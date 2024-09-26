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صور لأجمل 10 بحار تظهر تجاذب الغموض والجمال
صور لأجمل 10 بحار تظهر تجاذب الغموض والجمال
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأجمل 10 بحار تظهر جمال وغموض البحار في مختلف أنحاء العالم. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T08:16+0000
2024-09-26T08:16+0000
2024-09-26T08:16+0000
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фото, العالم, صور
صور لأجمل 10 بحار تظهر تجاذب الغموض والجمال
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأجمل 10 بحار تظهر جمال وغموض البحار في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لغواص في البحر الأحمر في محمية "رأس محمد" الوطنية في مصر.
صورة لغواص في البحر الأحمر في محمية "رأس محمد" الوطنية في مصر.
© iStock.com / joakimbkk
منظر جميل لقرية آمد على ساحل بحر بالي.
منظر جميل لقرية آمد على ساحل بحر بالي.
© AP Photo / Fareed Khan
صورة لمجموعة من الأشخاص يستمتعون بأمواج المد العالي في بحر العرب في كراتشي، الباكستان.
صورة لمجموعة من الأشخاص يستمتعون بأمواج المد العالي في بحر العرب في كراتشي، الباكستان.
© iStock.com / yanjf
منظر خلاب للحاجز المرجاني العظيم في بحر المرجان.
منظر خلاب للحاجز المرجاني العظيم في بحر المرجان.
© AP Photo / Oded Balilty
صورة لسياح يسبحون في البحر الميت.
صورة لسياح يسبحون في البحر الميت.
© AP Photo / David J. Phillip
لقطة طريفة تظهر سلحفاة بحرية تحت الماء في جزيرة بونير، في منطقة البحر الكاريبي.
لقطة طريفة تظهر سلحفاة بحرية تحت الماء في جزيرة بونير، في منطقة البحر الكاريبي.
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصور
عروس بفستان أبيض مع باقة من الزهور على شاطئ بحر أندامان، تايلاند.
عروس بفستان أبيض مع باقة من الزهور على شاطئ بحر أندامان، تايلاند.
© Photo / Public domain/NASA
صورة لذوبان الجليد البحري الصيفي فوق بحر لينكولن (جزء من المحيط المتجمد الشمالي).
صورة لذوبان الجليد البحري الصيفي فوق بحر لينكولن (جزء من المحيط المتجمد الشمالي).
صورة جميلة لميناء مدينة سيدي بوسعيد، مصر.
© Sputnik . Ilya Timin / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لليالي البيضاء فوق جزر البحر الأبيض، في منطقة بيلومورسكي، في جمهورية كاريليا.
صورة لليالي البيضاء فوق جزر البحر الأبيض، في منطقة بيلومورسكي، في جمهورية كاريليا.