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"أحترمك وأريد مقابلتك"... ترامب يحرج زيلينسكي ويعرض علنا رسالة تلقاها منه
"أحترمك وأريد مقابلتك"... ترامب يحرج زيلينسكي ويعرض علنا رسالة تلقاها منه
سبوتنيك عربي
كشف المرشح الجمهوري للرئاسة، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطوة غير معتادة دبلوماسيا، عن رسالة تلقاها من فلاديمير زيلينسكي الذي يزور نيويورك حاليا على... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T09:29+0000
2024-09-27T09:31+0000
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ونشر ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيل" صورة للرسالة التي تلقاها من زيلينسكي والتي تم تسليمها إليه عبر دينيس سينيك، نائب رئيس بعثة السفارة الأوكرانية في الولايات المتحدة.وأكد أنهما "يجب أن يسعيا جاهدين لفهم بعضهما بعضا والبقاء على اتصال وثيق".وكتب: "جميعنا في أوكرانيا نريد إنهاء هذه الحرب بسلام.. لكننا نعلم أنه دون أمريكا من المستحيل تحقيق ذلك. ولهذا السبب علينا أن نسعى جاهدين لفهم بعضنا بعضا والبقاء على اتصال وثيق".يشار إلى أن الكشف عن محادثة خلف الكواليس بين اثنين من السياسيين علنا، خاصة من قبل أحد المحاورين أنفسهم هي خطوة غير معتادة دبلوماسيا، إذ قد تفهم هذه الخطوة وكأنها محاولة لإحراج زيلينسكي.لا سيما أن منشور ترامب أتى إثر تكثيف المرشح الجمهوري لانتقاداته تجاه أوكرانيا ورئيسها خلال تجمعاته الانتخابية، إذ وصفه في أحد الخطابات بـ "البائع المتفوق".وكان ترامب قد حمل زيلينسكي أكثر من مرة مسؤولية استمرار الصراع مع روسيا، وقال في خطاب ألقاه في ولاية نورث كارولينا يوم الأربعاء الماضي، إن زيلينسكي "يرفض عقد صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنه تسبب في تدمير بلاده بسبب رفضه التفاوض".
https://sarabic.ae/20240317/ترامب-زيلينسكي-هو-أعظم-بائع-في-التاريخ-يأتي-إلى-البلاد-ويغادر-بـ50-أو-60-مليار-دولار-1087054861.html
https://sarabic.ae/20240725/ترامب-ذكرت-زيلينسكي-بأن-روسيا-هزمت-هتلر-ونابليون-1091131638.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"أحترمك وأريد مقابلتك"... ترامب يحرج زيلينسكي ويعرض علنا رسالة تلقاها منه

09:29 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 09:31 GMT 27.09.2024)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، 25 سبتمبر 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، 25 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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كشف المرشح الجمهوري للرئاسة، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطوة غير معتادة دبلوماسيا، عن رسالة تلقاها من فلاديمير زيلينسكي الذي يزور نيويورك حاليا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونشر ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيل" صورة للرسالة التي تلقاها من زيلينسكي والتي تم تسليمها إليه عبر دينيس سينيك، نائب رئيس بعثة السفارة الأوكرانية في الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي في الرسالة إنه يتحدث دائما "باحترام كبير" عن ترامب.

وأكد أنهما "يجب أن يسعيا جاهدين لفهم بعضهما بعضا والبقاء على اتصال وثيق".
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وكتب: "جميعنا في أوكرانيا نريد إنهاء هذه الحرب بسلام.. لكننا نعلم أنه دون أمريكا من المستحيل تحقيق ذلك. ولهذا السبب علينا أن نسعى جاهدين لفهم بعضنا بعضا والبقاء على اتصال وثيق".
كما أضاف في الرسالة: "منذ أيام، طلبت مقابلتك، وأريد حقا أن أسمع أفكارك بشكل مباشر.. اسمح لي أن أعرف إذا كنت ستتواجد في المدينة في ذلك الوقت، إذ أود حقا أن نجتمع".
يشار إلى أن الكشف عن محادثة خلف الكواليس بين اثنين من السياسيين علنا، خاصة من قبل أحد المحاورين أنفسهم هي خطوة غير معتادة دبلوماسيا، إذ قد تفهم هذه الخطوة وكأنها محاولة لإحراج زيلينسكي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، 25 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
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لا سيما أن منشور ترامب أتى إثر تكثيف المرشح الجمهوري لانتقاداته تجاه أوكرانيا ورئيسها خلال تجمعاته الانتخابية، إذ وصفه في أحد الخطابات بـ "البائع المتفوق".
وكان ترامب قد حمل زيلينسكي أكثر من مرة مسؤولية استمرار الصراع مع روسيا، وقال في خطاب ألقاه في ولاية نورث كارولينا يوم الأربعاء الماضي، إن زيلينسكي "يرفض عقد صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنه تسبب في تدمير بلاده بسبب رفضه التفاوض".
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