https://sarabic.ae/20240923/ماذا-تفعل-عند-الهجوم-بطائرات-مسيرة-1093004297.html
ماذا تفعل عند الهجوم بطائرات مسيرة؟
ماذا تفعل عند الهجوم بطائرات مسيرة؟
سبوتنيك عربي
ماذا تفعل عند الهجوم بطائرات مسيرة؟
2024-09-23T08:02+0000
2024-09-23T08:02+0000
2024-09-23T09:08+0000
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لذلك، في الحالة الأولى، تنصح وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن أمكن، بالنزول إلى الطوابق السفلية، أو موقف السيارات. وتوضح التعليمات سبب عدم الاقتراب من الجهاز الساقط. وتقول الرسالة: "حتى لو لم ينفجر (جسم طائرة دون طيار)، فإنه يمكن أن يتفاعل مع الهاتف المحمول وينفجر. نتصل بالرقم 112 (وهو رقم خط الطوارئ في روسيا). ونحذر الآخرين من التوجه إلى الموقع". ومن بين الإرشادات أيضا، يجب على شهود العيان على الحادثة عدم تصوير الحادثة على هواتفهم وعدم تحديد الموقع الجغرافي، حيث يمكن للطرف الآخر مشاهدة الدردشات وتحليلها. يُسمح بتصوير السماء والجسم فقط دون الرجوع إلى المنطقة (أجزاء من الأسطح ومحطات الحافلات والمحلات التجارية والغابات وما إلى ذلك).كما أوضحت وزارة حالات الطوارئ الروسية في منطقة نوفغورود أيضًا عن ذلك:
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MIA „Rossiya Segodnya“
ماذا تفعل عند الهجوم بطائرات مسيرة؟
ماذا تفعل عند الهجوم بطائرات مسيرة؟
ماذا تفعل عند الهجوم بطائرات مسيرة؟
08:02 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 23.09.2024)
نشرت وزارة الطوارئ الروسية، على المواقع الإلكترونية للإدارات الإقليمية للوزارة، إرشادات حول "كيفية التصرف في حالة وقوع هجوم بطائرات دون طيار". وتم الأخذ بالاعتبار ثلاث حالات للحادثة: عندما تكون داخل مبنى، أو في الشارع، أو داخل وسيلة نقل.
لذلك، في الحالة الأولى، تنصح وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن أمكن، بالنزول إلى الطوابق السفلية، أو موقف السيارات.
وتوضح التعليمات سبب عدم الاقتراب من الجهاز الساقط. وتقول الرسالة: "حتى لو لم ينفجر (جسم طائرة دون طيار)، فإنه يمكن أن يتفاعل مع الهاتف المحمول وينفجر. نتصل بالرقم 112 (وهو رقم خط الطوارئ في روسيا). ونحذر الآخرين من التوجه إلى الموقع".
ومن بين الإرشادات أيضا، يجب على شهود العيان على الحادثة عدم تصوير الحادثة على هواتفهم وعدم تحديد الموقع الجغرافي، حيث يمكن للطرف الآخر مشاهدة الدردشات وتحليلها. يُسمح بتصوير السماء والجسم فقط دون الرجوع إلى المنطقة (أجزاء من الأسطح ومحطات الحافلات والمحلات التجارية والغابات وما إلى ذلك).
كما أوضحت وزارة حالات الطوارئ الروسية في منطقة نوفغورود أيضًا عن ذلك:
أن "تكرار الصور ولقطات الفيديو لعملية إطلاق النار على الطائرات دون طيار يسمح للطرف الآخر بتحديد موقعها، وبالتالي يمكن للعدو الحصول على جميع المعلومات اللازمة حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي الروسية وتعديل المسار لضربة لاحقة لتجاوزه".