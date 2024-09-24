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بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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https://sarabic.ae/20240924/رئيس-البرلمان-التركي-التداول-بالعملات-الوطنية--يساعد-في-الالتفاف-على-مصاعب-العقوبات-1093054357.html
رئيس البرلمان التركي: التداول بالعملات الوطنية يساعد في الالتفاف على مصاعب العقوبات
رئيس البرلمان التركي: التداول بالعملات الوطنية يساعد في الالتفاف على مصاعب العقوبات
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، اليوم الثلاثاء، أن التجارة والاستثمار بالعملات الوطنية يمكن أن يكون عاملا للتغلب على الصعوبات المرتبطة بالقيود... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T13:42+0000
2024-09-24T13:42+0000
روسيا
اقتصاد
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وأشار كورتولموش خلال حديثه في الأكاديمية الدبلوماسية في موسكو إلى أن "العالم تحكمه مجموعة من الدول، حيث تم فرض العقوبات على روسيا من جانب واحد".ووفقا له، فإن النظام المالي والمصرفي العالمي في أيدي العديد من اللاعبين الأقوياء، وبالتالي فإن نظام الدفع، على سبيل المثال، لتلك الدول التي ترغب في إقامة علاقات اقتصادية مع روسيا، تواجع عقبات وصعوبات، مؤكدا على أهمية إيجاد طرق للخروج من هذا الوضع، على سبيل المثال، التجارة والاستثمار في العملة الوطنية التي يمكن أن تكون حلا مناسبا للمشكلة".وفي سياق متصل، شدد كورتولموش على أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا لافتا إلى أن بلاده تهدف لوصول حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار.وفي وقت سابق، كشف وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن زيادة استخدام عملتي الروبل والليرة التركية في التجارة الثنائية.وقال بولات، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ونائب الرئيس التركي، جودت يلماز، في الاجتماع الـ18 للجنة الحكومية الروسية - التركية للتعاون التجاري والاقتصادي: "استخدام الليرة التركية والروبل في التجارة الثنائية آخذ في الازدياد، فقد زادت الصادرات التركية إلى روسيا بالليرة التركية بنسبة 400% تقريبًا، وزادت الواردات التركية من روسيا بالليرة بنسبة 150% تقريبًا، وبالروبل بنسبة 260%". وتابع بولات، قائلا: "هذا العام، انخفض حجم التجارة في قطاع الطاقة بشكل طفيف بسبب انخفاض أسعار منتجات الطاقة والسلع في جميع أنحاء العالم".بدء حملة ضخمة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في تركياوأشار بولات إلى أن حجم التجارة بين روسيا وتركيا بلغ، العام الماضي، رقما قياسيا قدره 68 مليار دولار، وقد يصل، في العام الحالي، من الناحية النقدية إلى 11 مليار دولار صادرات من تركيا، و46 مليار دولار صادرات من روسيا، وحدد أن إجماليها نحو 56 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20231125/تركيا-تكشف-عن-زيادة-استخدام-العملات-الوطنية-في-التجارة-المتبادلة-مع-روسيا-1083479845.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

رئيس البرلمان التركي: التداول بالعملات الوطنية يساعد في الالتفاف على مصاعب العقوبات

13:42 GMT 24.09.2024
© AP Photo / YASIN AKGULعامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول
عامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / YASIN AKGUL
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أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، اليوم الثلاثاء، أن التجارة والاستثمار بالعملات الوطنية يمكن أن يكون عاملا للتغلب على الصعوبات المرتبطة بالقيود والعقوبات المفروضة على روسيا.
وأشار كورتولموش خلال حديثه في الأكاديمية الدبلوماسية في موسكو إلى أن "العالم تحكمه مجموعة من الدول، حيث تم فرض العقوبات على روسيا من جانب واحد".
ووفقا له، فإن النظام المالي والمصرفي العالمي في أيدي العديد من اللاعبين الأقوياء، وبالتالي فإن نظام الدفع، على سبيل المثال، لتلك الدول التي ترغب في إقامة علاقات اقتصادية مع روسيا، تواجع عقبات وصعوبات، مؤكدا على أهمية إيجاد طرق للخروج من هذا الوضع، على سبيل المثال، التجارة والاستثمار في العملة الوطنية التي يمكن أن تكون حلا مناسبا للمشكلة".
وفي سياق متصل، شدد كورتولموش على أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا لافتا إلى أن بلاده تهدف لوصول حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار.

وقال كورتولموش بهذا الصدد: "العلاقات مع روسيا تتطور في جميع المجالات، لدينا هدف لوصول حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار ونسعى لذلك على الرغم من العقوبات، التي تعيق رواد ورجال الأعمال في السنوات الأخيرة من تطوير العلاقات الاقتصادية".

روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
تركيا تكشف عن زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة مع روسيا
25 نوفمبر 2023, 19:44 GMT
وفي وقت سابق، كشف وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن زيادة استخدام عملتي الروبل والليرة التركية في التجارة الثنائية.
وقال بولات، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ونائب الرئيس التركي، جودت يلماز، في الاجتماع الـ18 للجنة الحكومية الروسية - التركية للتعاون التجاري والاقتصادي: "استخدام الليرة التركية والروبل في التجارة الثنائية آخذ في الازدياد، فقد زادت الصادرات التركية إلى روسيا بالليرة التركية بنسبة 400% تقريبًا، وزادت الواردات التركية من روسيا بالليرة بنسبة 150% تقريبًا، وبالروبل بنسبة 260%".
وتابع بولات، قائلا: "هذا العام، انخفض حجم التجارة في قطاع الطاقة بشكل طفيف بسبب انخفاض أسعار منتجات الطاقة والسلع في جميع أنحاء العالم".
بدء حملة ضخمة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في تركيا
وأشار بولات إلى أن حجم التجارة بين روسيا وتركيا بلغ، العام الماضي، رقما قياسيا قدره 68 مليار دولار، وقد يصل، في العام الحالي، من الناحية النقدية إلى 11 مليار دولار صادرات من تركيا، و46 مليار دولار صادرات من روسيا، وحدد أن إجماليها نحو 56 مليار دولار.
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