضرار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد
05:08 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لطوفان الأقصى.. حزب الله يستهدف عدة مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدودأمس, 21:25 GMT
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