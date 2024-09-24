"فيفا" يصدم فلسطين: طلبكم مرفوض

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بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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https://sarabic.ae/20240924/فيفا-يصدم-فلسطين-طلبكم-مرفوض-1093059214.html
"فيفا" يصدم فلسطين: طلبكم مرفوض
"فيفا" يصدم فلسطين: طلبكم مرفوض
سبوتنيك عربي
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موقفه من الطلب الفلسطيني باستبعاد إسرائيل من المشاركة في المنافسات الدولية للعبة الشعبية. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقرر "فيفا"، "عدم إيقاف المنتخب الإسرائيلي عن المسابقات الدولية، ورفض الطلب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن اعتماد القرار سيتم في مؤتمر الاتحاد الذي سيعقد مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وقدم الاتحاد الفلسطيني طلبا لاستبعاد إسرائيل، في مايو الماضي، وإقرار عقوبات مناسبة ضد الفرق الإسرائيلية بما في ذلك المنتخب الوطني والأندية.ويتهم الطلب الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، والتمييز ضد لاعبين عرب وإدراج أندية موجودة في الأراضي الفلسطينية في الدوري.وتواصل الفرق الإسرائيلية المنافسة في المسابقات تحت رعاية الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على الرغم من استمرار العمليات العسكرية وأعمال العنف الإسرائيلية في فلسطين.يذكر أنه "تم إيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في البطولات الدولية بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
https://sarabic.ae/20231128/بن-غفير-يطلب-تجريد-الجنسية-الإسرائيلية-من-لاعبي-كرة-القدم-غير-المخلصين-والداخلية-ترد-1083555345.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الفيفا, منوعات, الأخبار, رياضة
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الفيفا, منوعات, الأخبار, رياضة

"فيفا" يصدم فلسطين: طلبكم مرفوض

15:12 GMT 24.09.2024
© Photo / unsplash/ Connor Coyneحكم في الدوري العراقي ينهي المباراة بعد 11 دقيقة
حكم في الدوري العراقي ينهي المباراة بعد 11 دقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Photo / unsplash/ Connor Coyne
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موقفه من الطلب الفلسطيني باستبعاد إسرائيل من المشاركة في المنافسات الدولية للعبة الشعبية.
وقرر "فيفا"، "عدم إيقاف المنتخب الإسرائيلي عن المسابقات الدولية، ورفض الطلب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن اعتماد القرار سيتم في مؤتمر الاتحاد الذي سيعقد مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقدم الاتحاد الفلسطيني طلبا لاستبعاد إسرائيل، في مايو الماضي، وإقرار عقوبات مناسبة ضد الفرق الإسرائيلية بما في ذلك المنتخب الوطني والأندية.
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
بن غفير يطلب تجريد الجنسية الإسرائيلية من لاعبي كرة القدم "غير المخلصين".. والداخلية ترد
28 نوفمبر 2023, 13:05 GMT
ويتهم الطلب الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، والتمييز ضد لاعبين عرب وإدراج أندية موجودة في الأراضي الفلسطينية في الدوري.
وتواصل الفرق الإسرائيلية المنافسة في المسابقات تحت رعاية الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على الرغم من استمرار العمليات العسكرية وأعمال العنف الإسرائيلية في فلسطين.
يذكر أنه "تم إيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في البطولات الدولية بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
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