https://sarabic.ae/20240924/براد-بيت-يحتال-على-امرأتين-ويقتنص-360-ألف-دولار-في-تطبيق-جديد-للاحتيال-الإلكتروني---1093042560.html
"براد بيت" يحتال على امرأتين ويقتنص 360 ألف دولار في تطبيق جديد للاحتيال الإلكتروني
"براد بيت" يحتال على امرأتين ويقتنص 360 ألف دولار في تطبيق جديد للاحتيال الإلكتروني
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، بأنها اعتقلت 5 أشخاص بتهمة تلقي مبلغ 360 ألف دولار من امرأتين، وذلك بعد انتحالهم شخصية الممثل الأمريكي براد بيت، عبر... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T09:14+0000
2024-09-24T09:14+0000
2024-09-24T09:14+0000
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وقالت الشرطة الإسبانية المدنية في بيان لها، إن المشتبه بهم تواصلوا مع الضحيتين عبر موقع تابع لمحبي الممثل الأمريكي، ومع مرور الوقت، تمكنوا من إيهامهما بأنهما في "علاقة رومانسية معه".واقترح أعضاء العصابة بعد ذلك أن تستثمر المرأتان في مشاريع مختلفة لم تكن موجودة، وتعرضت امرأة من مدينة الأندلس الإسبانية للاحتيال بمبلغ 194 ألف دولار، بينما خسرت أخرى تعيش في إقليم الباسك 167 ألف دولار.وتابع بيان الشرطة الإسبانية أن "العصابة درست صفحاتهما على الشبكات الاجتماعي" وبالتالي "اكتشفوا أن المرأتين ضعيفتان، وتعانيان من قصور عاطفي وحالة اكتئاب"، واستخدمتا منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني معهما حتى اعتقدتا أنهما كانتا تتحدثان عبر الواتساب مع براد بيت نفسه"، ووعدهما بعلاقة رومانسية ومستقبل مشترك.وقبضت الشرطة على 5 أعضاء مشتبه بهم في العصابة في الأندلس، وتمكنت من استرداد 95 ألف دولار من مبلغ الاحتيال الإجمالي.كما ضبطت الشرطة خلال عمليات التفتيش هواتف محمولة وبطاقات مصرفية وجهازي كمبيوتر شخصيين، بالإضافة إلى مذكرات "سُجلت فيها العبارات التي يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
"براد بيت" يحتال على امرأتين ويقتنص 360 ألف دولار في تطبيق جديد للاحتيال الإلكتروني
أفادت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، بأنها اعتقلت 5 أشخاص بتهمة تلقي مبلغ 360 ألف دولار من امرأتين، وذلك بعد انتحالهم شخصية الممثل الأمريكي براد بيت، عبر الإنترنت وعلى تطبيق "واتساب".
وقالت الشرطة الإسبانية المدنية في بيان لها، إن المشتبه بهم تواصلوا مع الضحيتين عبر موقع تابع لمحبي الممثل الأمريكي، ومع مرور الوقت، تمكنوا من إيهامهما بأنهما في "علاقة رومانسية معه".
واقترح أعضاء العصابة بعد ذلك أن تستثمر المرأتان في مشاريع مختلفة لم تكن موجودة، وتعرضت امرأة من مدينة الأندلس الإسبانية للاحتيال بمبلغ 194 ألف دولار، بينما خسرت أخرى تعيش في إقليم الباسك 167 ألف دولار.
وتابع بيان الشرطة الإسبانية أن "العصابة درست صفحاتهما على الشبكات الاجتماعي" وبالتالي "اكتشفوا أن المرأتين ضعيفتان، وتعانيان من قصور عاطفي وحالة اكتئاب"، واستخدمتا منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني معهما حتى اعتقدتا أنهما كانتا تتحدثان عبر الواتساب مع براد بيت نفسه"، ووعدهما بعلاقة رومانسية ومستقبل مشترك.
وقبضت الشرطة على 5 أعضاء مشتبه بهم في العصابة في الأندلس، وتمكنت من استرداد 95 ألف دولار من مبلغ الاحتيال الإجمالي.
كما ضبطت الشرطة خلال عمليات التفتيش هواتف محمولة وبطاقات مصرفية وجهازي كمبيوتر شخصيين، بالإضافة إلى مذكرات "سُجلت فيها العبارات التي يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم".