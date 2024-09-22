https://sarabic.ae/20240922/القضاء-المصري-يصدر-حكمه-بشأن-مواطن-عرض-ابنه-للبيع-على-السوشيال-ميديا-1092995499.html
القضاء المصري يصدر حكمه بشأن مواطن عرض ابنه للبيع على "السوشيال ميديا"
القضاء المصري يصدر حكمه بشأن مواطن عرض ابنه للبيع على "السوشيال ميديا"
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل عرض طفل للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي، في جريمة أصدر القضاء المصري حكما ضد مرتكبها يشمل السجن والغرامة المالية. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T17:40+0000
2024-09-22T17:40+0000
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أصدرت الحكم محكمة جنايات القاهرة وقضت بمعاقبة الجاني بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة مالية تقدر بـ100 ألف جنيه، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم"، اليوم الأحد.ملابسات الواقعة تشير إلى أن المتهم يدعى "سيد" وهو والد الطفل الذي تم عرضه على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه تم توجيه تهمة الاتجار بالبشر له.وأوضحت أن السلطات المصرية ألقت القبض عليه وواجته بالتهم المنسوبة له، مشيرة إلى أنه أقر بها وبرر جريمته بأنه كان يتعرض لأزمة مالية جعلته يقدم على هذا الفعل.
https://sarabic.ae/20220622/النيابة-العامة-المصرية-تحيل-قاتل-طالبة-المنصورة-إلى-محكمة-الجنايات-1064059782.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
القضاء المصري يصدر حكمه بشأن مواطن عرض ابنه للبيع على "السوشيال ميديا"
كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل عرض طفل للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي، في جريمة أصدر القضاء المصري حكما ضد مرتكبها يشمل السجن والغرامة المالية.
أصدرت الحكم محكمة جنايات القاهرة وقضت بمعاقبة الجاني بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة مالية تقدر بـ100 ألف جنيه، حسبما ذكرت
"بوابة أخبار اليوم"، اليوم الأحد.
ملابسات الواقعة تشير إلى أن المتهم يدعى "سيد" وهو والد الطفل الذي تم عرضه على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه تم توجيه تهمة
الاتجار بالبشر له.
وأوضحت أن السلطات المصرية ألقت القبض عليه وواجته بالتهم المنسوبة له، مشيرة إلى أنه أقر بها وبرر جريمته
بأنه كان يتعرض لأزمة مالية جعلته يقدم على هذا الفعل.