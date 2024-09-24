https://sarabic.ae/20240924/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-قبالة-شواطىء-مدينة-طرطوس-الساحلية-1093075668.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية قبالة شواطىء مدينة طرطوس الساحلية
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية قبالة شواطىء مدينة طرطوس الساحلية
سبوتنيك عربي
24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T21:15+0000
2024-09-24T21:15+0000
2024-09-24T22:11+0000
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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية قبالة شواطىء مدينة طرطوس الساحلية
21:15 GMT 24.09.2024 (تم التحديث: 22:11 GMT 24.09.2024)