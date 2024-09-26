https://sarabic.ae/20240926/لحظة-صادمة-مغنية-شهيرة-تتعرض-لجلطة-دماغية-أمام-جمهورها-فيديو-1093136929.html
لحظة صادمة... مغنية شهيرة تتعرض لجلطة دماغية أمام جمهورها... فيديو
لحظة صادمة... مغنية شهيرة تتعرض لجلطة دماغية أمام جمهورها... فيديو
سبوتنيك عربي
أُدخلت المغنية الأسطورية مارينيلا، البالغة من العمر 86 عامًا، إلى العناية المركزة اليوم الخميس، وذلك بعد تعرضها لجلطة دماغية خطيرة خلال حفل موسيقي أقيم أمس... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T12:48+0000
2024-09-26T12:48+0000
2024-09-26T12:48+0000
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وأظهرت مقاطع فيديو التُقطت من الجمهور لحظة انهيار مارينيلا على خشبة المسرح أثناء غنائها، مما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين.ووفقا لوسائل إعلام يونانية، تم نقلها على الفور إلى المستشفى، وأكد البيان الصادر عن المستشفى أن حالتها حرجة وأنها تخضع لرعاية مكثفة.مارينيلا، التي تعتبر رمزًا من رموز الموسيقى اليونانية، تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من 60 عامًا، وقد مثلت اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" عام 1974، وهو العام الذي شهد فوز فرقة "أبا" السويدية بأغنيتها الشهيرة "ووترلو".وينتظر جمهورها الكبير بفارغ الصبر تطورات حالتها الصحية، بينما تستمر الأوساط الفنية والموسيقية في تقديم دعمها لها.
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
لحظة صادمة... مغنية شهيرة تتعرض لجلطة دماغية أمام جمهورها... فيديو
أُدخلت المغنية الأسطورية مارينيلا، البالغة من العمر 86 عامًا، إلى العناية المركزة اليوم الخميس، وذلك بعد تعرضها لجلطة دماغية خطيرة خلال حفل موسيقي أقيم أمس الأربعاء على مسرح "أوديون" الأثري في العاصمة اليونانية أثينا.
وأظهرت مقاطع فيديو التُقطت من الجمهور لحظة انهيار مارينيلا على خشبة المسرح أثناء غنائها، مما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين.
ووفقا لوسائل إعلام يونانية، تم نقلها على الفور إلى المستشفى، وأكد البيان الصادر عن المستشفى أن حالتها حرجة وأنها تخضع لرعاية مكثفة.
مارينيلا، التي تعتبر رمزًا من رموز الموسيقى اليونانية، تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من 60 عامًا، وقد مثلت اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" عام 1974، وهو العام الذي شهد فوز فرقة "أبا" السويدية بأغنيتها الشهيرة "ووترلو".
وينتظر جمهورها الكبير بفارغ الصبر تطورات حالتها الصحية، بينما تستمر الأوساط الفنية والموسيقية في تقديم دعمها لها.