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https://sarabic.ae/20240927/تصويت-برأيك-هل-ينجح-التحالف-الذي-أعلنت-عنه-السعودية-بتنفيذ-حل-الدولتين-وإقامة-دولة-فلسطين----1093159168.html
تصويت... برأيك هل ينجح التحالف الذي أعلنت عنه السعودية بتنفيذ "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطين؟
تصويت... برأيك هل ينجح التحالف الذي أعلنت عنه السعودية بتنفيذ "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطين؟
سبوتنيك عربي
السعودية تعلن عن تحالف لاقامة دولة فلسطين
2024-09-27T07:45+0000
2024-09-27T08:08+0000
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وقال ابن فرحان، خلال اجتماع وزاري في نيويورك: "نيابة عن الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين، نعلن عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ويسرني أن أدعوكم للمشاركة في الاجتماع الأول في المملكة العربية السعودية للمساهمة في تحقيق السلام".وأكد ابن فرحان ضرورة التحرك بشكل جماعي في اتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس للدفع باتجاه التهدئة، وتنفيذ حل الدولتين، و"في مقدمة ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".وحذر وزير الخارجية السعودي من خطر توسع النزاع، مطالبا بوقف فوري له، ولجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، وتقديم كل من يعرقل المسار السلمي إلى العدالة.برأيك هل ينجح التحالف الذي أعلنت عنه السعودية بتنفيذ "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطين؟تصويت... هل وصلت رسالة "حزب الله" إلى نتنياهو بعدم التصعيد بعد استهداف مقر الموساد في تل أبيب؟تصويت... برأيك هل ينجح الحراك الدبلوماسي اللبناني في الأمم المتحدة بإيقاف اسرائيل؟
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السعودية تعلن عن تحالف لاقامة دولة فلسطين السعودية تحالف لحل الدولتين حل الدولتين
السعودية تعلن عن تحالف لاقامة دولة فلسطين السعودية تحالف لحل الدولتين حل الدولتين

تصويت... برأيك هل ينجح التحالف الذي أعلنت عنه السعودية بتنفيذ "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطين؟

07:45 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 08:08 GMT 27.09.2024)
© Photo / unsplash/aboodi vesakaranالعلم السعودي
العلم السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Photo / unsplash/aboodi vesakaran
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أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس الخميس، عن تشكيل تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية وتنفيذ "حل الدولتين"، مؤكدا أن الاجتماع الأول لهذا التحالف سيعقد في المملكة.
وقال ابن فرحان، خلال اجتماع وزاري في نيويورك: "نيابة عن الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين، نعلن عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ويسرني أن أدعوكم للمشاركة في الاجتماع الأول في المملكة العربية السعودية للمساهمة في تحقيق السلام".
وأكد ابن فرحان ضرورة التحرك بشكل جماعي في اتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس للدفع باتجاه التهدئة، وتنفيذ حل الدولتين، و"في مقدمة ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأشار إلى أن "إقامة الدولة الفلسطينية قضية محسومة وليست موضوعا للمفاوضات. انتظار الحلول التفاوضية في فلسطين لم يعد خيارا ممكناً".
وحذر وزير الخارجية السعودي من خطر توسع النزاع، مطالبا بوقف فوري له، ولجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، وتقديم كل من يعرقل المسار السلمي إلى العدالة.
برأيك هل ينجح التحالف الذي أعلنت عنه السعودية بتنفيذ "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطين؟
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