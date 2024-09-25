وزير فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن جهود الحكومة لإغاثة غزة وخطط ما بعد انتهاء الحرب

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
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https://sarabic.ae/20240925/وزير-فلسطيني-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-جهود-الحكومة-لإغاثة-غزة-وخطط-ما-بعد-انتهاء-الحرب-1093104540.html
وزير فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن جهود الحكومة لإغاثة غزة وخطط ما بعد انتهاء الحرب
وزير فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن جهود الحكومة لإغاثة غزة وخطط ما بعد انتهاء الحرب
سبوتنيك عربي
قال شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطيني، إن استمرار الحرب في غزة وسقوط ضحايا بشكل يومي يؤكد تعنت وصلف وسياسة إسرائيل الجائرة. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T18:00+0000
2024-09-25T18:00+0000
حصري
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، معربا عن أمله في اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم وصارم لوقف العدوان، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي، ووقف الإبادة الجماعية المستمرة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20240920/خروج-جميع-الأسرى-ومغادرة-السنوار-للقطاع-ما-إمكانية-تنفيذ-المقترح-الإسرائيلي-لوقف-الحرب-في-غزة-1092936984.html
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حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وزير فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن جهود الحكومة لإغاثة غزة وخطط ما بعد انتهاء الحرب

18:00 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة
الحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
قال شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطيني، إن استمرار الحرب في غزة وسقوط ضحايا بشكل يومي يؤكد تعنت وصلف وسياسة إسرائيل الجائرة.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، معربا عن أمله في اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم وصارم لوقف العدوان، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي، ووقف الإبادة الجماعية المستمرة.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
خروج جميع الأسرى ومغادرة السنوار للقطاع.. ما إمكانية تنفيذ المقترح الإسرائيلي لوقف الحرب في غزة؟
20 سبتمبر, 13:08 GMT
وأوضح أن حكومة الدكتور محمد مصطفى تعتبر وقف العدوان على قطاع غزة أولويتها، فيما وجه رئيس الوزراء الفلسطيني كل الوزارات المعنية للعمل من أجل إغاثة الشعب في القطاع، والبدء في وضع خطط الإغاثة وإعادة الإعمار بعد وقف العدوان.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:06 GMT
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