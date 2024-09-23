https://sarabic.ae/20240923/موسكو-أوكرانيا-تضغط-على-المشاركين-من-روسيا-في-العملية-المتعلقة-بالحقوق-في-مضيق-كيرتش-1093021679.html
موسكو: أوكرانيا تضغط على المشاركين من روسيا في العملية المتعلقة بالحقوق في مضيق كيرتش
موسكو: أوكرانيا تضغط على المشاركين من روسيا في العملية المتعلقة بالحقوق في مضيق كيرتش
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل الوفد الروسي، رئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين كوسوروكوف، أن أوكرانيا تواصل استخدام أساليب الضغط على المشاركين في... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T14:05+0000
2024-09-23T14:05+0000
2024-09-23T14:05+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كوسوروكوف للصحفيين: "لقد كان الوضع معقدًا بسبب حقيقة أن أوكرانيا تواصل استخدام أساليب الضغط الخارجي على المشاركين الروس في العملية".وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص مدرجون في قوائم الهيئات الرسمية في أوكرانيا، جهاز الأمن الأوكراني، الذي يفتح الجانب الأوكراني ضده قضايا جنائية، وربما يرسل طلبات تسليم المجرمين.وتعقد محكمة التحكيم الدولية في لاهاي جلسات استماع في الفترة، من 23 سبتمبر/أيلول إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول، في إطار الإجراءات التي بدأتها أوكرانيا عام 2016 ضد روسيا بشأن حقوق الدول الساحلية في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو: أوكرانيا تضغط على المشاركين من روسيا في العملية المتعلقة بالحقوق في مضيق كيرتش
أفاد ممثل الوفد الروسي، رئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين كوسوروكوف، أن أوكرانيا تواصل استخدام أساليب الضغط على المشاركين في المحاكمة التي تجري في لاهاي، وتمثل روسيا بشأن حقوق الدول الساحلية في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش.
وقال كوسوروكوف للصحفيين: "لقد كان الوضع معقدًا بسبب حقيقة أن أوكرانيا تواصل استخدام أساليب الضغط الخارجي على المشاركين الروس في العملية".
وتابع: "من هذه الأساليب إدراج العملاء وممثلي الدولة والمستشارين القانونيين والمحامين والشهود والخبراء في قوائم سوداء مختلفة، بما في ذلك القائمة المعروفة لموقع "صانع السلام"، والتي بموجبها تُرتكب جرائم قتل الأشخاص، سواء على أراضي أوكرانيا أو في الخارج، بما في ذلك في روسيا".
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص مدرجون في قوائم الهيئات الرسمية في أوكرانيا، جهاز الأمن الأوكراني، الذي يفتح الجانب الأوكراني ضده قضايا جنائية، وربما يرسل طلبات تسليم المجرمين.
وقال: "في حالتنا، تعرض أحد الشهود في هذه المحاكمة لضغوط شديدة لدرجة أنه، بسبب مخاوف أمنية مبررة، لم يتمكن من الحضور شخصيًا في لاهاي وسوف يدلي بشهادته عن بعد، كما هو الحال في قضايا مماثلة أخرى وطلب ضمانات لسلامة الشهود واستبعادهم من تلك القوائم".
وتعقد محكمة التحكيم الدولية في لاهاي جلسات استماع في الفترة، من 23 سبتمبر/أيلول إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول، في إطار الإجراءات التي بدأتها أوكرانيا عام 2016 ضد روسيا بشأن حقوق الدول الساحلية في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش.