إعدام 125 تمساحا في تايلندا بسبب "غضب الطبيعة"

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240925/إعدام-125-تمساحا-في-تايلندا-بسبب-غضب-الطبيعة-1093095646.html
إعدام 125 تمساحا في تايلندا بسبب "غضب الطبيعة"
إعدام 125 تمساحا في تايلندا بسبب "غضب الطبيعة"
سبوتنيك عربي
أفاد مالك مزرعة تماسيح في تايلاند، اليوم الأربعاء، بأنه تم إعدام 125 من الزواحف بسبب مخاوف من أنها قد تهرب أثناء الفيضانات المستمرة التي تشهدها البلاد، وتعرض... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T14:06+0000
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مجتمع
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وأوضح مربّي التماسيح: "تسبب المطر في تآكل جدران المزرعة، لذلك اضطررنا للأسف إلى قتل جميع التماسيح البالغ عددها 125".وأوضح صاحب المزرعة أنه وعماله قاموا بصعق التماسيح بالكهرباء، لمنعها من الهروب والتجول في الريف.ويُصنّف التمساح السيامي الذي يمكن أن يصل طوله إلى 3 أمتار ويستوطن جنوب شرق آسيا من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة في البرية، إلاّ أنه لا يزال يُربّى في المزارع في تايلاند بغية الاستفادة من جلده.وقال باتارابول مانيورن، وهو طبيب بيطري يعمل في إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية وحماية النباتات في تايلاند، إنه على الرغم من أنه يتفهم قرار المالك، إلا أن التماسيح كان من الممكن نقلها إلى منطقة أخرى غير متأثرة بالفيضانات.
https://sarabic.ae/20240614/تماسيح-أفريقية-تعود-إلى-المغرب-بطائرات-خاصة-بعد-60-عاما-من-الغربة---1089874184.html
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إعدام 125 تمساحا في تايلندا بسبب "غضب الطبيعة"

14:06 GMT 25.09.2024
© flickr.com / Andy Tylerتمساح
تمساح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© flickr.com / Andy Tyler
تابعنا عبر
أفاد مالك مزرعة تماسيح في تايلاند، اليوم الأربعاء، بأنه تم إعدام 125 من الزواحف بسبب مخاوف من أنها قد تهرب أثناء الفيضانات المستمرة التي تشهدها البلاد، وتعرض حياة البشر للخطر.
وأوضح مربّي التماسيح: "تسبب المطر في تآكل جدران المزرعة، لذلك اضطررنا للأسف إلى قتل جميع التماسيح البالغ عددها 125".

وقال: "لقد كانت لدينا هذه التماسيح منذ 17 عامًا".

وأوضح صاحب المزرعة أنه وعماله قاموا بصعق التماسيح بالكهرباء، لمنعها من الهروب والتجول في الريف.
عين تمساح ضخم يسبح في المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
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تماسيح أفريقية تعود إلى المغرب بطائرات خاصة بعد 60 عاما من "الغربة"
14 يونيو, 16:30 GMT
ويُصنّف التمساح السيامي الذي يمكن أن يصل طوله إلى 3 أمتار ويستوطن جنوب شرق آسيا من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة في البرية، إلاّ أنه لا يزال يُربّى في المزارع في تايلاند بغية الاستفادة من جلده.

وذكر صاحب المزرعة أنه طلب من السلطات وضع تماسيحه في مأوى موقت حتى تهدأ الفيضانات، لكنّ اقتراحه رُفض لأن الزواحف كبيرة جدا.

وقال باتارابول مانيورن، وهو طبيب بيطري يعمل في إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية وحماية النباتات في تايلاند، إنه على الرغم من أنه يتفهم قرار المالك، إلا أن التماسيح كان من الممكن نقلها إلى منطقة أخرى غير متأثرة بالفيضانات.
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