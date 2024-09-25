سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا

عربي
بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240925/سيدات-الحسكة-بكرة-القدم-يحصدن-البطولات-ويمثلن-سوريا-في-بطولة-غرب-أسيا-1093101377.html
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
سبوتنيك عربي
رغم الظروف الاجتماعية والسياسية والعسكرية التي تعيشها محافظة الحسكة شرقي سوريا، تستمر شابات نادي "الهلال" الرياضي بمدينة القامشلي استعدادتهن لخوض ضمار بطولة... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T17:10+0000
2024-09-25T17:10+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093100786_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_fe1cba6409aa3985d98e89e9c464758f.jpg
تأّهل أّهل لاعبات "الهلال" إلى بطولة غرب آسيا، يعتبر بمثابة رسالة تحدي للظروف الاجتماعية في مجتمع عشائري من طرف، ورسالة تحدي أخرى ضد الحصار الجغرافي والتضييق الرياضي اللذين يمارسهما الاحتلال الأمريكي على منطقة الجزيرة السورية منذ سنوات، وخاصة بعد استيلائه، على جميع الملاعب والمنشآت الرياضية السورية في هذه المنطقة، وتحويلها إلى مقار تابعة له ليحرم بذلك الفرق الرياضية من أنشطة التدريب واللعب على أرضها.وفي وقت سابق، أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن الأندية المشاركة ببطولة غرب آسيا لأندية السيدات، وهي، "الهلال" السوري، "النصر" السعودي، "الأهلي" السعودي، "أبو ظبي" الإماراتي، "نجوم الرياضة" اللبناني، "الأرثوذكسي" الأردني، "الاتحاد" الأردني، "نفط الشمال" العراقي.التربع على عرش الكرة النسائيةوقال رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في محافظة "الحسكة"، ريمون دوشي، لـ"سبوتنيك" إنّ الفرق النسائية في المحافظة تتربع على عرش لعبة كرة القدم الأنثوية في سورية منذ سنوات.ففي البداية كانت السيطرة على هذه اللعبة لفريق سيدات نادي "عامودا"، ومن ثم انضم إليه نادي "الخابور"، واليوم يبرز فريق نادي "الهلال"، رغم أنه فريق حديث العهد لم يمضِ على تأسيسه سوى عامين، ومن أول مشاركة له في الاستحقاقات الرياضية حقق المركز الثالث، ومن ثم سرعان ما قفز إلى المركز الأول، واليوم تحمل سيدات الهلال لكرة القدم شرف تمثيل سورية في بطولة غرب آسيا في المملكة العربية السعودية، بحسب دوشي.الحاجة للدعمأما عضو مجلس إدارة نادي الهلال محمد حسين الهلالي فشكر محافظ الحسكة، وتمنى خلال حديثه لــ "سبوتنيك" أن يلقى فريق سيدات الهلال بكرة القدم الدعم اللازم من القيادة الرياضية في سورية، بما يليق بالإنجازات التي حققها الفريق أولاً، وبما يتناسب مع حجم الاستحقاق الذي يستعد الفريق للمشاركة فيه في المرحلة المقبلة وهو بطولة غرب آسيا، ويلبي الاحتياجات اللازمة للاستعداد لهذه البطولة القارية المهمة، بما يؤدي إلى تحقيق إنجاز مهم فيها يعكس مدى التطور الذي حققته الرياضة الأنثوية السورية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الاحتلال والإرهاب، ثانياً.وأشار إلى أنّ جميع لاعبات الفريق ملتزمات بالتمارين تحت إشراف كادر إداري وتدريبي جيد، وقد دعمت الإدارة الفريق بعدد من اللاعبات المتميزات من المحافظات الأخرى، من أجل تقوية صفوفه، وسد الثغرات الموجودة في بعض خطوطه، وذلك إدراكاً من مجلس إدارة النادي لأهمية الاستحقاق الذي يستعد الفريق للمشاركة فيه.مثابرة في التمرينبدوره الكابتن، دليل أحمد خالد، مدير الفريق والمشرف الفني أكد لـ"سبوتنيك" أن الدافع الأكبر لسيدات الهلال في تحقيق البطولة وهو بأن كرة القدم ليست حكراً على الرجال فقط ،بل هي رياضية للجنسين، وهن لاعبات تعبن على أنفسهن بشكل كبير مع الدعم الكبير لذويهم ،وهذا الشيء مهم جداً، لذلك لم يكن طريقهن سهلاً ابداً وفي الاخير حصدن ثمار جهدن.وتمنى الكابتن دليل أن يتم الاهتمام بالفريق بشكل أكبر من القيادات الإدارية والرياضية والمجتمعية، وفي كافة الجوانب خصوصاً لأنه سيكون ممثلاً لسوريا وللجزيرة السورية في بطولة غرب اسيا لكرة القدم للسيدات خلال الاشهر القادمة للمرة الاولى في تاريخ سوريا.الحلم بالتتويجاللاعبة، آية محمد، هداف الفريق والمنتخب السوري والدوري لأربعة مواسم متتالية، قالت لـ"سبوتنيك" بإنها مع زميلاتها يبذلن قصار الجهد والتعب من أجل تحقيق نتائج جيدة في بطولة تضم خيرات وأفضل الأندية العربية التي تضم في صفوفها لاعبات محترفات أجنبيات وإمكاناتهم المادية عالية جداً ولكن حلمنا أن نحقق لقب البطولة وإسعاد السوريين.وفي أول مشاركة رسمية لنادي "الهلال" ضمن البطولات في سوريا، وبعد منحه رخصة مزاولة العمل الرياضي بتاريخ 19/7/2022، حققت ناشئات الفريق لقب بطولة سوريا للناشئات بالعام 2022، كما حقق النادي ثلاثة ألقاب في الموسم 2023 ـ 2024، "سيدات - واعدات - ناشئات"، فضلاً أن أمامه استحقاق أسيوي على صعيد سيدات كرة القدم في شهر تشرين الثاني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093100786_208:0:1167:719_1920x0_80_0_0_cfa878924687939a3469f63320e2394c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا

