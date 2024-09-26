https://sarabic.ae/20240926/الكويت-7-مخالفات-توجب-سحب-جنسية-البلاد-من-مرتكبيها-1093144187.html
الكويت... 7 مخالفات توجب سحب جنسية البلاد من مرتكبيها
الكويت... 7 مخالفات توجب سحب جنسية البلاد من مرتكبيها
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الوزراء الكويتي على 7 حالات جديدة يتم بناء عليها سحب جنسية البلاد من مرتكبيها، وذلك بعد موافقته على مشروع مرسوم لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T14:41+0000
2024-09-26T14:41+0000
2024-09-26T14:41+0000
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وأجاز المشروع، الذي أقره مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الشيخ أحمد العبد الله، سحب الجنسية من الكويتي إذا فُصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وكذلك إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي سحبها، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.كما سُمح بسحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بطريق الغش أو التزوير، وكذلك الذي حُكِم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.يشار إلى أن السلطات الكويتية، أعلنت في الشهر الماضي، عن أكبر عملية يومية لسحب وفقدان الجنسية، حيث بلغ عدد الخاضعين لتلك العملية 78 شخصا في يوم واحد.وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن تلك الخطوة تأتي في "إطار عمليات فحص تهدف إلى كشف المزوّرين والمزدوجين، حيث عمدت اللجنة العليا المختصة بعملية التدقيق في الجنسية، إلى فحص عشرات الملفات وقررت خلال اجتماعها، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 78 شخصا".وسجل هذا العدد من المسحوب جنسيتهم في يوم واحد، رقما قياسيا بعدما تجاوز عددهم، في 13 يوليو/ تموز الماضي، 30 شخصا.ولفتت السلطات الكويتية إلى أنه من بين الحالات، 32 شخصا من حملة الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسورية والعراقية واللبنانية والصومالية والإيرانية والأمريكية، ومن غير محددي الجنسية.
https://sarabic.ae/20240914/الكويت-إسقاط-الجنسية-عن-رئيس-حكومة-الغزو-المؤقتة-1092711240.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, منوعات
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, منوعات
الكويت... 7 مخالفات توجب سحب جنسية البلاد من مرتكبيها
وافق مجلس الوزراء الكويتي على 7 حالات جديدة يتم بناء عليها سحب جنسية البلاد من مرتكبيها، وذلك بعد موافقته على مشروع مرسوم لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1959، الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
وأجاز المشروع، الذي أقره مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الشيخ أحمد العبد الله، سحب الجنسية من الكويتي إذا فُصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وكذلك إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي سحبها، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.
كما سُمح بسحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بطريق الغش أو التزوير، وكذلك الذي حُكِم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
يشار إلى أن السلطات الكويتية، أعلنت في الشهر الماضي، عن أكبر عملية يومية لسحب وفقدان الجنسية، حيث بلغ عدد الخاضعين لتلك العملية 78 شخصا في يوم واحد.
وقالت صحيفة
"القبس" الكويتية، إن تلك الخطوة تأتي في "إطار عمليات فحص تهدف إلى كشف المزوّرين والمزدوجين، حيث عمدت اللجنة العليا المختصة بعملية التدقيق في الجنسية، إلى فحص عشرات الملفات وقررت خلال اجتماعها، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 78 شخصا".
وسجل هذا العدد من المسحوب جنسيتهم في يوم واحد، رقما قياسيا بعدما تجاوز عددهم، في 13 يوليو/ تموز الماضي، 30 شخصا.
ولفتت السلطات الكويتية إلى أنه من بين الحالات، 32 شخصا من حملة الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسورية والعراقية واللبنانية والصومالية والإيرانية والأمريكية، ومن غير محددي الجنسية.