https://sarabic.ae/20240922/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عن-سياسة-بلاده-الجديدة-مع-الكويت-1092983869.html

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن سياسة بلاده الجديدة مع الكويت

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن سياسة بلاده الجديدة مع الكويت

سبوتنيك عربي

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، مع نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيى، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 22.09.2024, سبوتنيك عربي

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وأشار عراقجي، خلال اللقاء، إلى أن "سياسة حسن الجوار هي أحد مبادئ الإدارة الإيرانية الجديدة للرئيس مسعود بزشكيان"، والتي قال إنها "تهدف إلى تعميق علاقات إيران مع دول المنطقة"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الإيرانية.وأضاف أن "دول المنطقة يجب أن تتعاون مع بعضها بعضا، من أجل حماية نفسها من تحركات النظم الشريرة".وتابع عراقجي بأن "إيران تفضل تحقيق أقصى درجات الحوار والتفاعل مع دول الخليج".ونقل بيان وزارة الخارجية الإيرانية، عن وزير الخارجية الكويتي عبد الله على اليحيى، قوله إنه سعيد بلقاء نظيره الإيراني عباس عراقجي، كما أنه رحّب بسياسة حسن الجوار التي تنتهجها إيران، وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين إيران ودول المنطقة بشكل أكبر.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أكدت إيران أنها تؤمن بالاستخراج "المتكامل والمشترك" مع الكويت والمملكة العربية السعودية، من حقل "الدرة" للغاز المتنازع عليه في الخليج، محذرة من أن "طهران ستبدأ التنقيب في الحقل إذا فعلت الكويت ذلك".وأكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، ضرورة حل النزاع حول ملكية الحقل عبر الحوار، وفقا لموقع "Iran Front Page".وأضاف: "الدرة" هو حقل نفط وغاز وجزء منه ملك لنا، وليس لدينا حدود بحرية مع الكويت، لكننا اكتشفنا الحقل وحفرنا منصات هناك منذ سنوات عديدة دون الاستفادة منه، لذلك لن نخلق توترات مع جيراننا".وتقول إيران إن "ما يقرب من 40% من حقل الغاز يقع في المياه الإقليمية لإيران، لكن الكويت قدمت ترسيما حدوديا مختلفًا يضع الحقل بأكمله ضمن المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ويحرم إيران من أي حق في الحقل"، بحسب قولها.وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قد قال في 30 يوليو/ تموز 2023، إن بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش" (الدرة) الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت.

https://sarabic.ae/20240201/إيران-ترد-على-البيان-السعودي-الكويتي-بشأن-الثروات-الطبيعية-في-حقل-الدرة-النفطي-1085636713.html

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