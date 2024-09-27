https://sarabic.ae/20240927/البنتاغون-أمريكا-لا-ترى-أن-العملية-البرية-الإسرائيلية-المحتملة-في-لبنان-هي-الخطوة-الصحيحة-1093200574.html
البنتاغون: أمريكا لا ترى أن العملية البرية الإسرائيلية المحتملة في لبنان هي الخطوة الصحيحة
البنتاغون: أمريكا لا ترى أن العملية البرية الإسرائيلية المحتملة في لبنان هي الخطوة الصحيحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، بأن واشنطن لا تعتقد أن التوغل البري الإسرائيلي في لبنان هو السبيل الصحيح للمضي قدمًا، لافتة إلى أن... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T20:02+0000
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وأضافت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة لم تشارك ولم تتلق تحذيرًا مسبقًا من إسرائيل، بشأن الهجوم الجوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي يُعتقد أنه استهدف مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية وأن المستهدف قائد الحزب حسن نصر الله".وقالت سينغ، خلال مؤتمر صحفي: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن، عبر الهاتف في وقت سابق اليوم، إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الغارات الأخيرة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كانت تستهدف الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".وصرح مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي، أبلغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الغارات على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بدقائق عدة".وقال المسؤول العسكري في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي : "تم إبلاغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الغارات بدقائق عدة".
https://sarabic.ae/20240927/إعلام-إسرائيلي-قائد-حزب-الله-حسن-نصر-الله-كان-هدف-الغارات-الإسرائيلية-الأخيرة-على-بيروت-1093196338.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, لبنان, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, لبنان, العالم العربي
البنتاغون: أمريكا لا ترى أن العملية البرية الإسرائيلية المحتملة في لبنان هي الخطوة الصحيحة
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، بأن واشنطن لا تعتقد أن التوغل البري الإسرائيلي في لبنان هو السبيل الصحيح للمضي قدمًا، لافتة إلى أن واشنطن ستواصل الحث على الحل الدبلوماسي للصراع المستمر في الشرق الأوسط.
وأضافت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة لم تشارك ولم تتلق تحذيرًا مسبقًا من إسرائيل، بشأن الهجوم الجوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي يُعتقد أنه استهدف مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية وأن المستهدف قائد الحزب حسن نصر الله".
وقالت سينغ، خلال مؤتمر صحفي: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن، عبر الهاتف في وقت سابق اليوم، إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت".
وأكدت أن "واشنطن غير ضالعة في الهجوم على بيروت، ولم تتلق تحذيرا مسبقا من إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الغارات الأخيرة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كانت تستهدف الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أنه "ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان حسن نصر الله، داخل مقر القيادة المركزي عند القصف".
وصرح مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي، أبلغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الغارات على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بدقائق عدة".
وقال المسؤول العسكري في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي : "تم إبلاغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الغارات بدقائق عدة".