17:10 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Atia Al atiaسيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبر
حصري
رغم الظروف الاجتماعية والسياسية والعسكرية التي تعيشها محافظة الحسكة شرقي سوريا، تستمر شابات نادي "الهلال" الرياضي بمدينة القامشلي استعدادتهن لخوض ضمار بطولة غرب آسيا بكرة القدم لأندية السيدات والتي ستقام في مدينة جدة السعودية، مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لأول مرة في تاريخ النادي والمحافظة.
تأّهل أّهل لاعبات "الهلال" إلى بطولة غرب آسيا، يعتبر بمثابة رسالة تحدي للظروف الاجتماعية في مجتمع عشائري من طرف، ورسالة تحدي أخرى ضد الحصار الجغرافي والتضييق الرياضي اللذين يمارسهما الاحتلال الأمريكي على منطقة الجزيرة السورية منذ سنوات، وخاصة بعد استيلائه، على جميع الملاعب والمنشآت الرياضية السورية في هذه المنطقة، وتحويلها إلى مقار تابعة له ليحرم بذلك الفرق الرياضية من أنشطة التدريب واللعب على أرضها.
© Sputnik . Atia Al atiaسيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
© Sputnik . Atia Al atia
وفي وقت سابق، أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن الأندية المشاركة ببطولة غرب آسيا لأندية السيدات، وهي، "الهلال" السوري، "النصر" السعودي، "الأهلي" السعودي، "أبو ظبي" الإماراتي، "نجوم الرياضة" اللبناني، "الأرثوذكسي" الأردني، "الاتحاد" الأردني، "نفط الشمال" العراقي.

التربع على عرش الكرة النسائية

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في محافظة "الحسكة"، ريمون دوشي، لـ"سبوتنيك" إنّ الفرق النسائية في المحافظة تتربع على عرش لعبة كرة القدم الأنثوية في سورية منذ سنوات.
© Sputnik . Atia Al atiaسيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
© Sputnik . Atia Al atia
ففي البداية كانت السيطرة على هذه اللعبة لفريق سيدات نادي "عامودا"، ومن ثم انضم إليه نادي "الخابور"، واليوم يبرز فريق نادي "الهلال"، رغم أنه فريق حديث العهد لم يمضِ على تأسيسه سوى عامين، ومن أول مشاركة له في الاستحقاقات الرياضية حقق المركز الثالث، ومن ثم سرعان ما قفز إلى المركز الأول، واليوم تحمل سيدات الهلال لكرة القدم شرف تمثيل سورية في بطولة غرب آسيا في المملكة العربية السعودية، بحسب دوشي.

