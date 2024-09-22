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https://sarabic.ae/20240922/موقف-محرج-يتعرض-له-النادي-الأهلي-المصري-خلال-تسلم-درع-الدوري-فيديو-1092986268.html
موقف محرج يتعرض له النادي الأهلي المصري خلال تسلم "درع الدوري"... فيديو
موقف محرج يتعرض له النادي الأهلي المصري خلال تسلم "درع الدوري"... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مراسم تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري المصري لموسم 2023/2024 حادثة غريبة، وذلك نتيجة انشطار درع الدوري إلى نصفين خلال الاحتفال. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T11:41+0000
2024-09-22T11:41+0000
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وانفصل الدرع عن قاعدته عندما تسمله قائد الفريق وحارس مرماه المخضرم محمد الشناوي وحاول رفعه وسط الجماهير الحاشدة في المدرجات وأمام شاشات التلفاز.وحاول لاعبو الأهلي، بمشاركة مسؤولين في رابطة الأندية المحترفة، المسؤولة عن تنظيم مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، إعادة القاعدة إلى الدرع، لتكوين الشكل الأساسي لها، ولكن دون جدوى.واضطر اللاعبون إلى الاحتفال بالقطعتين معا، وليس الدرع كاملا في واقعة غريبة وغير مسبوقة.وأثارت الواقعة جدلا واسعا على وسائل التواصل، خاصة وأن الدرع وصل إلى القاهرة قبل أيام قليلة بعد تصميمها في انجلترا، لدرجة أن تتويج الأهلي تأخر أكثر من شهر بعد انتهاء البطولة لهذا السبب.وتساءل مستخدمو منصات التواصل حول سبب انشطار درع الدوري رغم أنه جديد، وطالب البعض بالتحقيق بالأمر، فيما تناول البعض الآخر الأمر بسخرية.
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نادي الفيديو, نادي الأهلي, رياضة, أخبار كرة القدم, الدوري المصري الممتاز
نادي الفيديو, نادي الأهلي, رياضة, أخبار كرة القدم, الدوري المصري الممتاز

موقف محرج يتعرض له النادي الأهلي المصري خلال تسلم "درع الدوري"... فيديو

11:41 GMT 22.09.2024
© AP Photoالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
شهدت مراسم تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري المصري لموسم 2023/2024 حادثة غريبة، وذلك نتيجة انشطار درع الدوري إلى نصفين خلال الاحتفال.
وانفصل الدرع عن قاعدته عندما تسمله قائد الفريق وحارس مرماه المخضرم محمد الشناوي وحاول رفعه وسط الجماهير الحاشدة في المدرجات وأمام شاشات التلفاز.
وحاول لاعبو الأهلي، بمشاركة مسؤولين في رابطة الأندية المحترفة، المسؤولة عن تنظيم مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، إعادة القاعدة إلى الدرع، لتكوين الشكل الأساسي لها، ولكن دون جدوى.
واضطر اللاعبون إلى الاحتفال بالقطعتين معا، وليس الدرع كاملا في واقعة غريبة وغير مسبوقة.
وأثارت الواقعة جدلا واسعا على وسائل التواصل، خاصة وأن الدرع وصل إلى القاهرة قبل أيام قليلة بعد تصميمها في انجلترا، لدرجة أن تتويج الأهلي تأخر أكثر من شهر بعد انتهاء البطولة لهذا السبب.
وتساءل مستخدمو منصات التواصل حول سبب انشطار درع الدوري رغم أنه جديد، وطالب البعض بالتحقيق بالأمر، فيما تناول البعض الآخر الأمر بسخرية.
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