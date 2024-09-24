الفائزون بجائزة "مصور الطيور" لعام 2024... أجمل الصور

عربي
أنباء عن اغتيال قيادي كبير في "حزب الله" إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالضاحية الجنوبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20240924/1093043821.html
الفائزون بجائزة "مصور الطيور" لعام 2024... أجمل الصور
الفائزون بجائزة "مصور الطيور" لعام 2024... أجمل الصور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة الصور الفائزة بجائزة مصور الطيور، لعام 2024. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T11:13+0000
2024-09-24T11:13+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093043993_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_0659bec391e8adf249eadcb466198593.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093043993_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_9b0f97e35260d4c0d00a3ff2abc92b9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الفائزون بجائزة "مصور الطيور" لعام 2024... أجمل الصور

11:13 GMT 24.09.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة الصور الفائزة بجائزة مصور الطيور، لعام 2024.
© Photo / Patricia Seaton Homonylo/Bird Photographer of the Year

لقطة جميلة للطيور المهاجرة تظهر في لوحة فنية، للمصورة باتريشيا سيتون هومونيلو، في تورنتو، كندا.

لقطة جميلة للطيور المهاجرة تظهر في لوحة فنية، للمصورة باتريشيا سيتون هومونيلو، في تورنتو، كندا. - سبوتنيك عربي
1/16
© Photo / Patricia Seaton Homonylo/Bird Photographer of the Year

لقطة جميلة للطيور المهاجرة تظهر في لوحة فنية، للمصورة باتريشيا سيتون هومونيلو، في تورنتو، كندا.

© Photo / Andrés Luis Domínguez Blanco/Bird Photographer of the Year

صورة لطائر نقار الخشب الأوراسي على شجرة البلوط في إسبانيا، للمصور أندريس لويس دومينجيز بلانكو، الفائز بالجائزة الذهبية، لعام 2024.

صورة لطائر نقار الخشب الأوراسي على شجرة البلوط في إسبانيا، للمصور أندريس لويس دومينجيز بلانكو، الفائز بالجائزة الذهبية، لعام 2024. - سبوتنيك عربي
2/16
© Photo / Andrés Luis Domínguez Blanco/Bird Photographer of the Year

صورة لطائر نقار الخشب الأوراسي على شجرة البلوط في إسبانيا، للمصور أندريس لويس دومينجيز بلانكو، الفائز بالجائزة الذهبية، لعام 2024.

© Photo / Kat Zhou/Bird Photographer of the Year

صورة لثلاثة طيور من فصيلة النورس الشمالي تغوص في المحيط في يوم مشمس في جزر شتلاند، المملكة المتحدة.

صورة لثلاثة طيور من فصيلة النورس الشمالي تغوص في المحيط في يوم مشمس في جزر شتلاند، المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
3/16
© Photo / Kat Zhou/Bird Photographer of the Year

صورة لثلاثة طيور من فصيلة النورس الشمالي تغوص في المحيط في يوم مشمس في جزر شتلاند، المملكة المتحدة.

© Photo / Nadia Haq/Bird Photographer of the Year

صورة طريفة لطائر البطريق، وهو ينزلق وكأنه يؤدي رقصة عصرية، في ألاسكا، الولايات المتحدة.

صورة طريفة لطائر البطريق، وهو ينزلق وكأنه يؤدي رقصة عصرية، في ألاسكا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
4/16
© Photo / Nadia Haq/Bird Photographer of the Year

صورة طريفة لطائر البطريق، وهو ينزلق وكأنه يؤدي رقصة عصرية، في ألاسكا، الولايات المتحدة.

© Photo / Grzegorz Długosz/Bird Photographer of the Year

صورة لأم طائر مع أطفالها أثناء عبورها الشارع، حيث يتم إيقاف حركة المرور حتى تعبر مع أطفالها في أحد شوارع وارسو، بولندا.

صورة لأم طائر مع أطفالها أثناء عبورها الشارع، حيث يتم إيقاف حركة المرور حتى تعبر مع أطفالها في أحد شوارع وارسو، بولندا. - سبوتنيك عربي
5/16
© Photo / Grzegorz Długosz/Bird Photographer of the Year

صورة لأم طائر مع أطفالها أثناء عبورها الشارع، حيث يتم إيقاف حركة المرور حتى تعبر مع أطفالها في أحد شوارع وارسو، بولندا.

© Photo / Alan Murphy/Bird Photographer of the Year

صورة لطائر الحسون الوردي ذي التاج الرمادي، في فصل الشتاء، للمصور آلان مورفي، في ألاسكا، الولايات المتحدة.

صورة لطائر الحسون الوردي ذي التاج الرمادي، في فصل الشتاء، للمصور آلان مورفي، في ألاسكا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
6/16
© Photo / Alan Murphy/Bird Photographer of the Year

صورة لطائر الحسون الوردي ذي التاج الرمادي، في فصل الشتاء، للمصور آلان مورفي، في ألاسكا، الولايات المتحدة.

© Photo / David Stowe/Bird Photographer of the Year

صورة لطائر الغطاس ذي الرأس الرمادي، وهو يختفي تحت سطح الماء ليتغذى، ويدفع نفسه إلى الأعماق بقدميه الضخمتين الشبيهتين بالمجاديف، ويبدو مزيج الطائر والتموجات وكأنه رأس فرس النهر، في سيدني، أستراليا.

