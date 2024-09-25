https://sarabic.ae/20240925/وزير-فلسطيني-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-جهود-الحكومة-لإغاثة-غزة-وخطط-ما-بعد-انتهاء-الحرب-1093104540.html
وزير فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن جهود الحكومة لإغاثة غزة وخطط ما بعد انتهاء الحرب
وزير فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن جهود الحكومة لإغاثة غزة وخطط ما بعد انتهاء الحرب
سبوتنيك عربي
قال شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطيني، إن استمرار الحرب في غزة وسقوط ضحايا بشكل يومي يؤكد تعنت وصلف وسياسة إسرائيل الجائرة. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T18:00+0000
2024-09-25T18:00+0000
2024-09-25T18:00+0000
حصري
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، معربا عن أمله في اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم وصارم لوقف العدوان، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي، ووقف الإبادة الجماعية المستمرة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20240920/خروج-جميع-الأسرى-ومغادرة-السنوار-للقطاع-ما-إمكانية-تنفيذ-المقترح-الإسرائيلي-لوقف-الحرب-في-غزة-1092936984.html
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حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وزير فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن جهود الحكومة لإغاثة غزة وخطط ما بعد انتهاء الحرب
حصري
قال شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطيني، إن استمرار الحرب في غزة وسقوط ضحايا بشكل يومي يؤكد تعنت وصلف وسياسة إسرائيل الجائرة.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، معربا عن أمله في اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم وصارم لوقف العدوان، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي، ووقف الإبادة الجماعية المستمرة.
وأوضح أن حكومة الدكتور محمد مصطفى تعتبر وقف العدوان على قطاع غزة أولويتها، فيما وجه رئيس الوزراء الفلسطيني كل الوزارات المعنية للعمل من أجل إغاثة الشعب في القطاع، والبدء في وضع خطط الإغاثة وإعادة الإعمار بعد وقف العدوان.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.