https://sarabic.ae/20240925/بث-مباشر-انعقاد-اليوم-الثاني-من-المناقشة-العامة-للدورة-79-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1093096258.html
بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
تشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة، بحضور عدد من الزعماء وكبار الدبلوماسيين. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T14:16+0000
2024-09-25T14:16+0000
2024-09-25T14:33+0000
العالم
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
2024-09-25T14:16+0000
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العالم, الجمعية العامة للأمم المتحدة, видео
العالم, الجمعية العامة للأمم المتحدة, видео
بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
14:16 GMT 25.09.2024 (تم التحديث: 14:33 GMT 25.09.2024)
يتبع
تشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة، بحضور عدد من الزعماء وكبار الدبلوماسيين.