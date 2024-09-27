أول جراحة عابرة للقارات في التاريخ... فيديو

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بث مباشر لليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240927/أول-جراحة-عابرة-للقارات-في-التاريخ-فيديو-1093188030.html
أول جراحة عابرة للقارات في التاريخ... فيديو
أول جراحة عابرة للقارات في التاريخ... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو لأول جراحة "عابرة للقارات"، ذهول وإعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أجريت بين قارتي أوروبا وآسيا. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T14:56+0000
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وتمّت الجراحة بنجاح، بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، داخل إحدى قاعات مركز "بوردو" للمؤتمرات في فرنسا، بواسطة الطبيب ألبرتو بريدا، وهو رئيس قسم المسالك البولية، وفريق جراحة زراعة الكلى التابع لمؤسسة "بوجفيرت"، وفقا لبيان رسمي.وكان المريض الذي أجريت له العملية عن بُعد من خلال روبوت، يعاني من ورم في الكلى يبلغ قطره 3.5 سنتيمتر، ويتواجد على بعد 8264 كيلومترا، في مستشفى "جنرال بلا" في العاصمة الصينية بكين.وأكد الدكتور ألبرتو بريدا، أن "هذه لحظة تاريخية أصبحت ممكنة من خلال التعاون الدولي، وهي تسلط الضوء على التنوع في الممارسة الطبية الحديثة".
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نادي الفيديو, الصين, الأخبار
نادي الفيديو, الصين, الأخبار

أول جراحة عابرة للقارات في التاريخ... فيديو

14:56 GMT 27.09.2024
© Sputnik . Viktor Chernov / الانتقال إلى بنك الصورعملية جراحية في القلب
عملية جراحية في القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
عملية جراحية في القلب
© Sputnik . Viktor Chernov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أثار مقطع فيديو لأول جراحة "عابرة للقارات"، ذهول وإعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أجريت بين قارتي أوروبا وآسيا.
وتمّت الجراحة بنجاح، بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، داخل إحدى قاعات مركز "بوردو" للمؤتمرات في فرنسا، بواسطة الطبيب ألبرتو بريدا، وهو رئيس قسم المسالك البولية، وفريق جراحة زراعة الكلى التابع لمؤسسة "بوجفيرت"، وفقا لبيان رسمي.
وكان المريض الذي أجريت له العملية عن بُعد من خلال روبوت، يعاني من ورم في الكلى يبلغ قطره 3.5 سنتيمتر، ويتواجد على بعد 8264 كيلومترا، في مستشفى "جنرال بلا" في العاصمة الصينية بكين.
وأكد الدكتور ألبرتو بريدا، أن "هذه لحظة تاريخية أصبحت ممكنة من خلال التعاون الدولي، وهي تسلط الضوء على التنوع في الممارسة الطبية الحديثة".
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