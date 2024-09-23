فضيحة تسريب صور عارية للمرضى تهز الرأي العام في أمريكا.. إليك تفاصيل القصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة "ثقافة القرن ال21: السيادة أم العولمة؟"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تستمر في تكثيف غاراتها على جنوب لبنان، وتحذيرات عربية ودولية، روسيا ترفض المشاركة في مؤتمر جديد محتمل حول أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240923/فضيحة-تسريب-صور-عارية-للمرضى-تهز-الرأي-العام-في-أمريكا-إليك-تفاصيل-القصة-1093029633.html
فضيحة تسريب صور عارية للمرضى تهز الرأي العام في أمريكا.. إليك تفاصيل القصة
فضيحة تسريب صور عارية للمرضى تهز الرأي العام في أمريكا.. إليك تفاصيل القصة
سبوتنيك عربي
أصبحت صور وبيانات المرضى في الولايات المتحدة الأمريكية بيد قراصنة قاموا بتسريبها على الإنترنت في فضيحة أخلاقية هزت الرأي العام في البلاد. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T17:23+0000
2024-09-23T17:23+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
السرطان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093029275_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_bad2f0c8c6a5d57da3517deeb8a2c83e.jpg
ترجع تفاصيل القصة إلى مارس/ أذار 2023، عندما تلقت سيدة أمريكية من ولاية بنسلفانيا مكالمة هاتفية من مسؤول صحي يخبرها بأن صور جسدها عاريا، الذي تم تصويره خلال جلسة علاج إشعاعي، تم تسريبها، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وبحسب ما جاء في وسائل الإعلام، فإن شبكة الرعاية الصحية التي كانت تعالج السيدة رفضت دفع فدية للقراصنة لمنع تسريب الصور.ولفتت إلى أن القراصنة كانوا يطلبون مبلغ 5 ملايين دولار، لكن الشبكة التي تدعى "ليهاي فالي هيلث" رفضت الطلب وقاد لذلك لتسريب الصور ومعلومات المرضى الأخرى.ونتيجة لذلك، قامت المرأة البالغة من العمر50 عاما، برفع دعوى قضائية ضد الشبكة الصحية وأصبحت المدعية الرئيسية في القضية.وتتهم هذه المرأة الشبكة الصحية بالفشل في حماية المعلومات الحساسة لمئات مرضى السرطان، والتي تضمنت صورا عارية خلال تلقيهم علاج إشعاعي.وبعد أشهر من النزاع القانوني، أعلنت شركة المحاماة التي تتولى القضية في الـ12 من الشهر الجاري، أن الشبكة الصحية وافقت على تسوية القضية ودفع مبلغ تعويض قيمته 65 مليون دولار.ومنذ عام 2022، رصدت وزارة الصحة الأمريكية اختراقات عديدة لبيانات صحية خاصة بمئات المواطنين، مما يعرضهم للخطر بشكل شبه يومي، خاصة بعدما كشف تقرير مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن قطاع الرعاية الصحية كان الأكثر تعرضًا لهجمات برامج الفدية في العام الماضي، مقارنة بالقطاعات الـ 16 الأخرى التي يتابعها المركز.وتحتفظ المنظومات الصحية بصور حساسة للمرضى لأغراض طبية عدة أبرزها حالات العلاج الإشعاعي، الذي يعتمد على الصور الملتقطة بالأشعة السينية والصور الفوتوغرافية لتحديد خطة العلاج المناسبة وفقًا للجمعية الأمريكية لعلاج الأورام بالإشعاع.
https://sarabic.ae/20230317/أزمة-صحية-في-أمريكا-بسبب-ارتفاع-وفيات-الأمهات-بشكل-كبير-1074852025.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093029275_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b09524bf45310f27953476471b1068e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, السرطان
منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, السرطان

فضيحة تسريب صور عارية للمرضى تهز الرأي العام في أمريكا.. إليك تفاصيل القصة

17:23 GMT 23.09.2024
© AP Photoمستشىفى أمريكي
مستشىفى أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أصبحت صور وبيانات المرضى في الولايات المتحدة الأمريكية بيد قراصنة قاموا بتسريبها على الإنترنت في فضيحة أخلاقية هزت الرأي العام في البلاد.
ترجع تفاصيل القصة إلى مارس/ أذار 2023، عندما تلقت سيدة أمريكية من ولاية بنسلفانيا مكالمة هاتفية من مسؤول صحي يخبرها بأن صور جسدها عاريا، الذي تم تصويره خلال جلسة علاج إشعاعي، تم تسريبها، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
امرأة ترتدي زي الممرضات تقف محاطة بأزواج من الأحذية البيضاء لتمثيل 402 ممرضة توفيت بسبب كوفيد -19، بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، 12 مايو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
أزمة صحية في أمريكا بسبب ارتفاع وفيات الأمهات بشكل كبير
17 مارس 2023, 12:28 GMT
وبحسب ما جاء في وسائل الإعلام، فإن شبكة الرعاية الصحية التي كانت تعالج السيدة رفضت دفع فدية للقراصنة لمنع تسريب الصور.
ولفتت إلى أن القراصنة كانوا يطلبون مبلغ 5 ملايين دولار، لكن الشبكة التي تدعى "ليهاي فالي هيلث" رفضت الطلب وقاد لذلك لتسريب الصور ومعلومات المرضى الأخرى.
ونتيجة لذلك، قامت المرأة البالغة من العمر50 عاما، برفع دعوى قضائية ضد الشبكة الصحية وأصبحت المدعية الرئيسية في القضية.
وتتهم هذه المرأة الشبكة الصحية بالفشل في حماية المعلومات الحساسة لمئات مرضى السرطان، والتي تضمنت صورا عارية خلال تلقيهم علاج إشعاعي.
وبعد أشهر من النزاع القانوني، أعلنت شركة المحاماة التي تتولى القضية في الـ12 من الشهر الجاري، أن الشبكة الصحية وافقت على تسوية القضية ودفع مبلغ تعويض قيمته 65 مليون دولار.
ومنذ عام 2022، رصدت وزارة الصحة الأمريكية اختراقات عديدة لبيانات صحية خاصة بمئات المواطنين، مما يعرضهم للخطر بشكل شبه يومي، خاصة بعدما كشف تقرير مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن قطاع الرعاية الصحية كان الأكثر تعرضًا لهجمات برامج الفدية في العام الماضي، مقارنة بالقطاعات الـ 16 الأخرى التي يتابعها المركز.
وتحتفظ المنظومات الصحية بصور حساسة للمرضى لأغراض طبية عدة أبرزها حالات العلاج الإشعاعي، الذي يعتمد على الصور الملتقطة بالأشعة السينية والصور الفوتوغرافية لتحديد خطة العلاج المناسبة وفقًا للجمعية الأمريكية لعلاج الأورام بالإشعاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:50 GMTПоследствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل15:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала