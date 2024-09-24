https://sarabic.ae/20240924/فيفا-يصدم-فلسطين-طلبكم-مرفوض-1093059214.html

"فيفا" يصدم فلسطين: طلبكم مرفوض

"فيفا" يصدم فلسطين: طلبكم مرفوض

سبوتنيك عربي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موقفه من الطلب الفلسطيني باستبعاد إسرائيل من المشاركة في المنافسات الدولية للعبة الشعبية. 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T15:12+0000

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وقرر "فيفا"، "عدم إيقاف المنتخب الإسرائيلي عن المسابقات الدولية، ورفض الطلب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن اعتماد القرار سيتم في مؤتمر الاتحاد الذي سيعقد مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وقدم الاتحاد الفلسطيني طلبا لاستبعاد إسرائيل، في مايو الماضي، وإقرار عقوبات مناسبة ضد الفرق الإسرائيلية بما في ذلك المنتخب الوطني والأندية.ويتهم الطلب الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، والتمييز ضد لاعبين عرب وإدراج أندية موجودة في الأراضي الفلسطينية في الدوري.وتواصل الفرق الإسرائيلية المنافسة في المسابقات تحت رعاية الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على الرغم من استمرار العمليات العسكرية وأعمال العنف الإسرائيلية في فلسطين.يذكر أنه "تم إيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في البطولات الدولية بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

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