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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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https://sarabic.ae/20240924/إعلام-يكشف-عن-ابتكار-عسكري-صيني-قادر-على-تغيير-المعادلة-في-الحرب-المستقبلية-1093038889.html
إعلام يكشف عن ابتكار عسكري صيني قادر على تغيير المعادلة في الحرب المستقبلية
إعلام يكشف عن ابتكار عسكري صيني قادر على تغيير المعادلة في الحرب المستقبلية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، قيام شركة عسكرية محلية بابتكار طائرة مسيرة يصل مداها إلى نحو 200 كيلومتر، مشيرةً إلى أن هذا الابتكار يسمح للطائرات... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T05:37+0000
2024-09-24T05:37+0000
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وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" نقلاً عن بيانات من مقال في مجلة جامعة نانجينغ للملاحة الجوية والفضائية، أن الطائرة المسيرة تصل سرعتها إلى نحو 144 كيلومترا في الساعة، مما يوفر نطاقا يصل إلى 200 كيلومتر.ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرة المسيرة قادرة على التحليق في الهواء لبعض الوقت قبل استهداف الهدف المحدد.وبحسب الصحيفة، فإن نطاق طيران الطائرة المسيرة يكفي لعبور مضيق تايوان الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا.وفي هذا الصدد، قال المطورون إن هذه الأنواع من المسيرات الصغيرة يمكن إنتاجها بتكلفة منخفضة، مما قد يمنح الصين ميزة في أي سباق تسلح للطائرات المسيرة.وأوضحت الصحيفة أن المنافس الرئيسي لطائرة نورينكو الصينية المسيرة هي طائرة Switchblade 600 المسيرة التكتيكية الأمريكية، والتي تبلغ سرعتها نحو 110 كيلومترات في الساعة، ومدة طيرانها 40 دقيقة، ومدى قتالي يبلغ نحو 40 كيلومترا.
https://sarabic.ae/20240820/تايوان-تحاكي-التصدي-لهجوم-جوي-بالصواريخ-الدفاعية-1091923479.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

إعلام يكشف عن ابتكار عسكري صيني قادر على تغيير المعادلة في الحرب المستقبلية

05:37 GMT 24.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، قيام شركة عسكرية محلية بابتكار طائرة مسيرة يصل مداها إلى نحو 200 كيلومتر، مشيرةً إلى أن هذا الابتكار يسمح للطائرات المسيرة الصينية بضرب أهداف في جزيرة تايوان.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" نقلاً عن بيانات من مقال في مجلة جامعة نانجينغ للملاحة الجوية والفضائية، أن الطائرة المسيرة تصل سرعتها إلى نحو 144 كيلومترا في الساعة، مما يوفر نطاقا يصل إلى 200 كيلومتر.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرة المسيرة قادرة على التحليق في الهواء لبعض الوقت قبل استهداف الهدف المحدد.
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
تايوان تحاكي التصدي لهجوم جوي بالصواريخ الدفاعية
20 أغسطس, 11:30 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن نطاق طيران الطائرة المسيرة يكفي لعبور مضيق تايوان الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا.
وفي هذا الصدد، قال المطورون إن هذه الأنواع من المسيرات الصغيرة يمكن إنتاجها بتكلفة منخفضة، مما قد يمنح الصين ميزة في أي سباق تسلح للطائرات المسيرة.
وأوضحت الصحيفة أن المنافس الرئيسي لطائرة نورينكو الصينية المسيرة هي طائرة Switchblade 600 المسيرة التكتيكية الأمريكية، والتي تبلغ سرعتها نحو 110 كيلومترات في الساعة، ومدة طيرانها 40 دقيقة، ومدى قتالي يبلغ نحو 40 كيلومترا.
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