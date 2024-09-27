https://sarabic.ae/20240927/كشف-سبب-ارتفاع-معدل-رفض-منح-تأشيرة-شنغن-للأفارقة-1093175626.html
كشف سبب ارتفاع معدل رفض منح تأشيرة "شنغن" للأفارقة
كشف سبب ارتفاع معدل رفض منح تأشيرة "شنغن" للأفارقة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير غربية، اليوم الجمعة، بأن الأفارقة يواجهون طلبا مرتفعا للحصول على تأشيرات الدخول إلى مجموعة دول منطقة "شنغن". 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T11:03+0000
2024-09-27T11:03+0000
2024-09-27T11:06+0000
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وذكرت التقارير أنه في العام 2023، تم رفض أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة إلى دول "شنغن"، وهي المجموعة التي تتكون من 29 دولة أوروبية تتمتع رسميا بضوابط حدودية متبادلة.وأرجعت التقارير الغربية رفض التأشيرة إلى شكوك حول نية المطالبة بالتأشيرة، وأن البلدان الغنية ذات مستويات الدخل الأعلى تمتلك جوازات سفر أقوى وأن الأشخاص في البلدان الفقيرة، لديهم جوازات سفر أضعف، وهذا يعني أن فرصهم في السفر من دون تأشيرة تقل بشكل كبير.ولفتت إلى أنه "يمكن لمواطني البلدان الغنية زيارة بلدان متعددة من دون تأشيرة. ويسمح جواز السفر القوي للأشخاص بالتحرك بحثًا عن الفرص الاقتصادية"، ونتيجة لذلك، يصعب على الأفارقة السفر لأن طلبات الحصول على التأشيرة تكون أكثر عرضة للرفض.وأشارت إلى أنه من بين الأسباب الأخرى لرفض التأشيرة هو الشكوك حول نية مقدم الطلب مغادرة بلد الوجهة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، حيث يوضح قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي أن المسؤولين القنصليين يأخذون في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية.وأهم تلك العوامل، إثبات العمل أو الأنشطة التجارية واستقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمقدم الطلب في بلد إقامته والروابط الأسرية والمجتمعية.وتأشيرة "شنغن" هي تصريح دخول لمسافري البلدان غير الأعضاء في دول الاتحاد الأوروبي، يسمح لهم بإجراء زيارة محكمة ومؤقتة لمدة 90 يوما كحد أقصى.
https://sarabic.ae/20221214/الاتحاد-الأوروبي-يمنح-كوسوفو-تأشيرات-شنغن-1071204964.html
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منوعات, أخبار الاتحاد الأوروبي, أفريقيا
منوعات, أخبار الاتحاد الأوروبي, أفريقيا
كشف سبب ارتفاع معدل رفض منح تأشيرة "شنغن" للأفارقة
11:03 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 11:06 GMT 27.09.2024)
أفادت تقارير غربية، اليوم الجمعة، بأن الأفارقة يواجهون طلبا مرتفعا للحصول على تأشيرات الدخول إلى مجموعة دول منطقة "شنغن".
وذكرت التقارير أنه في العام 2023، تم رفض أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة إلى دول "شنغن"، وهي المجموعة التي تتكون من 29 دولة أوروبية تتمتع رسميا بضوابط حدودية متبادلة.
14 ديسمبر 2022, 18:00 GMT
وأرجعت التقارير الغربية رفض التأشيرة إلى شكوك حول نية المطالبة بالتأشيرة، وأن البلدان الغنية ذات مستويات الدخل الأعلى تمتلك جوازات سفر أقوى وأن الأشخاص في البلدان الفقيرة، لديهم جوازات سفر أضعف، وهذا يعني أن فرصهم في السفر من دون تأشيرة تقل بشكل كبير.
ولفتت إلى أنه "يمكن لمواطني البلدان الغنية زيارة بلدان متعددة من دون تأشيرة. ويسمح جواز السفر القوي للأشخاص بالتحرك بحثًا عن الفرص الاقتصادية"، ونتيجة لذلك، يصعب على الأفارقة السفر لأن طلبات الحصول على التأشيرة تكون أكثر عرضة للرفض.
وأشارت إلى أنه من بين الأسباب الأخرى لرفض التأشيرة هو الشكوك حول نية مقدم الطلب مغادرة بلد الوجهة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، حيث يوضح قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي
أن المسؤولين القنصليين يأخذون في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية.
وأهم تلك العوامل، إثبات العمل أو الأنشطة التجارية واستقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمقدم الطلب في بلد إقامته والروابط الأسرية والمجتمعية.
وتأشيرة "شنغن"
هي تصريح دخول لمسافري البلدان غير الأعضاء في دول الاتحاد الأوروبي، يسمح لهم بإجراء زيارة محكمة ومؤقتة لمدة 90 يوما كحد أقصى.