https://sarabic.ae/20240927/الزمالك-يخطف-كأس-السوبر-الأفريقي-من-النادي-الأهلي-في-الرياض-1093201295.html

الزمالك يخطف كأس السوبر الأفريقي من النادي الأهلي في الرياض

الزمالك يخطف كأس السوبر الأفريقي من النادي الأهلي في الرياض

سبوتنيك عربي

تمكن نادي الزمالك المصري من هزيمة "غريمه اللدود" الأهلي، في اللقاء الكروي المنتظر بينهما، مساء اليوم الجمعة، والذي أقيم على ملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T20:27+0000

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وحققت "القلعة البيضاء" الفوز على "الشياطين الحُمر"، في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وذلك بعدما أحرز الزمالك هدف التعادل المفاجئ في الشوط الثاني.وفي البداية، سدد لاعب الأهلي وسام أبو علي، الهدف الأول، من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الـ44، بالشوط الأول، والتي تم احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.لكن سرعان ما أحرز هدف التعادل للزمالك اللاعب ناصر منسي، في الدقيقة 77 من الشوط الثاني للمباراة.وفاز الزمالك على النادي الأهلي في ركلات الترجيح بنتيجة (4-3).وكان نادي الزمالك المصري، قد تلقى ضربة قوية، قبل المواجهة المثيرة أمام نظيره الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة، في كأس السوبر الأفريقي.وذكر موقع "في الجول"، نقلا عن مصادر مطلعة داخل الزمالك، أن حارس المرمى محمد صبحي، تعرض لإصابة ستبعده عن مباراة الأهلي.وخرج صبحي من حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز، الذي قرر الاعتماد على الحارس البديل محمد عواد، لحماية العرين في لقاء الأهلي.وكان المدير الفني لنادي الزمالك، سيعتمد على محمد صبحي، في مباراة السوبر الأفريقي، قبل أن يتعرض للإصابة في التدريبات.وتوّج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد، في المقابل توّج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.ويُعد فريق الأهلي المصري الأكثر تتويجا بلقب "السوبر الأفريقي" بواقع 8 مرات، في المقابل يمتلك مواطنه فريق الزمالك 4 ألقاب.

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نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, الأخبار