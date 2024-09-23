https://sarabic.ae/20240923/سلسلة-غارات-إسرائيلية-عنيفة-تستهدف-العديد-من-المناطق-اللبنانية-في-الجنوب-والبقاعين-الشمالي-والغربي--1093001762.html

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف العديد من المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف العديد من المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب... 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T04:58+0000

2024-09-23T04:58+0000

2024-09-23T05:10+0000

لبنان

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن غارات جوية عنيفة استهدفت العديد من المناطق الحرجية في المنطقة الحدودية وبلدات في أقضية النبطية وصور ومرجعيون وإقليم التفاح والبقاع الغربي".وأشارت الوكالة نقلا عن مراسلها في البقاع، أن "الغارات الإسرائيلية استهدفت السلسلة الغربية لجرود شمسطار وطاريا وبوداي، وعلى السلسلة الشرقية في وادي جنتا، وفي البقاع الشمالي جرود حلبتا و حربتا ووادي فعرا، وجرود الهرمل في الشربين".وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي نفذ أكثر من 80 غارة على عدة مناطق متفرقة في البلاد صباح اليوم خلال نصف ساعة.وأضافت أن الطيران الإسرائيلي "استهدف المناطق والأودية الواقعة بين بلدتي أنصار - الزرارية، وعبا - جبشيت، الشرقية - النميرية، وأطراف كفرتبنيت- النبطية الفوقا، ودير الزهراني - رومين - عزة، وأطراف حومين الفوقا، وأطراف النبطية الفوقا - حي الجامعات، ومحيط أوتوستراد كفررمان - الميدنة، وأطراف يحمر الشقيف - أرنون، ومرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان وأطراف بلدة سجد، ومحيط معبر كفرتبنيت سابقا، وأطراف أرنون - كفرتبنيت".وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق، يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء "البيجر" والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم"، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "غاليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.

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لبنان, العالم العربي, طوفان الأقصى