صورة لطائر الغطاس ذي الرأس الرمادي، وهو يختفي تحت سطح الماء ليتغذى، ويدفع نفسه إلى الأعماق بقدميه الضخمتين الشبيهتين بالمجاديف، ويبدو مزيج الطائر والتموجات وكأنه رأس فرس النهر، في سيدني، أستراليا. - سبوتنيك عربي
7/16
© Photo / David Stowe/Bird Photographer of the Year

صورة لطائر الغطاس ذي الرأس الرمادي، وهو يختفي تحت سطح الماء ليتغذى، ويدفع نفسه إلى الأعماق بقدميه الضخمتين الشبيهتين بالمجاديف، ويبدو مزيج الطائر والتموجات وكأنه رأس فرس النهر، في سيدني، أستراليا.

© Photo / Hermis Haridas/Bird Photographer of the Year

صورة ظلية لطائر الهدهد الأوراسي الرشيق، بجناحين مفرودين، عند شروق الشمس، في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

صورة ظلية لطائر الهدهد الأوراسي الرشيق، بجناحين مفرودين، عند شروق الشمس، في دبي، الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي
8/16
© Photo / Hermis Haridas/Bird Photographer of the Year

صورة ظلية لطائر الهدهد الأوراسي الرشيق، بجناحين مفرودين، عند شروق الشمس، في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

© Photo / Julian Mendla/Bird Photographer of the Year

صورة لطائر المرقط الأوراسي أثناء صيده للأسماك، للمصور جوليان ميندلا، ألمانيا.

صورة لطائر المرقط الأوراسي أثناء صيده للأسماك، للمصور جوليان ميندلا، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
9/16
© Photo / Julian Mendla/Bird Photographer of the Year

صورة لطائر المرقط الأوراسي أثناء صيده للأسماك، للمصور جوليان ميندلا، ألمانيا.

© Photo / Sabi Sands Nature Reserve/Bird Photographer of the Year

لقطة كوميدية لمجموعة من الطيور وهي تستعد للنوم، جنوب أفريقيا.

لقطة كوميدية لمجموعة من الطيور وهي تستعد للنوم، جنوب أفريقيا. - سبوتنيك عربي
10/16
© Photo / Sabi Sands Nature Reserve/Bird Photographer of the Year

لقطة كوميدية لمجموعة من الطيور وهي تستعد للنوم، جنوب أفريقيا.

© Photo / Nathaniel Peck/Bird Photographer of the Year

صورة للديك الرومي وهو يقف على أحد الجثث، للمصور ناثانيال بيك، فيرجينيا الغربية، الولايات المتحدة.

صورة للديك الرومي وهو يقف على أحد الجثث، للمصور ناثانيال بيك، فيرجينيا الغربية، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
11/16
© Photo / Nathaniel Peck/Bird Photographer of the Year

صورة للديك الرومي وهو يقف على أحد الجثث، للمصور ناثانيال بيك، فيرجينيا الغربية، الولايات المتحدة.

© Photo / Suliman Alatiqi/Bird Photographer of the Year

صورة للحظة إقلاع طائر الغاق البني من الماء، للمصورسليمان العتيقي، في بحر كورتيز، المكسيك.

صورة للحظة إقلاع طائر الغاق البني من الماء، للمصورسليمان العتيقي، في بحر كورتيز، المكسيك. - سبوتنيك عربي
12/16
© Photo / Suliman Alatiqi/Bird Photographer of the Year

صورة للحظة إقلاع طائر الغاق البني من الماء، للمصورسليمان العتيقي، في بحر كورتيز، المكسيك.

© Photo / Emil Wagner/Bird Photographer of the Year

صورة لطائر الزقزاق الرمادي على شاطئ بحر البلطيق، للمصور إميل فاغنر، ألمانيا.

صورة لطائر الزقزاق الرمادي على شاطئ بحر البلطيق، للمصور إميل فاغنر، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
13/16
© Photo / Emil Wagner/Bird Photographer of the Year

صورة لطائر الزقزاق الرمادي على شاطئ بحر البلطيق، للمصور إميل فاغنر، ألمانيا.

© Photo / William Steel/Bird Photographer of the Year

طائر البلشون الرمادي (مالك الحزين) بجوار بعض طيور اللقلق وهو يبحث عن مكان يأويه في أعلى شجرة، خلال خسوف شبه ظلي للقمر، في بوتسوانا، أفريقيا.

طائر البلشون الرمادي (مالك الحزين) بجوار بعض طيور اللقلق وهو يبحث عن مكان يأويه في أعلى شجرة، خلال خسوف شبه ظلي للقمر، في بوتسوانا، أفريقيا. - سبوتنيك عربي
14/16
© Photo / William Steel/Bird Photographer of the Year

طائر البلشون الرمادي (مالك الحزين) بجوار بعض طيور اللقلق وهو يبحث عن مكان يأويه في أعلى شجرة، خلال خسوف شبه ظلي للقمر، في بوتسوانا، أفريقيا.

© Photo / Jack Zhi/Bird Photographer of the Year

صورة لصقر الشاهين خلال مطاردته لفراشة، للمصور جاك تشي، جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

صورة لصقر الشاهين خلال مطاردته لفراشة، للمصور جاك تشي، جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
15/16
© Photo / Jack Zhi/Bird Photographer of the Year

صورة لصقر الشاهين خلال مطاردته لفراشة، للمصور جاك تشي، جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

© Photo / Boldizsár Szűcs/Bird Photographer of the Year

صورة لصغار طائر الصقر على شرفة أحد المنازل، حيث يقع العش بين أحواض الزهور، المجر.

صورة لصغار طائر الصقر على شرفة أحد المنازل، حيث يقع العش بين أحواض الزهور، المجر. - سبوتنيك عربي
16/16
© Photo / Boldizsár Szűcs/Bird Photographer of the Year

صورة لصغار طائر الصقر على شرفة أحد المنازل، حيث يقع العش بين أحواض الزهور، المجر.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:50 GMTПоследствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала