https://sarabic.ae/20240923/المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية-الكشف-عن-المتورطين-في-جرائم-ليبيا-بات-وشيكا-1093036397.html
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: الكشف عن المتورطين في جرائم ليبيا بات وشيكا
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: الكشف عن المتورطين في جرائم ليبيا بات وشيكا
سبوتنيك عربي
أكد المدعي العام أن الوضع في ليبيا يحظى بأهمية قصوى لمكتبه، مشددا على ضرورة التعاون الوثيق مع السلطات الليبية لضمان تحقيق العدالة والمساءلة وفقًا للقانون... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T20:46+0000
2024-09-23T20:46+0000
2024-09-23T20:46+0000
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جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، في نيويورك، بحسب مراسل "سبوتنيك".وأشار خان إلى أن مكتبه يقترب من الكشف عن أسماء الأشخاص المتورطين في الجرائم التي تم ارتكابها داخل ليبيا، مؤكدا التزامه بملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وخلال اللقاء، استعرض المنفي أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية، خصوصا في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى ذات الصلة.كما تم التأكيد على ضرورة تطبيق القانون في كافة أنحاء ليبيا، بما يسهم في تعزيز العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان في البلاد.يأتي هذا اللقاء في إطار جهود دعم سيادة القانون وتوطيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم والانتهاكات الإنسانية.ويكشف الاجتماع بين المنفي والمدعي العام كريم خان، التزام الجانبين بتعزيز العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا.ومن خلال هذا اللقاء، أكد الطرفان أهمية دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا، مع التركيز على تعزيز دور القضاء الليبي والتعاون الدولي في ضمان محاسبة المتورطين في الجرائم، سواء على المستوى الوطني أو عبر المحكمة الجنائية الدولية.
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: الكشف عن المتورطين في جرائم ليبيا بات وشيكا
حصري
أكد المدعي العام أن الوضع في ليبيا يحظى بأهمية قصوى لمكتبه، مشددا على ضرورة التعاون الوثيق مع السلطات الليبية لضمان تحقيق العدالة والمساءلة وفقًا للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، في نيويورك، بحسب مراسل "سبوتنيك
".
وأشار خان إلى أن مكتبه يقترب من الكشف عن أسماء الأشخاص المتورطين في الجرائم التي تم ارتكابها داخل ليبيا، مؤكدا التزامه بملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وخلال اللقاء، استعرض المنفي أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية، خصوصا في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى ذات الصلة.
كما تم التأكيد على ضرورة تطبيق القانون
في كافة أنحاء ليبيا، بما يسهم في تعزيز العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان في البلاد.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود دعم سيادة القانون وتوطيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم والانتهاكات الإنسانية.
ويكشف الاجتماع بين المنفي والمدعي العام كريم خان، التزام الجانبين بتعزيز العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا.
ومن خلال هذا اللقاء، أكد الطرفان أهمية دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا، مع التركيز على تعزيز دور القضاء الليبي والتعاون الدولي في ضمان محاسبة المتورطين في الجرائم
، سواء على المستوى الوطني أو عبر المحكمة الجنائية الدولية.