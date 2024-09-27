https://sarabic.ae/20240927/بإيرادات-قياسية-دولة-عربية-تستحوذ-على-30-من-سوق-السينما-في-الشرق-الأوسط-1093159029.html

بإيرادات قياسية... دولة عربية تستحوذ على 30% من سوق السينما في الشرق الأوسط

بإيرادات قياسية... دولة عربية تستحوذ على 30% من سوق السينما في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق قطاع السينما إيرادات مذهلة بلغت 517 مليون درهم (نحو 141 مليون دولار) خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري. 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T07:28+0000

2024-09-27T07:28+0000

2024-09-27T07:28+0000

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جاء ذلك وفقاً لما كشفه مجلس الإمارات للإعلام أمس الخميس، حيث استقطبت دور العرض السينمائية نحو 11 مليون زيارة.وعزا الشحي هذا النجاح إلى الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية السينمائية والشراكات المتينة مع استوديوهات الأفلام العالمية الرائدة، مما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة السينما.وأشار إلى أن مجلس الإمارات للإعلام يعمل على تعزيز إسهام القطاع الإعلامي في الاقتصاد الوطني من خلال سياسات محفزة وخدمات مبتكرة تُقدم لصناع السينما.وأوضح الشحي أن الأرقام المحققة تعكس تنوع المحتوى السينمائي المعروض في الإمارات، الذي يلبي تطلعات مجتمع متعدد الثقافات يضم أكثر من 200 جنسية.وتابع: "السينما في الإمارات ليست مجرد ترفيه، بل هي جسر للتواصل بين مختلف الثقافات التي تعيش في الدولة، وتعكس غنى التنوع الثقافي للمجتمع".ووفقا لمجلس الإمارات للإعلام، فإن القطاع السينمائي في البلاد يضم 702 شاشة عرض موزعة على 72 موقعاً عبر مختلف المناطق، ما يعزز من قدرة الدولة على تقديم تجربة سينمائية متكاملة وشاملة.

https://sarabic.ae/20211219/الإمارات-تنهي-الرقابة-على-السينما-وتقدم-تصنيف-21-1054346528.html

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