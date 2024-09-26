https://sarabic.ae/20240926/بجسد-منهك-يكسوه-الملح-لحظة-خروج-سباح-بعد-قطع-140-كيلومترا-في-البحر-فيديو----1093129387.html
بجسد منهك يكسوه الملح... لحظة خروج سباح بعد قطع 140 كيلومترا في البحر... فيديو
بجسد منهك يكسوه الملح... لحظة خروج سباح بعد قطع 140 كيلومترا في البحر... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة التي أكمل فيها السباح نيل أجيوس، السباحة لمدة 52 ساعة لمسافة 140 كيلومتراً حول بلده مالطا وجزيرة جوزو ليحقق... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T11:08+0000
2024-09-26T11:08+0000
2024-09-26T11:08+0000
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وتبين المشاهد لحظة خروج السباح نيل أجيوس، من مياه البحر، بعد قطعه مسافة 140 كيلومتراً حول بلده مالطا وجزيرة جوزو ليحقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا.وفي تعليق موجز أدلى به لوسائل الإعلام، قال أجيوس: "لم تكن هذه السباحة من أجلي، بل كانت سباحة من أجل مالطا".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
بجسد منهك يكسوه الملح... لحظة خروج سباح بعد قطع 140 كيلومترا في البحر... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة التي أكمل فيها السباح نيل أجيوس، السباحة لمدة 52 ساعة لمسافة 140 كيلومتراً حول بلده مالطا وجزيرة جوزو ليحقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا.
وتبين المشاهد لحظة خروج السباح نيل أجيوس، من مياه البحر، بعد قطعه مسافة 140 كيلومتراً حول بلده مالطا وجزيرة جوزو ليحقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا.
وفي تعليق موجز أدلى به لوسائل الإعلام، قال أجيوس: "لم تكن هذه السباحة من أجلي، بل كانت سباحة من أجل مالطا".