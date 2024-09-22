https://sarabic.ae/20240922/مقتل-19-شخصا-على-الأقل-وإصابة-17-آخرين-بانفجار-منجم-فحم-في-إيران-1092980171.html
مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة 17 آخرين بانفجار منجم فحم في إيران... فيديو
مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة 17 آخرين بانفجار منجم فحم في إيران... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، بانفجار منجم للفحم جنوبي محافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T05:02+0000
2024-09-22T05:02+0000
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وقال المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظة خراسان الجنوبية، إن "حادث الانفجار في منجم الفحم في طبس، تسبب بوقوع عدد من الضحايا والمصابين".وأوضح أنه "في وقت الحادث، كان هناك 69 عاملاً يعملون في المنجم"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم".ورغم أن الانفجار لم يتسبب في تدمير كبير أو حرائق، فإن تسرب غاز الميثان داخل الأنفاق تسبب في اختناق العمال، وفقا للمسؤول الإيراني.كما أشار المسؤول إلى أن "عدد القتلى وصل إلى 19 شخصا، بينما تم إنقاذ 17 مصابا، فيما تستمر عمليات الإنقاذ بمشاركة الفرق المتخصصة".
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة 17 آخرين بانفجار منجم فحم في إيران... فيديو
05:02 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 05:24 GMT 22.09.2024)
أفادت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، بانفجار منجم للفحم جنوبي محافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
وقال المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظة خراسان الجنوبية، إن "حادث الانفجار
في منجم الفحم في طبس، تسبب بوقوع عدد من الضحايا والمصابين".
وأضاف المسؤول أن "الحادث المؤسف وقع في الساعة التاسعة من مساء الأمس، بسبب تصاعد مفاجئ لغاز الميثان داخل أحد الأنفاق التابعة لشركة "معدنجو" لاستخراج الفحم، ما أدى إلى حدوث انفجار".
وأوضح أنه "في وقت الحادث، كان هناك 69 عاملاً يعملون في المنجم
"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم".
ورغم أن الانفجار لم يتسبب في تدمير كبير أو حرائق، فإن تسرب غاز الميثان داخل الأنفاق تسبب في اختناق العمال، وفقا للمسؤول الإيراني.
كما أشار المسؤول إلى أن "عدد القتلى وصل إلى 19 شخصا، بينما تم إنقاذ 17 مصابا، فيما تستمر عمليات الإنقاذ بمشاركة الفرق المتخصصة".