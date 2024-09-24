في أول زيارة كرئيس.. ابن زايد يعود من أمريكا بما لم تحصل عليه أي دولة عربية

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20240924/في-أول-زيارة-كرئيس-ابن-زايد-يعود-من-أمريكا-بما-لم-تحصل-عليه-أي-دولة-عربية-1093053521.html
في أول زيارة كرئيس.. ابن زايد يعود من أمريكا بما لم تحصل عليه أي دولة عربية
في أول زيارة كرئيس.. ابن زايد يعود من أمريكا بما لم تحصل عليه أي دولة عربية
سبوتنيك عربي
عاد الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، من زيارته للولايات المتحدة بتصنيف جديد لعلاقة بلاده بواشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الإمارات "شريك... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T13:27+0000
2024-09-24T13:27+0000
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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن حصول الإمارات على هذا التصنيف، جاء عقب محادثات بين بايدن وبن زايد شملت عدة قضايا منها الحرب في قطاع غزة والاضطراب المتزايد في الشرق الأوسط، ويتيح هذا التصنيف التعاون العسكري الوثيق من خلال التدريبات المشتركة والمناورات وغيرها من الجهود المشتركة.وأصدر بايدن بيانا في أعقاب لقاء جمعه بابن زايد، شدد فيه الرئيس الأمريكي على سرعة نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات، كما عبرا عن التزامها بالسعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وتناول بيان مشترك للزعيمين دور الإمارات في الصراع في السودان، حيث أكدا على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب التي تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم.وفي سياق متصل، التقت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس بابن زايد، في اجتماع منفصل، عن قلقها العميق بشأن الصراع في السودان.يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، كان قد كشف للمرة الأولى، في أغسطس/ آب الماضي،+ عن تفاصيل مكالمة قال إنها كانت بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وضباط إماراتيين.وقال البرهان لدى لقائه وفدا إعلاميا، "رصدنا مكالمة في شهر مارس قبل الحرب، بين حميدتي وضباط إماراتيين كانوا في السودان يقول لهم: ليه ما جيتوا ودعتوني قبل السفر، فردوا عليه: سنأتي إليك بعد أسابيع في القصر الجمهوري لنهنئك بالرئاسة"، حسب صحيفة "السوداني".وأضاف "أبلغتُ رئيس الإمارات محمد بن زايد خلال الاتصال الهاتفي بحجم دعمهم للمليشيا المتمردة عسكرياً ودبلوماسياً وإعلامياً، وقلت له إن قرار وقف الحرب في يدك بإصدار أوامر مباشرة لقيادة التمرد بوقف قتل السودانيين وستنتهي الحرب، ووعد بمعالجة الأمر ولكن لم يحدث شيء".وكان سجال كلامي قد وقع يوم الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران بين مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب، ونظيره السوداني الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، خصص لبحث الوضع في السودان، وفي الجلسة جدد المندوب السوداني اتهام بلاده للإمارات بدعم ميلشيات الدعم السريع بالسلاح قائلا إن بلاده تملك أدلة على ذلك.
https://sarabic.ae/20240915/الأمور-تتعقد-هل-أغلقت-الإمارات-سفارتها-في-هذه-الدولة-العربية-1092734426.html
https://sarabic.ae/20240807/السودان-يتهم-الإمارات-بالدعوة-لانتهاك-سيادته-تحت-غطاء-المساعدات-1091524080.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

في أول زيارة كرئيس.. ابن زايد يعود من أمريكا بما لم تحصل عليه أي دولة عربية

13:27 GMT 24.09.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوررئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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تابعنا عبر
عاد الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، من زيارته للولايات المتحدة بتصنيف جديد لعلاقة بلاده بواشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الإمارات "شريك دفاعي رئيسي" للولايات المتحدة، وهو التصنيف الذي لم تمنحه الولايات المتحدة لأي دولة من قبل سوى للهند.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن حصول الإمارات على هذا التصنيف، جاء عقب محادثات بين بايدن وبن زايد شملت عدة قضايا منها الحرب في قطاع غزة والاضطراب المتزايد في الشرق الأوسط، ويتيح هذا التصنيف التعاون العسكري الوثيق من خلال التدريبات المشتركة والمناورات وغيرها من الجهود المشتركة.
وأصدر بايدن بيانا في أعقاب لقاء جمعه بابن زايد، شدد فيه الرئيس الأمريكي على سرعة نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات، كما عبرا عن التزامها بالسعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
"الأمور تتعقد"... هل أغلقت الإمارات سفارتها في هذه الدولة العربية؟
15 سبتمبر, 12:01 GMT
وتناول بيان مشترك للزعيمين دور الإمارات في الصراع في السودان، حيث أكدا على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب التي تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وفي سياق متصل، التقت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس بابن زايد، في اجتماع منفصل، عن قلقها العميق بشأن الصراع في السودان.
يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، كان قد كشف للمرة الأولى، في أغسطس/ آب الماضي،+ عن تفاصيل مكالمة قال إنها كانت بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وضباط إماراتيين.
وقال البرهان لدى لقائه وفدا إعلاميا، "رصدنا مكالمة في شهر مارس قبل الحرب، بين حميدتي وضباط إماراتيين كانوا في السودان يقول لهم: ليه ما جيتوا ودعتوني قبل السفر، فردوا عليه: سنأتي إليك بعد أسابيع في القصر الجمهوري لنهنئك بالرئاسة"، حسب صحيفة "السوداني".
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
السودان يتهم الإمارات بالدعوة لانتهاك سيادته تحت غطاء المساعدات
7 أغسطس, 19:08 GMT
وأضاف "أبلغتُ رئيس الإمارات محمد بن زايد خلال الاتصال الهاتفي بحجم دعمهم للمليشيا المتمردة عسكرياً ودبلوماسياً وإعلامياً، وقلت له إن قرار وقف الحرب في يدك بإصدار أوامر مباشرة لقيادة التمرد بوقف قتل السودانيين وستنتهي الحرب، ووعد بمعالجة الأمر ولكن لم يحدث شيء".
وكان سجال كلامي قد وقع يوم الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران بين مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب، ونظيره السوداني الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، خصص لبحث الوضع في السودان، وفي الجلسة جدد المندوب السوداني اتهام بلاده للإمارات بدعم ميلشيات الدعم السريع بالسلاح قائلا إن بلاده تملك أدلة على ذلك.
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