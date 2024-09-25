https://sarabic.ae/20240925/اتفاق-مجلس-النواب-الليبي-والمجلس-الأعلى-للدولة-على-تعيين-قيادة-جديدة-للمصرف-المركزي-1093107191.html
اتفاق مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي
اتفاق مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي
سبوتنيك عربي
اختتمت اليوم الأربعاء جولة جديدة من المشاورات التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، حيث توصل ممثلو مجلس النواب والمجلس... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T19:02+0000
2024-09-25T19:02+0000
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وتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى، والذي يتضمن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. ومن المقرر أن تستضيف البعثة حفل توقيع رسمي غداً الخميس، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا.من جهته أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الفتاح حبلوص، على توقيع اتفاق بين اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص تعيين محافظ ونائب جديدين للمصرف المركزي الليبي. وفقًا للاتفاق، تم ترشيح ناجي عيسى لمنصب محافظ المصرف المركزي ومرعي البرعصي كنائب له.كما أشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى وجود ترحيب من غالبية الأعضاء في المجلسين بالتوافق الجديد، مع التأكيد على أن عودة المحافظ السابق، الصديق الكبير، غير واردة بعد مباركة هذا الاتفاق الذي تم برعاية بعثة الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240912/محللون-يوضحون-لـسبوتنيك-أبرز-نقاط-الخلاف-حول-المصرف-المركزي-في-ليبيا-1092657104.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
اتفاق مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي
حصري
اختتمت اليوم الأربعاء جولة جديدة من المشاورات التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، حيث توصل ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف.
وتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى، والذي يتضمن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. ومن المقرر أن تستضيف البعثة حفل توقيع رسمي غداً الخميس، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا.
من جهته أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الفتاح حبلوص، على توقيع اتفاق بين اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص تعيين محافظ ونائب جديدين للمصرف المركزي الليبي. وفقًا للاتفاق، تم ترشيح ناجي عيسى لمنصب محافظ المصرف المركزي ومرعي البرعصي كنائب له.
وأكد حبلوص في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، بأنه سيتم عقد جلسات للتشاور بين أعضاء اللجان المشتركة من المجلسين للتباحث حول هذا الأمر، مع توقعات بانعقاد جلسة لمجلس النواب للاعتماد وأخرى للمجلس الأعلى للدولة للمصادقة على هذه التعيينات.
كما أشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى وجود ترحيب من غالبية الأعضاء في المجلسين بالتوافق الجديد، مع التأكيد على أن عودة المحافظ السابق، الصديق الكبير، غير واردة بعد مباركة هذا الاتفاق الذي تم برعاية بعثة الأمم المتحدة.