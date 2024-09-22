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ذعر وهلع... أسطوانة أكسجين تفرغ حافلة ركاب في لحظات... فيديو
ذعر وهلع... أسطوانة أكسجين تفرغ حافلة ركاب في لحظات... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة بينغول التركية حادثة غريبة تسببت في حالة من الذعر بين ركاب حافلة نقل عام، بعدما أفلتت أسطوانة أكسجين من راكب شاب، مما أدى إلى تسرب الأكسجين مصدرا... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T13:09+0000
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حدثت الواقعة أمس السبت، عندما بدأ الركاب في الفرار نحو مقدمة الحافلة بعد سماع صوت التسرب، معتقدين أنها "قنبلة".وأوقف السائق الحافلة بعد لحظات، وهو يسمع صياح الركاب، "قنبلة.. قنبلة" افتح الباب، وغادر هو أيضا الحافلة حتى قبل خروج جميع الركاب منها.ومن المثير للضحك أن السائق وصاحب الأسطوانة هربا من الحافلة مع الركاب المذعورين.ولحسن الحظ، لم يصب أحد خلال التدافع عند باب الحافلة، ونجا الركاب، وبينهم كبار في السن وأطفال من الحادثة الطريفة التي تم تناقل تفاصيلها على نطاق واسع في مواقع التواصل في تركيا.
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ذعر وهلع... أسطوانة أكسجين تفرغ حافلة ركاب في لحظات... فيديو

13:09 GMT 22.09.2024
© AP Photo / CRISTINA QUICLERطريق
طريق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / CRISTINA QUICLER
تابعنا عبر
شهدت مدينة بينغول التركية حادثة غريبة تسببت في حالة من الذعر بين ركاب حافلة نقل عام، بعدما أفلتت أسطوانة أكسجين من راكب شاب، مما أدى إلى تسرب الأكسجين مصدرا صوتا مرتفعا.
حدثت الواقعة أمس السبت، عندما بدأ الركاب في الفرار نحو مقدمة الحافلة بعد سماع صوت التسرب، معتقدين أنها "قنبلة".
وأوقف السائق الحافلة بعد لحظات، وهو يسمع صياح الركاب، "قنبلة.. قنبلة" افتح الباب، وغادر هو أيضا الحافلة حتى قبل خروج جميع الركاب منها.
ومن المثير للضحك أن السائق وصاحب الأسطوانة هربا من الحافلة مع الركاب المذعورين.
ولحسن الحظ، لم يصب أحد خلال التدافع عند باب الحافلة، ونجا الركاب، وبينهم كبار في السن وأطفال من الحادثة الطريفة التي تم تناقل تفاصيلها على نطاق واسع في مواقع التواصل في تركيا.
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