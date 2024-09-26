https://sarabic.ae/20240926/قبل-مباراة-الأهلي-والزمالك-كأس-السوبر-الأفريقي-الجديد-يصل-إلى-السعودية-صور-وفيديو-1093141697.html
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. كأس السوبر الأفريقي "الجديد" يصل إلى السعودية.. صور وفيديو
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. كأس السوبر الأفريقي "الجديد" يصل إلى السعودية.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
ظهر كأس "السوبر الأفريقي" بحلته الجديدة، للمرة الأولى، عقب وصوله إلى السعودية، تمهيدا لتسليمه لبطل نهائي النسخة 33 من البطولة، والتي ستجري بين فريقي الأهلي أو... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T14:12+0000
2024-09-26T14:12+0000
2024-09-26T14:12+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
أخبار الزمالك اليوم
نادي الأهلي
الأخبار
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093140477_0:0:1638:921_1920x0_80_0_0_4db3ba38dc646d7efb1652971f35f0ea.jpg
ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، صورا جديدة لشكل كأس السوبر، الذي يظهر للمرة الأولى، بعد الإعلان عن تصميمه، قبل نحو شهر من الآن.ويحصل الفائز من مباراة الأهلي والزمالك، على كأس السوبر الأفريقي في شكله الجديد، بالنسخة 33 للبطولة التي تجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.وكان فريق الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد، في المقابل توّج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.ويُعد فريق الأهلي المصري الأكثر تتويجا بلقب "السوبر الأفريقي" بواقع 8 مرات، في المقابل يمتلك مواطنه فريق الزمالك 4 ألقاب.وتقام مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الأفريقي، غدا الجمعة، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة، على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093140477_0:0:1638:1229_1920x0_80_0_0_ca2a60daabf1aca7eaaab93686b6969f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي, الأخبار, منوعات
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي, الأخبار, منوعات
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. كأس السوبر الأفريقي "الجديد" يصل إلى السعودية.. صور وفيديو
ظهر كأس "السوبر الأفريقي" بحلته الجديدة، للمرة الأولى، عقب وصوله إلى السعودية، تمهيدا لتسليمه لبطل نهائي النسخة 33 من البطولة، والتي ستجري بين فريقي الأهلي أو الزمالك المصريين.
ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، صورا جديدة لشكل كأس السوبر، الذي يظهر للمرة الأولى، بعد الإعلان عن تصميمه، قبل نحو شهر من الآن.
ويحصل الفائز من مباراة الأهلي والزمالك، على كأس السوبر الأفريقي في شكله الجديد، بالنسخة 33 للبطولة التي تجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.
وكان فريق الأهلي
قد توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد، في المقابل توّج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.
ويُعد فريق الأهلي المصري الأكثر تتويجا بلقب "السوبر الأفريقي" بواقع 8 مرات، في المقابل يمتلك مواطنه فريق الزمالك 4 ألقاب.
وتقام مباراة الأهلي والزمالك
، في كأس السوبر الأفريقي، غدا الجمعة، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة، على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية.