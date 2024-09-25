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إعدام 125 تمساحا في تايلندا بسبب "غضب الطبيعة"
إعدام 125 تمساحا في تايلندا بسبب "غضب الطبيعة"
سبوتنيك عربي
أفاد مالك مزرعة تماسيح في تايلاند، اليوم الأربعاء، بأنه تم إعدام 125 من الزواحف بسبب مخاوف من أنها قد تهرب أثناء الفيضانات المستمرة التي تشهدها البلاد، وتعرض... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T14:06+0000
2024-09-25T14:06+0000
2024-09-25T14:06+0000
مجتمع
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وأوضح مربّي التماسيح: "تسبب المطر في تآكل جدران المزرعة، لذلك اضطررنا للأسف إلى قتل جميع التماسيح البالغ عددها 125".وأوضح صاحب المزرعة أنه وعماله قاموا بصعق التماسيح بالكهرباء، لمنعها من الهروب والتجول في الريف.ويُصنّف التمساح السيامي الذي يمكن أن يصل طوله إلى 3 أمتار ويستوطن جنوب شرق آسيا من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة في البرية، إلاّ أنه لا يزال يُربّى في المزارع في تايلاند بغية الاستفادة من جلده.وقال باتارابول مانيورن، وهو طبيب بيطري يعمل في إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية وحماية النباتات في تايلاند، إنه على الرغم من أنه يتفهم قرار المالك، إلا أن التماسيح كان من الممكن نقلها إلى منطقة أخرى غير متأثرة بالفيضانات.
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منوعات
إعدام 125 تمساحا في تايلندا بسبب "غضب الطبيعة"
أفاد مالك مزرعة تماسيح في تايلاند، اليوم الأربعاء، بأنه تم إعدام 125 من الزواحف بسبب مخاوف من أنها قد تهرب أثناء الفيضانات المستمرة التي تشهدها البلاد، وتعرض حياة البشر للخطر.
وأوضح مربّي التماسيح: "تسبب المطر في تآكل جدران المزرعة، لذلك اضطررنا للأسف إلى قتل جميع التماسيح البالغ عددها 125".
وقال: "لقد كانت لدينا هذه التماسيح منذ 17 عامًا".
وأوضح صاحب المزرعة أنه وعماله قاموا بصعق التماسيح بالكهرباء، لمنعها من الهروب والتجول في الريف.
ويُصنّف التمساح السيامي الذي يمكن أن يصل طوله إلى 3 أمتار ويستوطن جنوب شرق آسيا من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة في البرية، إلاّ أنه لا يزال يُربّى في المزارع في تايلاند بغية الاستفادة من جلده.
وذكر صاحب المزرعة أنه طلب من السلطات وضع تماسيحه في مأوى موقت حتى تهدأ الفيضانات، لكنّ اقتراحه رُفض لأن الزواحف كبيرة جدا.
وقال باتارابول مانيورن، وهو طبيب بيطري يعمل في إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية وحماية النباتات في تايلاند، إنه على الرغم من أنه يتفهم قرار المالك، إلا أن التماسيح كان من الممكن نقلها إلى منطقة أخرى غير متأثرة بالفيضانات.