https://sarabic.ae/20240925/هل-يعود-نيمار-إلى-الهلال-السعودي-جيسوس-يكشف-معلومات-جديدة-1093087816.html
هل يعود نيمار إلى الهلال السعودي؟... جيسوس يكشف معلومات جديدة
هل يعود نيمار إلى الهلال السعودي؟... جيسوس يكشف معلومات جديدة
سبوتنيك عربي
أصبحت عودة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، للمشاركة في مباريات الهلال السعودي محل تساؤلات وتكهنات خاصة بعد عودته لتدريبات الفريق. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T11:00+0000
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وحول هذا الأمر، علق جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نادي الهلال السعودي بالتأكيد على أن نيمار، أحد أهم اللاعبين الذين تم ضمهم للنادي، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.وقال جيسوس: "لم نكن محظوظين بمشاهدة نيمار كثيرا وموعد عودته غير معروف وسيكون كل شيء محدد في يناير/ كانون الثاني المقبل".وجاء تعليق جيسوس، في مؤتمر صحفي، عقب الفوز على البكيرية بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الثلاثاء.وتعرض نيمار لإصابة قوية خلال الفترة الماضية تسببت في غيابه المشاركة في المسابقات المحلية والقارية.يذكر أن النجم البرازيلي انضم لنادي الهلال في أغسطس/ آب 2023، لكنه لم يلعب سوى 5 مباريات، قبل أن يتعرض للإصابة خلال مباراة مع منتخب بلاده بعد الانضمام بشهرين.وبحسب تصريحات جيسوس، فإن نيمار سيتمكن من المشاركة مع فريق الهلال في يناير المقبل، ضمن مباريات النصف الثاني من موسم الدوري السعودي للمحترفين.
https://sarabic.ae/20240131/نيمار-يرد-بطريقة-فظة-على-منتقدي-زيادة-وزنه-1085609954.html
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رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
هل يعود نيمار إلى الهلال السعودي؟... جيسوس يكشف معلومات جديدة
أصبحت عودة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، للمشاركة في مباريات الهلال السعودي محل تساؤلات وتكهنات خاصة بعد عودته لتدريبات الفريق.
وحول هذا الأمر، علق جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نادي الهلال السعودي بالتأكيد على أن نيمار، أحد أهم اللاعبين الذين تم ضمهم للنادي، بحسب صحيفة
"اليوم" السعودية.
وقال جيسوس: "لم نكن محظوظين بمشاهدة نيمار كثيرا وموعد عودته غير معروف وسيكون كل شيء محدد في يناير/ كانون الثاني المقبل".
وجاء تعليق جيسوس، في مؤتمر صحفي، عقب الفوز على البكيرية بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الثلاثاء.
وتعرض نيمار لإصابة قوية خلال الفترة الماضية تسببت في غيابه المشاركة في المسابقات المحلية والقارية.
يذكر أن النجم البرازيلي
انضم لنادي الهلال في أغسطس/ آب 2023، لكنه لم يلعب سوى 5 مباريات، قبل أن يتعرض للإصابة خلال مباراة مع منتخب بلاده بعد الانضمام بشهرين.
وبحسب تصريحات جيسوس، فإن نيمار سيتمكن من المشاركة مع فريق الهلال في يناير المقبل، ضمن مباريات النصف الثاني من موسم الدوري السعودي
للمحترفين.