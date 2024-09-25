النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة
النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة
سبوتنيك عربي
يواجه النازحون السوريون من جنوب لبنان ظروفاً صعبة، بعد أن تم رفض استقبالهم في مراكز الإيواء في مدينة صيدا، مما اضطر بعضهم إلى النوم في العراء. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T17:51+0000
2024-09-25T17:51+0000
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وهرب النازحون السوريون من مختلف بلدات جنوب لبنان بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق سكنهم، وتوجهوا نحو المناطق التي لا تزال آمنة كمدينة صيدا، وذلك بعد رحلة استغرقت ساعات طويلة بالسيارات والدراجات النارية وبعضهم سيرا على الأقدام.وبعد وصولهم وتوجههم إلى مراكز الإيواء التي فتحت أبوابها للنازحين، رفض استقبالهم كون هذه المراكز مخصصة للبنانيين والفلسطينيين، الأمر الذي جعلهم يفترشون الساحات العامة ومواقف السيارات والبعض لجأ إلى الجوامع.وبعد مرور ثلاثة أيام، بادر عدد من الشبان لتأمين باصات وشاحنات لتقلهم إلى مدينة طرابلس حيث يوجد عدد من المبادرات لاستقبالهم.وتحدث بعض النازحين لـ"سبوتنيك" عن الأوضاع الصعبة التي يمرون بها جراء نومهم في العراء دون أي مبادرة رسمية تجاههم وخاصة من المنظمات الدولية والجمعيات، والأمر لم يخلو من مساعدات على مستوى فردي فقط.
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة

17:51 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة
 النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
يواجه النازحون السوريون من جنوب لبنان ظروفاً صعبة، بعد أن تم رفض استقبالهم في مراكز الإيواء في مدينة صيدا، مما اضطر بعضهم إلى النوم في العراء.
وهرب النازحون السوريون من مختلف بلدات جنوب لبنان بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق سكنهم، وتوجهوا نحو المناطق التي لا تزال آمنة كمدينة صيدا، وذلك بعد رحلة استغرقت ساعات طويلة بالسيارات والدراجات النارية وبعضهم سيرا على الأقدام.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة
 النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وبعد وصولهم وتوجههم إلى مراكز الإيواء التي فتحت أبوابها للنازحين، رفض استقبالهم كون هذه المراكز مخصصة للبنانيين والفلسطينيين، الأمر الذي جعلهم يفترشون الساحات العامة ومواقف السيارات والبعض لجأ إلى الجوامع.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة
 النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وبعد مرور ثلاثة أيام، بادر عدد من الشبان لتأمين باصات وشاحنات لتقلهم إلى مدينة طرابلس حيث يوجد عدد من المبادرات لاستقبالهم.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة
 النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتحدث بعض النازحين لـ"سبوتنيك" عن الأوضاع الصعبة التي يمرون بها جراء نومهم في العراء دون أي مبادرة رسمية تجاههم وخاصة من المنظمات الدولية والجمعيات، والأمر لم يخلو من مساعدات على مستوى فردي فقط.
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