لحظة صادمة... مغنية شهيرة تتعرض لجلطة دماغية أمام جمهورها... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
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29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240926/لحظة-صادمة-مغنية-شهيرة-تتعرض-لجلطة-دماغية-أمام-جمهورها-فيديو-1093136929.html
لحظة صادمة... مغنية شهيرة تتعرض لجلطة دماغية أمام جمهورها... فيديو
لحظة صادمة... مغنية شهيرة تتعرض لجلطة دماغية أمام جمهورها... فيديو
سبوتنيك عربي
أُدخلت المغنية الأسطورية مارينيلا، البالغة من العمر 86 عامًا، إلى العناية المركزة اليوم الخميس، وذلك بعد تعرضها لجلطة دماغية خطيرة خلال حفل موسيقي أقيم أمس... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T12:48+0000
2024-09-26T12:48+0000
مجتمع
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وأظهرت مقاطع فيديو التُقطت من الجمهور لحظة انهيار مارينيلا على خشبة المسرح أثناء غنائها، مما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين.ووفقا لوسائل إعلام يونانية، تم نقلها على الفور إلى المستشفى، وأكد البيان الصادر عن المستشفى أن حالتها حرجة وأنها تخضع لرعاية مكثفة.مارينيلا، التي تعتبر رمزًا من رموز الموسيقى اليونانية، تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من 60 عامًا، وقد مثلت اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" عام 1974، وهو العام الذي شهد فوز فرقة "أبا" السويدية بأغنيتها الشهيرة "ووترلو".وينتظر جمهورها الكبير بفارغ الصبر تطورات حالتها الصحية، بينما تستمر الأوساط الفنية والموسيقية في تقديم دعمها لها.
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نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار

لحظة صادمة... مغنية شهيرة تتعرض لجلطة دماغية أمام جمهورها... فيديو

12:48 GMT 26.09.2024
© Fotolia / Peych_pدار السينما
دار السينما - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Fotolia / Peych_p
تابعنا عبر
أُدخلت المغنية الأسطورية مارينيلا، البالغة من العمر 86 عامًا، إلى العناية المركزة اليوم الخميس، وذلك بعد تعرضها لجلطة دماغية خطيرة خلال حفل موسيقي أقيم أمس الأربعاء على مسرح "أوديون" الأثري في العاصمة اليونانية أثينا.
وأظهرت مقاطع فيديو التُقطت من الجمهور لحظة انهيار مارينيلا على خشبة المسرح أثناء غنائها، مما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين.
ووفقا لوسائل إعلام يونانية، تم نقلها على الفور إلى المستشفى، وأكد البيان الصادر عن المستشفى أن حالتها حرجة وأنها تخضع لرعاية مكثفة.
مارينيلا، التي تعتبر رمزًا من رموز الموسيقى اليونانية، تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من 60 عامًا، وقد مثلت اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" عام 1974، وهو العام الذي شهد فوز فرقة "أبا" السويدية بأغنيتها الشهيرة "ووترلو".
وينتظر جمهورها الكبير بفارغ الصبر تطورات حالتها الصحية، بينما تستمر الأوساط الفنية والموسيقية في تقديم دعمها لها.
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