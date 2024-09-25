اتفاق مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
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183 د
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خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
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18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240925/اتفاق-مجلس-النواب-الليبي-والمجلس-الأعلى-للدولة-على-تعيين-قيادة-جديدة-للمصرف-المركزي-1093107191.html
اتفاق مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي
اتفاق مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي
سبوتنيك عربي
اختتمت اليوم الأربعاء جولة جديدة من المشاورات التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، حيث توصل ممثلو مجلس النواب والمجلس... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T19:02+0000
2024-09-25T19:02+0000
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وتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى، والذي يتضمن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. ومن المقرر أن تستضيف البعثة حفل توقيع رسمي غداً الخميس، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا.من جهته أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الفتاح حبلوص، على توقيع اتفاق بين اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص تعيين محافظ ونائب جديدين للمصرف المركزي الليبي. وفقًا للاتفاق، تم ترشيح ناجي عيسى لمنصب محافظ المصرف المركزي ومرعي البرعصي كنائب له.كما أشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى وجود ترحيب من غالبية الأعضاء في المجلسين بالتوافق الجديد، مع التأكيد على أن عودة المحافظ السابق، الصديق الكبير، غير واردة بعد مباركة هذا الاتفاق الذي تم برعاية بعثة الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240912/محللون-يوضحون-لـسبوتنيك-أبرز-نقاط-الخلاف-حول-المصرف-المركزي-في-ليبيا-1092657104.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي

اتفاق مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي

19:02 GMT 25.09.2024
© AP Photo / Yousef Muradمصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Yousef Murad
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اختتمت اليوم الأربعاء جولة جديدة من المشاورات التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، حيث توصل ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف.
وتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى، والذي يتضمن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. ومن المقرر أن تستضيف البعثة حفل توقيع رسمي غداً الخميس، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا.
من جهته أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الفتاح حبلوص، على توقيع اتفاق بين اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص تعيين محافظ ونائب جديدين للمصرف المركزي الليبي. وفقًا للاتفاق، تم ترشيح ناجي عيسى لمنصب محافظ المصرف المركزي ومرعي البرعصي كنائب له.
المصرف المركزي الليبي - طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
محللون يوضحون لـ"سبوتنيك" أبرز نقاط الخلاف حول المصرف المركزي في ليبيا
12 سبتمبر, 20:37 GMT

وأكد حبلوص في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، بأنه سيتم عقد جلسات للتشاور بين أعضاء اللجان المشتركة من المجلسين للتباحث حول هذا الأمر، مع توقعات بانعقاد جلسة لمجلس النواب للاعتماد وأخرى للمجلس الأعلى للدولة للمصادقة على هذه التعيينات.

كما أشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى وجود ترحيب من غالبية الأعضاء في المجلسين بالتوافق الجديد، مع التأكيد على أن عودة المحافظ السابق، الصديق الكبير، غير واردة بعد مباركة هذا الاتفاق الذي تم برعاية بعثة الأمم المتحدة.
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