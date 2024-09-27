عمره 3500 عام.. علماء يعيدون بناء وجه الفرعون المصري مؤسس وادي الملوك.. صور
CC BY 2.0 / Supermac1961 / Valley of the Kingsوادي الملوك في مصر. -يتم تفتيش كل من يدخل هذه المعابد والمقابر والآثار الشهيرة، وإذا كان هناك متسللين للالتقاط الصور في الداخل فهم يغامرون بدفع غرامة مالية.
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نجح خبراء في الرسوم المتحركة في إعادة بناء وجه الفرعون المصري، أمنحتب الأول، الذي توفي منذ 3500 عام وكان أول من دُفن في وادي الملوك الذي يقع حاليا في مدينة الأقصر جنوبي مصر، وتوجد فيه أشهر مقابر الفراعنة.
ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمكن مصمم الغرافيك البرازيلي شيشرون مورايس من إنشاء صورة رقمية لوجه الفرعون باستخدام أحدث تقنيات التصوير.
🟧قام مصمم الغرافيكس البرازيلي شيشرون مورايس، بالتعاون مع أستاذة الأشعة بجامعة القاهرة سحر سليم، وعالم المصريات زاهي حواس، في إنشاء صورة رقمية لوجه أمنحتب الأول، ثاني حكام الأسرة الثامنة عشرة في مصر، باستخدام تقنيات متقدمة تشمل التصوير المقطعي المحوسب لجمجمة الفرعون. pic.twitter.com/n9N2ghipXW— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 27, 2024
واستعان مورايس بتقنيات متقدمة شملت التصوير المقطعي المحوسب لجمجمة أمنحتب الأول، وهو المسح الذي أُجري في عام 2021 بالتعاون مع سحر سليم، أستاذة الأشعة بجامعة القاهرة، وعالم المصريات الشهير زاهي حواس.
وكشف هذا التحليل عن تفاصيل هيكلية وعضوية دقيقة للمومياء، منها بقايا محفوظة من قلب ودماغ الفرعون.
وقال مورايس إن إعادة بناء الوجه أظهرت اختلافات واضحة عن التمثيلات الإلهية التي تُصور في التماثيل الفرعونية القديمة.
@Flinders bioarchaeologists Michael Habicht and Elena Varotto collaborate with Brazilian 3D forensic facial reconstruction specialist Cicero Moraes to recreate the face of 3500-year-old Egyptian pharaoh Amenhotep I who founded the Valley of the Kings.https://t.co/ydoaCS9TZt— Bioarchaeology Australia💀 (@BioArchResearch) September 27, 2024
وأوضح أن إعادة تشكيل وجه الفرعون بتقنيات متطروة كشفت عن "عضة زائدة" في فكّ الفرعون، وهو تفصيل نادرًا ما يظهر في التماثيل التي تميل إلى تصوير الحكام بصورة مثالية.
يشار إلى أن أمنحتب الأول كان ثاني حكام الأسرة الـ 18 في مصر القديمة، وتولى العرش بعد نجاح والده أحمس الأول في طرد الهكسوس.
وخلال فترة حكمه، قاد مصر إلى عصر جديد من السلام والازدهار، ويعتقد العلماء أنه توفي في سن 35 عاما.