وتمنى الكابتن دوشي أن يوفق الفريق في هذه البطولة المهمة ويرسم البسمة على شفاه السوريين المتعطشين للرياضة وعلى رأسها لعبة كرة القدم، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها محافظة الحسكة في ظل الحصار الأمريكي الجائر على الشعب السوري ووجود الاحتلالات في شرقي سوريا.

الحاجة للدعم

أما عضو مجلس إدارة نادي الهلال محمد حسين الهلالي فشكر محافظ الحسكة، وتمنى خلال حديثه لــ "سبوتنيك" أن يلقى فريق سيدات الهلال بكرة القدم الدعم اللازم من القيادة الرياضية في سورية، بما يليق بالإنجازات التي حققها الفريق أولاً، وبما يتناسب مع حجم الاستحقاق الذي يستعد الفريق للمشاركة فيه في المرحلة المقبلة وهو بطولة غرب آسيا، ويلبي الاحتياجات اللازمة للاستعداد لهذه البطولة القارية المهمة، بما يؤدي إلى تحقيق إنجاز مهم فيها يعكس مدى التطور الذي حققته الرياضة الأنثوية السورية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الاحتلال والإرهاب، ثانياً.
© Sputnik . Atia Al atiaسيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
© Sputnik . Atia Al atia
وأشار إلى أنّ جميع لاعبات الفريق ملتزمات بالتمارين تحت إشراف كادر إداري وتدريبي جيد، وقد دعمت الإدارة الفريق بعدد من اللاعبات المتميزات من المحافظات الأخرى، من أجل تقوية صفوفه، وسد الثغرات الموجودة في بعض خطوطه، وذلك إدراكاً من مجلس إدارة النادي لأهمية الاستحقاق الذي يستعد الفريق للمشاركة فيه.

ولفت الهلالي إلى أهمية مشاركة الفريق في مباريات الدوري، الأمر الذي يوفر له جرعة تدريبية ميدانية مهمة، ليأتي بعد ذلك المعسكر المغلق ليزيد هذه الجرعة، ويرفع من المستوى الفني للاعبات ويحسّن من لياقتهن البدنية إلى الحد المطلوب.

مثابرة في التمرين

بدوره الكابتن، دليل أحمد خالد، مدير الفريق والمشرف الفني أكد لـ"سبوتنيك" أن الدافع الأكبر لسيدات الهلال في تحقيق البطولة وهو بأن كرة القدم ليست حكراً على الرجال فقط ،بل هي رياضية للجنسين، وهن لاعبات تعبن على أنفسهن بشكل كبير مع الدعم الكبير لذويهم ،وهذا الشيء مهم جداً، لذلك لم يكن طريقهن سهلاً ابداً وفي الاخير حصدن ثمار جهدن.
© Sputnik . Atia Al atiaسيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
© Sputnik . Atia Al atia
وتمنى الكابتن دليل أن يتم الاهتمام بالفريق بشكل أكبر من القيادات الإدارية والرياضية والمجتمعية، وفي كافة الجوانب خصوصاً لأنه سيكون ممثلاً لسوريا وللجزيرة السورية في بطولة غرب اسيا لكرة القدم للسيدات خلال الاشهر القادمة للمرة الاولى في تاريخ سوريا.

الحلم بالتتويج

اللاعبة، آية محمد، هداف الفريق والمنتخب السوري والدوري لأربعة مواسم متتالية، قالت لـ"سبوتنيك" بإنها مع زميلاتها يبذلن قصار الجهد والتعب من أجل تحقيق نتائج جيدة في بطولة تضم خيرات وأفضل الأندية العربية التي تضم في صفوفها لاعبات محترفات أجنبيات وإمكاناتهم المادية عالية جداً ولكن حلمنا أن نحقق لقب البطولة وإسعاد السوريين.
© Sputnik . Atia Al atiaسيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
سيدات الحسكة بكرة القدم يحصدن البطولات ويمثلن سوريا في بطولة غرب أسيا
© Sputnik . Atia Al atia
وفي أول مشاركة رسمية لنادي "الهلال" ضمن البطولات في سوريا، وبعد منحه رخصة مزاولة العمل الرياضي بتاريخ 19/7/2022، حققت ناشئات الفريق لقب بطولة سوريا للناشئات بالعام 2022، كما حقق النادي ثلاثة ألقاب في الموسم 2023 ـ 2024، "سيدات - واعدات - ناشئات"، فضلاً أن أمامه استحقاق أسيوي على صعيد سيدات كرة القدم في شهر تشرين الثاني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала