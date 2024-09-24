"براد بيت" يحتال على امرأتين ويقتنص 360 ألف دولار في تطبيق جديد للاحتيال الإلكتروني

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اليوم الثاني من الضربات الإسرائيلية على لبنان... دمار وكوارث... صور وفيديو
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240924/براد-بيت-يحتال-على-امرأتين-ويقتنص-360-ألف-دولار-في-تطبيق-جديد-للاحتيال-الإلكتروني---1093042560.html
"براد بيت" يحتال على امرأتين ويقتنص 360 ألف دولار في تطبيق جديد للاحتيال الإلكتروني
"براد بيت" يحتال على امرأتين ويقتنص 360 ألف دولار في تطبيق جديد للاحتيال الإلكتروني
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، بأنها اعتقلت 5 أشخاص بتهمة تلقي مبلغ 360 ألف دولار من امرأتين، وذلك بعد انتحالهم شخصية الممثل الأمريكي براد بيت، عبر... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T09:14+0000
2024-09-24T09:14+0000
مجتمع
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وقالت الشرطة الإسبانية المدنية في بيان لها، إن المشتبه بهم تواصلوا مع الضحيتين عبر موقع تابع لمحبي الممثل الأمريكي، ومع مرور الوقت، تمكنوا من إيهامهما بأنهما في "علاقة رومانسية معه".واقترح أعضاء العصابة بعد ذلك أن تستثمر المرأتان في مشاريع مختلفة لم تكن موجودة، وتعرضت امرأة من مدينة الأندلس الإسبانية للاحتيال بمبلغ 194 ألف دولار، بينما خسرت أخرى تعيش في إقليم الباسك 167 ألف دولار.وتابع بيان الشرطة الإسبانية أن "العصابة درست صفحاتهما على الشبكات الاجتماعي" وبالتالي "اكتشفوا أن المرأتين ضعيفتان، وتعانيان من قصور عاطفي وحالة اكتئاب"، واستخدمتا منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني معهما حتى اعتقدتا أنهما كانتا تتحدثان عبر الواتساب مع براد بيت نفسه"، ووعدهما بعلاقة رومانسية ومستقبل مشترك.وقبضت الشرطة على 5 أعضاء مشتبه بهم في العصابة في الأندلس، وتمكنت من استرداد 95 ألف دولار من مبلغ الاحتيال الإجمالي.كما ضبطت الشرطة خلال عمليات التفتيش هواتف محمولة وبطاقات مصرفية وجهازي كمبيوتر شخصيين، بالإضافة إلى مذكرات "سُجلت فيها العبارات التي يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم".
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"براد بيت" يحتال على امرأتين ويقتنص 360 ألف دولار في تطبيق جديد للاحتيال الإلكتروني

09:14 GMT 24.09.2024
© facebook/Akhbarبراد بيت
براد بيت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© facebook/Akhbar
تابعنا عبر
أفادت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، بأنها اعتقلت 5 أشخاص بتهمة تلقي مبلغ 360 ألف دولار من امرأتين، وذلك بعد انتحالهم شخصية الممثل الأمريكي براد بيت، عبر الإنترنت وعلى تطبيق "واتساب".
وقالت الشرطة الإسبانية المدنية في بيان لها، إن المشتبه بهم تواصلوا مع الضحيتين عبر موقع تابع لمحبي الممثل الأمريكي، ومع مرور الوقت، تمكنوا من إيهامهما بأنهما في "علاقة رومانسية معه".
واقترح أعضاء العصابة بعد ذلك أن تستثمر المرأتان في مشاريع مختلفة لم تكن موجودة، وتعرضت امرأة من مدينة الأندلس الإسبانية للاحتيال بمبلغ 194 ألف دولار، بينما خسرت أخرى تعيش في إقليم الباسك 167 ألف دولار.
وتابع بيان الشرطة الإسبانية أن "العصابة درست صفحاتهما على الشبكات الاجتماعي" وبالتالي "اكتشفوا أن المرأتين ضعيفتان، وتعانيان من قصور عاطفي وحالة اكتئاب"، واستخدمتا منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني معهما حتى اعتقدتا أنهما كانتا تتحدثان عبر الواتساب مع براد بيت نفسه"، ووعدهما بعلاقة رومانسية ومستقبل مشترك.
وقبضت الشرطة على 5 أعضاء مشتبه بهم في العصابة في الأندلس، وتمكنت من استرداد 95 ألف دولار من مبلغ الاحتيال الإجمالي.
كما ضبطت الشرطة خلال عمليات التفتيش هواتف محمولة وبطاقات مصرفية وجهازي كمبيوتر شخصيين، بالإضافة إلى مذكرات "سُجلت فيها العبارات التي يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم".
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