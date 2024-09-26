صور لأجمل 10 بحار تظهر تجاذب الغموض والجمال

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
12:46 GMT
13 د
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صور لأجمل 10 بحار تظهر تجاذب الغموض والجمال
صور لأجمل 10 بحار تظهر تجاذب الغموض والجمال
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأجمل 10 بحار تظهر جمال وغموض البحار في مختلف أنحاء العالم. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
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фото, العالم, صور
фото, العالم, صور

صور لأجمل 10 بحار تظهر تجاذب الغموض والجمال

08:16 GMT 26.09.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأجمل 10 بحار تظهر جمال وغموض البحار في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لغواص في البحر الأحمر في محمية "رأس محمد" الوطنية في مصر.

صورة لغواص في البحر الأحمر في محمية &quot;رأس محمد&quot; الوطنية في مصر. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Anton Denisov
/
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صورة لغواص في البحر الأحمر في محمية "رأس محمد" الوطنية في مصر.

© iStock.com / joakimbkk

منظر جميل لقرية آمد على ساحل بحر بالي.

منظر جميل لقرية آمد على ساحل بحر بالي. - سبوتنيك عربي
2/10
© iStock.com / joakimbkk

منظر جميل لقرية آمد على ساحل بحر بالي.

© AP Photo / Fareed Khan

صورة لمجموعة من الأشخاص يستمتعون بأمواج المد العالي في بحر العرب في كراتشي، الباكستان.

صورة لمجموعة من الأشخاص يستمتعون بأمواج المد العالي في بحر العرب في كراتشي، الباكستان. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Fareed Khan

صورة لمجموعة من الأشخاص يستمتعون بأمواج المد العالي في بحر العرب في كراتشي، الباكستان.

© iStock.com / yanjf

منظر خلاب للحاجز المرجاني العظيم في بحر المرجان.

منظر خلاب للحاجز المرجاني العظيم في بحر المرجان. - سبوتنيك عربي
4/10
© iStock.com / yanjf

منظر خلاب للحاجز المرجاني العظيم في بحر المرجان.

© AP Photo / Oded Balilty

صورة لسياح يسبحون في البحر الميت.

صورة لسياح يسبحون في البحر الميت. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Oded Balilty

صورة لسياح يسبحون في البحر الميت.

© AP Photo / David J. Phillip

لقطة طريفة تظهر سلحفاة بحرية تحت الماء في جزيرة بونير، في منطقة البحر الكاريبي.

لقطة طريفة تظهر سلحفاة بحرية تحت الماء في جزيرة بونير، في منطقة البحر الكاريبي. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / David J. Phillip

لقطة طريفة تظهر سلحفاة بحرية تحت الماء في جزيرة بونير، في منطقة البحر الكاريبي.

© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصور

عروس بفستان أبيض مع باقة من الزهور على شاطئ بحر أندامان، تايلاند.

عروس بفستان أبيض مع باقة من الزهور على شاطئ بحر أندامان، تايلاند. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
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عروس بفستان أبيض مع باقة من الزهور على شاطئ بحر أندامان، تايلاند.

© Photo / Public domain/NASA

صورة لذوبان الجليد البحري الصيفي فوق بحر لينكولن (جزء من المحيط المتجمد الشمالي).

صورة لذوبان الجليد البحري الصيفي فوق بحر لينكولن (جزء من المحيط المتجمد الشمالي). - سبوتنيك عربي
8/10
© Photo / Public domain/NASA

صورة لذوبان الجليد البحري الصيفي فوق بحر لينكولن (جزء من المحيط المتجمد الشمالي).

© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة جميلة لميناء مدينة سيدي بوسعيد، مصر.

صورة جميلة لميناء مدينة سيدي بوسعيد، مصر. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Natalia Seliverstova
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صورة جميلة لميناء مدينة سيدي بوسعيد، مصر.

© Sputnik . Ilya Timin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لليالي البيضاء فوق جزر البحر الأبيض، في منطقة بيلومورسكي، في جمهورية كاريليا.

صورة لليالي البيضاء فوق جزر البحر الأبيض، في منطقة بيلومورسكي، في جمهورية كاريليا. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Ilya Timin
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صورة لليالي البيضاء فوق جزر البحر الأبيض، في منطقة بيلومورسكي، في جمهورية كاريليا.

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