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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240923/القوات-الخاصة-أخمات-الروسية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1093006479.html
القوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
قوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
2024-09-23T10:05+0000
2024-09-23T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
رصد عسكري
الجيش الروسي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ونشرت الوزارة في بيان أمس الأحد: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت وحدات المجموعة سبع هجمات معادية في اتجاه المناطق السكنية: مارييفكا ومالايا لوكنيا وبولشايا أوبوخوفكا، ونتيجة لذلك فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 شخصًا بين قتيل وجريح".بالإضافة إلى ذلك، تم صد ثلاث محاولات لاختراق حدود الدولة لروسيا الاتحادية في اتجاه منطقتين سكنيتين "نوفي بوت" و"ميدفيجيه"، حيث فقد العدو ما يصل إلى 40 شخصا بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة تطهير هندسية ومركبتين. وبالإضافة إلى ذلك، استسلام خمسة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".غزو ​​مقاطعة كورسك هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية المناطق الحدودية لمنطقة كورسك في 6 أغسطس/ آب من العام الحالي. أوقف الجيش الروسي تقدم الوحدات الأوكرانية.وقامت وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مجموعات عسكرية "بيلغورود" و"كورسك" و"بريانسك" لحماية المناطق الحدودية. ولضمان سلامة المواطنين في كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، تم إدخال نظام "عمليات مكافحة الإرهاب".وكما ذكر سابقًا قائد قوات "أخمات" الخاصة، نائب رئيس المديرية العسكرية السياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، اللواء أبتي علاء الدينوف، فقد تم إيقاف العدو في مقاطعة كورسك وتكبد خسائر فادحة للغاية. وأوضح أن كييف بدأت سحب وحداتها من هذه المنطقة.وبدوره، أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.
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قوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

10:05 GMT 23.09.2024
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صد سبع هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية في الفترة الأخيرة.
ونشرت الوزارة في بيان أمس الأحد: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت وحدات المجموعة سبع هجمات معادية في اتجاه المناطق السكنية: مارييفكا ومالايا لوكنيا وبولشايا أوبوخوفكا، ونتيجة لذلك فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 شخصًا بين قتيل وجريح".
بالإضافة إلى ذلك، تم صد ثلاث محاولات لاختراق حدود الدولة لروسيا الاتحادية في اتجاه منطقتين سكنيتين "نوفي بوت" و"ميدفيجيه"، حيث فقد العدو ما يصل إلى 40 شخصا بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة تطهير هندسية ومركبتين. وبالإضافة إلى ذلك، استسلام خمسة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 16 ألف عسكري".
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
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الانتقال إلى بنك الصور
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
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الانتقال إلى بنك الصور
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
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عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Bobylev
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عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Bobylev
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عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا

غزو ​​مقاطعة كورسك

هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية المناطق الحدودية لمنطقة كورسك في 6 أغسطس/ آب من العام الحالي. أوقف الجيش الروسي تقدم الوحدات الأوكرانية.
وقامت وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مجموعات عسكرية "بيلغورود" و"كورسك" و"بريانسك" لحماية المناطق الحدودية. ولضمان سلامة المواطنين في كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، تم إدخال نظام "عمليات مكافحة الإرهاب".
وكما ذكر سابقًا قائد قوات "أخمات" الخاصة، نائب رئيس المديرية العسكرية السياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، اللواء أبتي علاء الدينوف، فقد تم إيقاف العدو في مقاطعة كورسك وتكبد خسائر فادحة للغاية. وأوضح أن كييف بدأت سحب وحداتها من هذه المنطقة.
وبدوره، أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.
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