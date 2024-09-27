بزشكيان يعود من أمريكا ومعه 1100 لوحة تاريخية إيرانية من القرن الخامس قبل الميلاد
© Photo / Unsplash/ Milad Fakurianآثار
آثار
© Photo / Unsplash/ Milad Fakurian
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أعاد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، 1100 لوح تاريخي من مدينة نيويورك الأمريكية، لدى عودته إلى طهران، بعد حضوره اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعود الألواح التاريخية إلى داريوس الأول، المعروف أيضا باسم "داريوس الكبير"، الذي حكم الإمبراطورية الأخمينية في القرن الخامس قبل الميلاد، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
سوغات نیویورک— روزنامه ایران (@IranNewspaper) September 26, 2024
همزمان با بازگشت رئیس جمهور مسعود پزشکیان از نیویورک به ایران، ۱۱۰۰ لوح تاریخی متعلق به دوران هخامنشی و داریوش اول، از آمریکا به ایران بازگردانده شد.
این لوحها به خط میخی و به زبان عیلامی است. pic.twitter.com/xtpPnwwMGb
وأضافت الوكالة أن إعادة الألواح جاءت بعد مفاوضات مكثفة بين وزارتي الخارجية والتراث الثقافي الإيرانيتين، والقسم القانوني في مكتب الرئاسة، مع معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو.
🚨اسکورت و انتقال ۱۱۰۰ لوح باستانی مربوط به دوره هخامنشی که همراه با رئیس جمهور، پس از ۸۵ سال از آمریکا به ایران بازگردانده شد— LiveIranNews (@Iran_News_2023) September 27, 2024
پینوشت: چند ماه بعد این لوحها در بازارهای جهانی یا در دارکوب فروخته میشود و پولش میرود در جیب شیخ نصرالله و بشار اسد pic.twitter.com/LvktcLZ18n
وغالبا ما تكون هذه الألواح مكتوبة بالخط المسماري، وباللغة العيلامية أو الآرامية، بأشكال وأحجام مختلفة، وتتعلق موضوعاتها بشكل أساسي بإدارة الموارد والطرق، والعلاقات الاجتماعية، والضروريات الأساسية للحياة، والأجور واقتصاد المجتمع الأخميني، في عهد داريوس الأول.
والخط المسماري هو نظام كتابة، تم استخدامه لتدوين العديد من لغات الشرق الأدنى القديم.