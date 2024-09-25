https://sarabic.ae/20240925/الجيش-الإماراتي-يعلن-مقتل-4-من-جنوده-1093078335.html
الجيش الإماراتي يعلن مقتل 4 من جنوده
الجيش الإماراتي يعلن مقتل 4 من جنوده
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية "مقتل 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين"، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T06:41+0000
2024-09-25T06:41+0000
2024-09-25T06:41+0000
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وأفادت الدفاع الإماراتية، في بيان لها، بأن "المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة"، معربةً عن تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، دون تقديم المزيد من التفاصيل، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت في عام 2019، "مقتل ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.وأوضح البيان أسماء ضحايا الحادث وهم "نقيب سعيد احمد راشد المنصوري- وكيل/١ علي عبدالله احمد الظنحاني - وكيل/١ زايد مسلم سهيل العامري - وكيل/١ صالح حسن صالح بن عمرو - وكيل/١ ناصر محمد حمد الكعبي- رقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها للضحايا، حسبما ذكر البيان.
https://sarabic.ae/20191119/الجيش-الإماراتي-يعلن-نيته-شراء-طائرتين-غلوبال-آي-للإنذار-المبكر-1043459775.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإماراتي يعلن مقتل 4 من جنوده
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية "مقتل 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين"، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة.
وأفادت الدفاع الإماراتية، في بيان لها، بأن "المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة"، معربةً عن تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، دون تقديم المزيد من التفاصيل، حسب وكالة
الأنباء الإماراتية.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت في عام 2019، "مقتل ستة من جنودها البواسل
نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
19 نوفمبر 2019, 20:48 GMT
وأوضح البيان أسماء ضحايا الحادث وهم "نقيب سعيد احمد راشد المنصوري- وكيل/١ علي عبدالله احمد الظنحاني - وكيل/١ زايد مسلم سهيل العامري - وكيل/١ صالح حسن صالح بن عمرو - وكيل/١ ناصر محمد حمد الكعبي- رقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.
وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها للضحايا، حسبما ذكر البيان.