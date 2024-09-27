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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا
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https://sarabic.ae/20240927/تجربة-فضائية-تكشف-أن-أنسجة-القلب-تتدهور-أسرع-بـ-5-مرات-خارج-الأرض-1093181371.html
تجربة فضائية تكشف أن أنسجة القلب تتدهور أسرع بـ 5 مرات خارج الأرض
تجربة فضائية تكشف أن أنسجة القلب تتدهور أسرع بـ 5 مرات خارج الأرض
سبوتنيك عربي
في محاولة لفهم تأثيرات الجاذبية المنخفضة على صحة القلب على المستوى الخلوي، أجرى باحثون من كلية الطب بجامعة "جونز هوبكنز" تجربة فريدة من نوعها بقيادة البروفيسور... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T13:10+0000
2024-09-27T13:10+0000
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وذكرت الجامعة أن الفريق قام بهندسة أنسجة قلبية بشرية مصغرة وزرعها على رقائق تحاكي بيئة القلب، ثم أرسلوا هذه الأنسجة إلى محطة الفضاء الدولية لمدة 30 يوما لدراسة التغيرات.وتوصل الباحثون إلى أن أنسجة القلب تواجه صعوبات كبيرة في الفضاء، حيث أظهرت انخفاضًا في القدرة على الانقباض وتطورت ضربات قلب غير منتظمة.الأجزاء التي تم إرسالها إلى الفضاء كانت مستمدة من خلايا جذعية بشرية متعددة القدرات، وتحولت إلى خلايا عضلية قلبية نابضة، حيث تم مراقبة نشاطها بشكل دوري من قبل العلماء.بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ارتفاع في الجينات المرتبطة بالالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهي علامات تظهر بشكل متكرر في رواد الفضاء بعد عودتهم من رحلات فضائية طويلة.تُعَد هذه التجربة خطوة مهمة لفهم التحديات الصحية المرتبطة برحلات الفضاء الطويلة، ويسعى العلماء حاليا لاختبار أدوية جديدة قد تحمي أنسجة القلب من التأثيرات الضارة للجاذبية المنخفضة، مما قد يساهم في الحفاظ على صحة القلب على الأرض، خاصة لدى كبار السن.
https://sarabic.ae/20240924/علماء-روس-يكتشفون-الجينات-المرتبطة-بشيخوخة-القلب-والأوعية-الدموية----1093041571.html
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الصحة, منوعات, الأخبار
الصحة, منوعات, الأخبار

تجربة فضائية تكشف أن أنسجة القلب تتدهور أسرع بـ 5 مرات خارج الأرض

13:10 GMT 27.09.2024
© Photo / Pixabayأمراض القلب
أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
في محاولة لفهم تأثيرات الجاذبية المنخفضة على صحة القلب على المستوى الخلوي، أجرى باحثون من كلية الطب بجامعة "جونز هوبكنز" تجربة فريدة من نوعها بقيادة البروفيسور ديوك هو كيم.
وذكرت الجامعة أن الفريق قام بهندسة أنسجة قلبية بشرية مصغرة وزرعها على رقائق تحاكي بيئة القلب، ثم أرسلوا هذه الأنسجة إلى محطة الفضاء الدولية لمدة 30 يوما لدراسة التغيرات.
وتوصل الباحثون إلى أن أنسجة القلب تواجه صعوبات كبيرة في الفضاء، حيث أظهرت انخفاضًا في القدرة على الانقباض وتطورت ضربات قلب غير منتظمة.
وعند مقارنة هذه النتائج بالعينات التي بقيت على الأرض، لوحظت تغييرات جزيئية وجينية تشبه تلك التي تحدث مع الشيخوخة.
صحة القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
مجتمع
علماء روس يكتشفون الجينات المرتبطة بشيخوخة القلب والأوعية الدموية
24 سبتمبر, 09:06 GMT
الأجزاء التي تم إرسالها إلى الفضاء كانت مستمدة من خلايا جذعية بشرية متعددة القدرات، وتحولت إلى خلايا عضلية قلبية نابضة، حيث تم مراقبة نشاطها بشكل دوري من قبل العلماء.

وأظهرت الدراسة أن الأنسجة التي تعرضت للجاذبية المنخفضة شهدت تراجعا في نشاطها الحيوي، حيث أصبحت البروتينات العضلية المسؤولة عن انقباض القلب أقل بنية، وزادت المشكلات المتعلقة بالميتوكوندريا، ما يؤثر على قدرة القلب في العمل بشكل صحيح.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ارتفاع في الجينات المرتبطة بالالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهي علامات تظهر بشكل متكرر في رواد الفضاء بعد عودتهم من رحلات فضائية طويلة.
تُعَد هذه التجربة خطوة مهمة لفهم التحديات الصحية المرتبطة برحلات الفضاء الطويلة، ويسعى العلماء حاليا لاختبار أدوية جديدة قد تحمي أنسجة القلب من التأثيرات الضارة للجاذبية المنخفضة، مما قد يساهم في الحفاظ على صحة القلب على الأرض، خاصة لدى كبار السن.
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