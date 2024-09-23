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كارثة في لبنان... عدد قتلى مهول ودمار كبير في ساعات بقصف إسرائيلي... صور وفيديو
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قوات أجنبية تحتشد بمعدات عسكرية ثقيلة في قطر.. دبابات ومدافع هاوتزر
قوات أجنبية تحتشد بمعدات عسكرية ثقيلة في قطر.. دبابات ومدافع هاوتزر
سبوتنيك عربي
يصنف الجيش القطري في المرتبة رقم 63 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويمثل تاسع أقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط والـ6 عربيا. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T13:17+0000
2024-09-23T13:17+0000
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وتمثل التدريبات العسكرية جزءا من خطط تعزيز القدرات العسكرية للجيش القطري، ويشمل ذلك تدريبات مشتركة مع جيش كوريا الجنوبية من المقرر انطلاقها الشهر المقبل.كشف ذلك مسؤولون كوريون جنوبيون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الإثنين، التي أشارت إلى أن سيئول ستحشد أسلحة مختلفة للمشاركة في تدريبات خارجية هي الأولى من نوعها للجيش الكوري الجنوبية. ولفتت الوكالة إلى أن كوريا الجنوبية ستحشد مدافع "هاوتزر" من طراز "كيه - 9" ذاتية الدفع، ودبابات طراز "كيه - 2" خلال مشاركتها في التدريبات بدولة قطر.ويضاف إلى ذلك سترسل كوريا الجنوبية نحو 100 جندي للمشاركة في التدريبات التي تنطلق في الـ14 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وتستمر على مدى أسبوعين.ومن المقرر أن تشمل التدريبات استخدام الذخيرة الحية ومهام صيانة العتاد العسكري في ظروف بيئة حرب تتميز بالجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة كما هو الحال في قطر.كما أشارت الوكالة إلى أن سفينة الإنزال "نوجيوكبونغ"، التي ستحمل الأسلحة إلى قطر ستشارك في تدريبات بحرية مع الجيش القطري في المياه القريبة من العاصمة الدوحة.يذكر أن قطر وقعت في في فبراير/ شباط الماضي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي مع كوريا الجنوبية التي يصنف جيشها في المرتبة رقم 5 عالميا.
https://sarabic.ae/20230818/أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-بصدد-إجراء-مناورات-عسكرية-ثلاثية-سنويا-1080209822.html
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رصد عسكري, كوريا الجنوبية, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار العالم الآن

قوات أجنبية تحتشد بمعدات عسكرية ثقيلة في قطر.. دبابات ومدافع هاوتزر

13:17 GMT 23.09.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonالعرض العسكري الأول منذ 10 سنوات بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس القوات المسلحة للبلاد في كوريا الجنوبية.
العرض العسكري الأول منذ 10 سنوات بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس القوات المسلحة للبلاد في كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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يصنف الجيش القطري في المرتبة رقم 63 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويمثل تاسع أقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط والـ6 عربيا.
وتمثل التدريبات العسكرية جزءا من خطط تعزيز القدرات العسكرية للجيش القطري، ويشمل ذلك تدريبات مشتركة مع جيش كوريا الجنوبية من المقرر انطلاقها الشهر المقبل.
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كشف ذلك مسؤولون كوريون جنوبيون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الإثنين، التي أشارت إلى أن سيئول ستحشد أسلحة مختلفة للمشاركة في تدريبات خارجية هي الأولى من نوعها للجيش الكوري الجنوبية.
ولفتت الوكالة إلى أن كوريا الجنوبية ستحشد مدافع "هاوتزر" من طراز "كيه - 9" ذاتية الدفع، ودبابات طراز "كيه - 2" خلال مشاركتها في التدريبات بدولة قطر.
ويضاف إلى ذلك سترسل كوريا الجنوبية نحو 100 جندي للمشاركة في التدريبات التي تنطلق في الـ14 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وتستمر على مدى أسبوعين.
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ومن المقرر أن تشمل التدريبات استخدام الذخيرة الحية ومهام صيانة العتاد العسكري في ظروف بيئة حرب تتميز بالجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة كما هو الحال في قطر.
كما أشارت الوكالة إلى أن سفينة الإنزال "نوجيوكبونغ"، التي ستحمل الأسلحة إلى قطر ستشارك في تدريبات بحرية مع الجيش القطري في المياه القريبة من العاصمة الدوحة.
يذكر أن قطر وقعت في في فبراير/ شباط الماضي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي مع كوريا الجنوبية التي يصنف جيشها في المرتبة رقم 5 عالميا.
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