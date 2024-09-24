https://sarabic.ae/20240924/يوسف-بطرس-غالي-يعود-للسياسة-بقرار-جمهوري-وزير-مالية-مبارك-في-مهمة-خاصة-1093051443.html
يوسف بطرس غالي يعود للسياسة بقرار جمهوري... وزير مالية مبارك في مهمة خاصة
يوسف بطرس غالي يعود للسياسة بقرار جمهوري... وزير مالية مبارك في مهمة خاصة
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، تضمن تعيين يوسف بطرس غالي، وزير المال في... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T12:21+0000
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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إنه وفقا للتشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، سيتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب منسقًا عامًّا للمجلس.كما ضم المجلس في عضويته يوسف بطرس غالي وزير المال الأسبق، وهاني قدري دميان وزير المال الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبد القادر، وأشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف ولميس محمد خالد شعبان العربي.يشار إلى أن اختصاصات المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية تشمل دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.كما يختص المجلس كذلك بدراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، وتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.في السياق ذاته، دعا حسن يوسف عميد كلية الإدارة في جامعة النيل وأستاذ الاقتصاد في جامعة أوهايو الأمريكية، إلى أن تكون للمجلس آليات تضمن عدم خضوعه لأي ضغط رسمي أو شعبي، حتى يكون للمجلس دورا فاعلا.
https://sarabic.ae/20240921/مراجعة-أوجه-الصرف-حزمة-توجيهات-عاجلة-من-السيسي-بشأن-الاتحادات-الرياضية-المصرية--1092965587.html
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العالم العربي, مصر, أخبار الفنانين في مصر, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي, مصر, أخبار الفنانين في مصر, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي
يوسف بطرس غالي يعود للسياسة بقرار جمهوري... وزير مالية مبارك في مهمة خاصة
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، تضمن تعيين يوسف بطرس غالي، وزير المال في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وقالت صحيفة
"المصري اليوم" إنه وفقا للتشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، سيتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب منسقًا عامًّا للمجلس.
كما ضم المجلس في عضويته يوسف بطرس غالي وزير المال الأسبق، وهاني قدري دميان وزير المال الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبد القادر، وأشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف ولميس محمد خالد شعبان العربي.
يشار إلى أن اختصاصات المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية تشمل دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما يختص المجلس كذلك بدراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، وتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
في السياق ذاته، دعا حسن يوسف عميد كلية الإدارة في جامعة النيل وأستاذ الاقتصاد في جامعة أوهايو الأمريكية، إلى أن تكون للمجلس آليات تضمن عدم خضوعه لأي ضغط رسمي أو شعبي، حتى يكون للمجلس دورا فاعلا.