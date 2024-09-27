https://sarabic.ae/20240927/أول-جراحة-عابرة-للقارات-في-التاريخ-فيديو-1093188030.html
أول جراحة عابرة للقارات في التاريخ... فيديو
أول جراحة عابرة للقارات في التاريخ... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو لأول جراحة "عابرة للقارات"، ذهول وإعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أجريت بين قارتي أوروبا وآسيا. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T14:56+0000
2024-09-27T14:56+0000
2024-09-27T14:56+0000
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وتمّت الجراحة بنجاح، بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، داخل إحدى قاعات مركز "بوردو" للمؤتمرات في فرنسا، بواسطة الطبيب ألبرتو بريدا، وهو رئيس قسم المسالك البولية، وفريق جراحة زراعة الكلى التابع لمؤسسة "بوجفيرت"، وفقا لبيان رسمي.وكان المريض الذي أجريت له العملية عن بُعد من خلال روبوت، يعاني من ورم في الكلى يبلغ قطره 3.5 سنتيمتر، ويتواجد على بعد 8264 كيلومترا، في مستشفى "جنرال بلا" في العاصمة الصينية بكين.وأكد الدكتور ألبرتو بريدا، أن "هذه لحظة تاريخية أصبحت ممكنة من خلال التعاون الدولي، وهي تسلط الضوء على التنوع في الممارسة الطبية الحديثة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين, الأخبار
نادي الفيديو, الصين, الأخبار
أول جراحة عابرة للقارات في التاريخ... فيديو
أثار مقطع فيديو لأول جراحة "عابرة للقارات"، ذهول وإعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أجريت بين قارتي أوروبا وآسيا.
وتمّت الجراحة بنجاح، بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، داخل إحدى قاعات مركز "بوردو" للمؤتمرات في فرنسا، بواسطة الطبيب ألبرتو بريدا، وهو رئيس قسم المسالك البولية، وفريق جراحة زراعة الكلى التابع لمؤسسة "بوجفيرت"، وفقا لبيان رسمي
.
وكان المريض الذي أجريت له العملية عن بُعد من خلال روبوت، يعاني من ورم في الكلى
يبلغ قطره 3.5 سنتيمتر، ويتواجد على بعد 8264 كيلومترا، في مستشفى "جنرال بلا" في العاصمة الصينية بكين.
وأكد الدكتور ألبرتو بريدا، أن "هذه لحظة تاريخية أصبحت ممكنة من خلال التعاون الدولي، وهي تسلط الضوء على التنوع في الممارسة الطبية الحديثة".