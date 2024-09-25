https://sarabic.ae/20240925/أرقام-عن-القوات-الجوية-المصرية-عالميا-وإقليميا-1093097094.html
أرقام عن القوات الجوية المصرية عالميا وإقليميا
أرقام عن القوات الجوية المصرية عالميا وإقليميا
سبوتنيك عربي
تصنف القوات الجوية المصرية بين أضخم 8 قوات جوية في العالم وتحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي أضخم قوة جوية عربية في 2024. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T14:38+0000
2024-09-25T14:38+0000
2024-09-25T14:38+0000
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وتمتلك القوات الجوية المصرية أكثر من ألف طائرة حربية تضم طرازات مختلفة وتمثل المقاتلات والطائرات الهجومية نحو 30 في المئة من حجمها.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, инфографика
انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, инфографика
أرقام عن القوات الجوية المصرية عالميا وإقليميا
تصنف القوات الجوية المصرية بين أضخم 8 قوات جوية في العالم وتحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي أضخم قوة جوية عربية في 2024.
وتمتلك القوات الجوية المصرية أكثر من ألف طائرة حربية تضم طرازات مختلفة وتمثل المقاتلات والطائرات الهجومية نحو 30 في المئة من حجمها.