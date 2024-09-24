الفائزون بجائزة "مصور الطيور" لعام 2024... أجمل الصور

لقطة جميلة للطيور المهاجرة تظهر في لوحة فنية، للمصورة باتريشيا سيتون هومونيلو، في تورنتو، كندا.
لقطة جميلة للطيور المهاجرة تظهر في لوحة فنية، للمصورة باتريشيا سيتون هومونيلو، في تورنتو، كندا.
صورة لطائر نقار الخشب الأوراسي على شجرة البلوط في إسبانيا، للمصور أندريس لويس دومينجيز بلانكو، الفائز بالجائزة الذهبية، لعام 2024.
صورة لطائر نقار الخشب الأوراسي على شجرة البلوط في إسبانيا، للمصور أندريس لويس دومينجيز بلانكو، الفائز بالجائزة الذهبية، لعام 2024.
صورة لثلاثة طيور من فصيلة النورس الشمالي تغوص في المحيط في يوم مشمس في جزر شتلاند، المملكة المتحدة.
صورة لثلاثة طيور من فصيلة النورس الشمالي تغوص في المحيط في يوم مشمس في جزر شتلاند، المملكة المتحدة.
صورة طريفة لطائر البطريق، وهو ينزلق وكأنه يؤدي رقصة عصرية، في ألاسكا، الولايات المتحدة.
صورة طريفة لطائر البطريق، وهو ينزلق وكأنه يؤدي رقصة عصرية، في ألاسكا، الولايات المتحدة.
صورة لأم طائر مع أطفالها أثناء عبورها الشارع، حيث يتم إيقاف حركة المرور حتى تعبر مع أطفالها في أحد شوارع وارسو، بولندا.
صورة لأم طائر مع أطفالها أثناء عبورها الشارع، حيث يتم إيقاف حركة المرور حتى تعبر مع أطفالها في أحد شوارع وارسو، بولندا.
صورة لطائر الحسون الوردي ذي التاج الرمادي، في فصل الشتاء، للمصور آلان مورفي، في ألاسكا، الولايات المتحدة.
صورة لطائر الحسون الوردي ذي التاج الرمادي، في فصل الشتاء، للمصور آلان مورفي، في ألاسكا، الولايات المتحدة.
صورة لطائر الغطاس ذي الرأس الرمادي، وهو يختفي تحت سطح الماء ليتغذى، ويدفع نفسه إلى الأعماق بقدميه الضخمتين الشبيهتين بالمجاديف، ويبدو مزيج الطائر والتموجات وكأنه رأس فرس النهر، في سيدني، أستراليا.
صورة لطائر الغطاس ذي الرأس الرمادي، وهو يختفي تحت سطح الماء ليتغذى، ويدفع نفسه إلى الأعماق بقدميه الضخمتين الشبيهتين بالمجاديف، ويبدو مزيج الطائر والتموجات وكأنه رأس فرس النهر، في سيدني، أستراليا.
صورة ظلية لطائر الهدهد الأوراسي الرشيق، بجناحين مفرودين، عند شروق الشمس، في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
صورة ظلية لطائر الهدهد الأوراسي الرشيق، بجناحين مفرودين، عند شروق الشمس، في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
صورة لطائر المرقط الأوراسي أثناء صيده للأسماك، للمصور جوليان ميندلا، ألمانيا.
صورة لطائر المرقط الأوراسي أثناء صيده للأسماك، للمصور جوليان ميندلا، ألمانيا.
لقطة كوميدية لمجموعة من الطيور وهي تستعد للنوم، جنوب أفريقيا.
لقطة كوميدية لمجموعة من الطيور وهي تستعد للنوم، جنوب أفريقيا.
صورة للديك الرومي وهو يقف على أحد الجثث، للمصور ناثانيال بيك، فيرجينيا الغربية، الولايات المتحدة.
صورة للديك الرومي وهو يقف على أحد الجثث، للمصور ناثانيال بيك، فيرجينيا الغربية، الولايات المتحدة.
صورة للحظة إقلاع طائر الغاق البني من الماء، للمصورسليمان العتيقي، في بحر كورتيز، المكسيك.
صورة للحظة إقلاع طائر الغاق البني من الماء، للمصورسليمان العتيقي، في بحر كورتيز، المكسيك.
صورة لطائر الزقزاق الرمادي على شاطئ بحر البلطيق، للمصور إميل فاغنر، ألمانيا.
صورة لطائر الزقزاق الرمادي على شاطئ بحر البلطيق، للمصور إميل فاغنر، ألمانيا.
طائر البلشون الرمادي (مالك الحزين) بجوار بعض طيور اللقلق وهو يبحث عن مكان يأويه في أعلى شجرة، خلال خسوف شبه ظلي للقمر، في بوتسوانا، أفريقيا.
طائر البلشون الرمادي (مالك الحزين) بجوار بعض طيور اللقلق وهو يبحث عن مكان يأويه في أعلى شجرة، خلال خسوف شبه ظلي للقمر، في بوتسوانا، أفريقيا.
صورة لصقر الشاهين خلال مطاردته لفراشة، للمصور جاك تشي، جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
صورة لصقر الشاهين خلال مطاردته لفراشة، للمصور جاك تشي، جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
صورة لصغار طائر الصقر على شرفة أحد المنازل، حيث يقع العش بين أحواض الزهور، المجر.
صورة لصغار طائر الصقر على شرفة أحد المنازل، حيث يقع العش بين أحواض الزهور، المجر.