https://sarabic.ae/20240923/موسكو-أوكرانيا-تضغط-على-المشاركين-من-روسيا-في-العملية-المتعلقة-بالحقوق-في-مضيق-كيرتش-1093021679.html

موسكو: أوكرانيا تضغط على المشاركين من روسيا في العملية المتعلقة بالحقوق في مضيق كيرتش

موسكو: أوكرانيا تضغط على المشاركين من روسيا في العملية المتعلقة بالحقوق في مضيق كيرتش

سبوتنيك عربي

أفاد ممثل الوفد الروسي، رئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين كوسوروكوف، أن أوكرانيا تواصل استخدام أساليب الضغط على المشاركين في... 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T14:05+0000

2024-09-23T14:05+0000

2024-09-23T14:05+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال كوسوروكوف للصحفيين: "لقد كان الوضع معقدًا بسبب حقيقة أن أوكرانيا تواصل استخدام أساليب الضغط الخارجي على المشاركين الروس في العملية".وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص مدرجون في قوائم الهيئات الرسمية في أوكرانيا، جهاز الأمن الأوكراني، الذي يفتح الجانب الأوكراني ضده قضايا جنائية، وربما يرسل طلبات تسليم المجرمين.وتعقد محكمة التحكيم الدولية في لاهاي جلسات استماع في الفترة، من 23 سبتمبر/أيلول إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول، في إطار الإجراءات التي بدأتها أوكرانيا عام 2016 ضد روسيا بشأن حقوق الدول الساحلية في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش.

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