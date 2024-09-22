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مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية
مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية
سبوتنيك عربي
أصبحت حوادث إطلاق النار أحد أكبر التهديدات التي تواجه الأمريكيين وكان آخرها مقتل وإصابة 22 شخصا في الهجوم الذي شهدته ولاية ألاباما. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T19:39+0000
2024-09-22T19:39+0000
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تسبب الهجوم، الذي وقع اليوم الأحد، بالمنطقة الترفيهية في برمنغهام بالولاية، في مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أنه لم يتم التوصل إلى الفاعل.ودعت الشرطة المواطنين إلى التواصل معها للإبلاغ عن أي معلومات تقود للكشف عن منفذ الهجوم ودوافعه.كما أشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على 3 من الضحايا عقب الهجوم مباشرة هم رجلان وامرأة، مشيرة إلى أنهم كانوا مصابين بطلقات نارية، بينما توفيت الضحية الرابعة بعد نقلها إلى المستشفى.ولفتت الشرطة إلى أن الحادث ربما كان سببه نزاع بين أشخاص وليس إطلاق نار عشوائيا.
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مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

19:39 GMT 22.09.2024
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Frank Franklin II
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أصبحت حوادث إطلاق النار أحد أكبر التهديدات التي تواجه الأمريكيين وكان آخرها مقتل وإصابة 22 شخصا في الهجوم الذي شهدته ولاية ألاباما.
تسبب الهجوم، الذي وقع اليوم الأحد، بالمنطقة الترفيهية في برمنغهام بالولاية، في مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أنه لم يتم التوصل إلى الفاعل.
ودعت الشرطة المواطنين إلى التواصل معها للإبلاغ عن أي معلومات تقود للكشف عن منفذ الهجوم ودوافعه.
كما أشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على 3 من الضحايا عقب الهجوم مباشرة هم رجلان وامرأة، مشيرة إلى أنهم كانوا مصابين بطلقات نارية، بينما توفيت الضحية الرابعة بعد نقلها إلى المستشفى.
ولفتت الشرطة إلى أن الحادث ربما كان سببه نزاع بين أشخاص وليس إطلاق نار عشوائيا.
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