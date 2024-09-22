https://sarabic.ae/20240922/ذعر-وهلع-أسطوانة-أكسجين-تفرغ-حافلة-ركاب-في-لحظات-فيديو-1092988392.html
ذعر وهلع... أسطوانة أكسجين تفرغ حافلة ركاب في لحظات... فيديو
ذعر وهلع... أسطوانة أكسجين تفرغ حافلة ركاب في لحظات... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة بينغول التركية حادثة غريبة تسببت في حالة من الذعر بين ركاب حافلة نقل عام، بعدما أفلتت أسطوانة أكسجين من راكب شاب، مما أدى إلى تسرب الأكسجين مصدرا... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T13:09+0000
2024-09-22T13:09+0000
2024-09-22T13:09+0000
نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103879/06/1038790615_0:402:2000:1527_1920x0_80_0_0_335dd81b4e0a7d17d736f028e5c3870a.jpg
حدثت الواقعة أمس السبت، عندما بدأ الركاب في الفرار نحو مقدمة الحافلة بعد سماع صوت التسرب، معتقدين أنها "قنبلة".وأوقف السائق الحافلة بعد لحظات، وهو يسمع صياح الركاب، "قنبلة.. قنبلة" افتح الباب، وغادر هو أيضا الحافلة حتى قبل خروج جميع الركاب منها.ومن المثير للضحك أن السائق وصاحب الأسطوانة هربا من الحافلة مع الركاب المذعورين.ولحسن الحظ، لم يصب أحد خلال التدافع عند باب الحافلة، ونجا الركاب، وبينهم كبار في السن وأطفال من الحادثة الطريفة التي تم تناقل تفاصيلها على نطاق واسع في مواقع التواصل في تركيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103879/06/1038790615_0:27:2000:1527_1920x0_80_0_0_35b61c4c8af8ae97156569e816378674.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
ذعر وهلع... أسطوانة أكسجين تفرغ حافلة ركاب في لحظات... فيديو
شهدت مدينة بينغول التركية حادثة غريبة تسببت في حالة من الذعر بين ركاب حافلة نقل عام، بعدما أفلتت أسطوانة أكسجين من راكب شاب، مما أدى إلى تسرب الأكسجين مصدرا صوتا مرتفعا.
حدثت الواقعة أمس السبت، عندما بدأ الركاب في الفرار نحو مقدمة الحافلة بعد سماع صوت التسرب، معتقدين أنها "قنبلة".
وأوقف السائق الحافلة بعد لحظات، وهو يسمع صياح الركاب، "قنبلة.. قنبلة" افتح الباب، وغادر هو أيضا الحافلة حتى قبل خروج جميع الركاب منها.
ومن المثير للضحك أن السائق وصاحب الأسطوانة هربا من الحافلة مع الركاب المذعورين.
ولحسن الحظ، لم يصب أحد خلال التدافع عند باب الحافلة، ونجا الركاب، وبينهم كبار في السن وأطفال من الحادثة الطريفة التي تم تناقل تفاصيلها على نطاق واسع في مواقع التواصل في تركيا
.